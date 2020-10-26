По состоянию на 20:00 воскресенья явка на местных выборах составила 35,94%. Это рекордно низкая явка за всю историю украинских выборов, сообщает гражданская сеть «Опора» .

Отмечается, что в 2015 году, когда выбирали местную власть, явка была больше — 46,5%.

В на прошлогодних выборах в Раду проголосовали 49,3% избирателей.

Кроме того, по словам главы Центральной избирательной комиссии Олега Диденко заявил, что явка на местных выборах составила 37% по данным от 97% территориальных избирательных комиссий.

«По состоянию на 21:24 минуты Центральная избирательная комиссия получила информацию от 97% территориальных избирательных комиссий, почти полную информацию. По нашей информации явка составила 37% приблизительно», — сказал Диденко на брифинге в воскресенье вечером.

Он сообщил, что более высокая активность избирателей наблюдалась на Западной Украине, в частности, наивысший результат в Тернопольской области — 46,77%, а самая низкая активность в Донецкой области — 31,67%.

Также Диденко отметил, что в ближайшее время ЦИК предоставит окончательную информацию по явке.

Одесский журналист Юрий Ткачёв прокомментировал ситуацию.

«Единственный реальный плюс — всё уменьшающаяся явка на выборы. Это значит, что иллюзия иллюзия государственного суверенитета и того, что „единственным источником власти является народ” хоть и медленно, но развеивается.

Вопрос лишь в том, захочет ли украинский народ бороться за свою свободу или захочет и дальше быть рабом? Правда, мне кажется, что я знаю ответ».