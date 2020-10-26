Новости Украины и Новороссии 26 октября 2020
- 09:22 Наибольшая явка на местные выборы наблюдается в Киеве.
- 09:22 ОПЗЖ побеждает на местных выборах в Донецкой области.
- 02:30 Явка на выборах-2020 оказалась рекордно низкой в истории Украины — что это значит? (ВИДЕО).
- 01:27 Власть готовит серьезные фальсификации!.
- Вчера 23:14 Местные выборы на Украине.
- Вчера 21:15 Мне очень жалко этих денег.
Наибольшая явка на местные выборы наблюдается в Киеве
Явка избирателей по Киеву по состоянию на 13.00 составила 16%. Это больше, чем средняя явка по стране, которая по состоянию на 12.00 была на уровне 13,5%. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов.
«По информации районных территориальных избирательных комиссий в Киеве, которые собирали явку на 13:00 сегодняшнего дня. Явка по городу Киеву составляет примерно 16%. По сравнению с парламентскими выборами 2019 года — это меньше, тогда явка была более 20%. Меньше всего избирателей пришло в Соломенском районе — 14%, больше всего в Оболонском районе города Киева — чуть более 17%», — отметил он.
К оглавлению | Источник: news-front.info
ОПЗЖ побеждает на местных выборах в Донецкой области
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» побеждает на местных выборах в Донецкой области, а ее представители — лидеры голосования за глав объединенных территориальных общин. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного в воскресенье группой «Социомодус».
Согласно опросу, 42,71% избирателей Донецкой области отдали свои голоса за ОПЗЖ, 10,2% — за президентскую партию «Слуга народа», 5,5% — за «Оппозиционный блок».
К оглавлению | Источник: news-front.info
Явка на выборах-2020 оказалась рекордно низкой в истории Украины — что это значит? (ВИДЕО)
По состоянию на 20:00 воскресенья явка на местных выборах составила 35,94%. Это рекордно низкая явка за всю историю украинских выборов, сообщает гражданская сеть «Опора» .
Отмечается, что в 2015 году, когда выбирали местную власть, явка была больше — 46,5%.
В на прошлогодних выборах в Раду проголосовали 49,3% избирателей.
Кроме того, по словам главы Центральной избирательной комиссии Олега Диденко заявил, что явка на местных выборах составила 37% по данным от 97% территориальных избирательных комиссий.
«По состоянию на 21:24 минуты Центральная избирательная комиссия получила информацию от 97% территориальных избирательных комиссий, почти полную информацию. По нашей информации явка составила 37% приблизительно», — сказал Диденко на брифинге в воскресенье вечером.
Он сообщил, что более высокая активность избирателей наблюдалась на Западной Украине, в частности, наивысший результат в Тернопольской области — 46,77%, а самая низкая активность в Донецкой области — 31,67%.
Также Диденко отметил, что в ближайшее время ЦИК предоставит окончательную информацию по явке.
Одесский журналист Юрий Ткачёв прокомментировал ситуацию.
«Единственный реальный плюс — всё уменьшающаяся явка на выборы. Это значит, что иллюзия иллюзия государственного суверенитета и того, что „единственным источником власти является народ” хоть и медленно, но развеивается.
Вопрос лишь в том, захочет ли украинский народ бороться за свою свободу или захочет и дальше быть рабом? Правда, мне кажется, что я знаю ответ».
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Власть готовит серьезные фальсификации!
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Местные выборы на Украине
На Украине завершились местные выборы. На них официально пришло всего 37%, но даже эти цифры подвергаются сомнению.
Пока что подсчеты продолжаются https://strana.ua/news/296700-vybory-2020-v-ukraine-kak-idet-holosovanie-25-oktjabrja-i-kakie-partii-idut-onlajn-transljatsija.html и к результатам я еще вернусь в отдельном материале, но публикуемые экзит-полы ясно дают понять, что ожидаемое фиаско Зеленского и "Слуги народа" произошло. На Юго-Востоке "Слуга народа" борется почти везде за 3-4 места (кроме Кривого Рога), а в Мариуполе за 5-е место с "Партией Шария". Вот так буднично часть населения осознала, что Голобородько и Зеленский это два разных человека. После чего радостно понесла голоса различным олигархическим "борцам за народ", которые "не такие как Зеленский". Так что главные победители местных выборов на Украине это как обычно различные олигархические группы.
Также можно отметить дальнейшее усиление осколков "Партии регионов", бывшие фигуранты которой сейчас разбежались по различным олигархическим проектам, начиная с ОПЗЖ и заканчивая рядом "мэрских партий". Нынче же они с удовольствием пожирают отваливающийся от Зеленского электорат.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Мне очень жалко этих денег
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