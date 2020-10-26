Таким образом в этих структурах формировалось и отношение к людям — собственно, людьми в широком смысле слова мы все и не являлись, скорее исключительно инструментом обогащения одного конкретного человека. В более крупных фирмах — немногочисленной группы людей. И это было бы пол-беды, так как алчность и зависть никогда не входили в число моих пороков, но многократный разрыв в доходах породил и пренебрежительное отношение к сотрудникам. То есть, непосредственным исполнителям. Здесь важно подчеркнуть, что капитализм западного образца в России не сложился именно из-за тяжелого наследия крепостного права. Капиталист, владелец бизнеса, возомнил себя и владельцем людей.

Последние же, со временем, полностью или частично, утратили представление о собственном человеческом достоинстве, смирившись с социальной ролью «расходного материала».



Отсюда, собственно, и проистекают ключевые общественные деформации, которых, впрочем, мы детально касаться не будем в рамках этой статьи — слишком обширная тема. Важно другое — уже на раннем этапе я для себя понял, что частью корпоративного механизма не стану. В конце концов деньги в моей системе ценностей стоят не на первом месте, и есть принципы, которые я никогда не разменяю на материальные блага.

При всем при этом, безусловно, я отдавал себе отчет в том, что зарабатывать на жизнь необходимо. Поэтому, собственно, стал изучать механизм работы коммерческих структур, в которых работал, постепенно открывая для себя принципиальные схемы — откуда берутся деньги. На уровне малого бизнеса все оказалось весьма несложно, и уже очень скоро мне удалось переключить часть клиентов моего начальства на себя.



Скажу больше — многие из них и сами искали подобного предложения, так как любая корпоративная структура, по мере развития, имеет тенденцию к снижению качества работы. Я же предложил более внимательный подход к каждому клиенту, что и начало формировать мою личную репутацию.



С какого-то момента заработали рекомендации благодарных клиентов и остро встал вопрос о формировании собственной команды. Будучи человеком коммуникабельным, я сформировал ее довольно быстро. Последним штрихом был выход из корпоративной структуры в свободное плавание.



Собственно, происходил он хоть и волнительно, но интересно и даже весело. Никаких особых трудностей, и уж тем более невозможности, о которой я слышал очень часто, не встретилось. Открыть свой офис, закупить компьютеры оказалось весьма несложно и, безусловно, очень приятно. Так появился мой первый бизнес в мои 23 года.

Полагаю, было бы нескромно слишком долго утомлять читателя рассказами о себе, поэтому подведу некоторую черту. С тех самых пор и по сей день я ни разу не столкнулся ни ни с одним из отечественных мифов, коими изобилует наш социум.



А именно — ко мне никогда не приходила «Кровавая ГэБня» (этимологически термин происходит от аббревиатуры ГБ — госбезопасность, переадресовывая нас к КГБ, позднее реструктурированный в ФСБ), с «предложением, от которого я бы не смог отказаться». Представители криминального мира, которые, согласно мифологии, «отжимают» у честных тружеников бизнес, также не удостаивали меня своими визитами. Сотрудникам МВД, «крышующим», если верить все тем же мифам, всех предпринимателей поголовно, мой бизнес, очевидно, казался не интересен.



Со всей ответственностью могу заявить, что в орбиту интересов каких-либо иных структур я также не попал — ни представителей британской МИ-6, ни израильской разведки Моссад, ни даже американских НКО, вербующих, по слухам, всех россиян без исключения.



Надо ли говорить о том, что радикальные исламские и националистические группировки также проявили полное равнодушие к моей деятельности?



В общем никаких приключений, которыми в представлении обывателя изобилуют будни российского бизнесмена, мне на моем жизненном пути не встретилось. Единственный миф, который я не могу развенчать полностью, это миф об отечественной бюрократии. Да, действительно, ее масштабы, при очевидном снижении эффективности многих процессов, порой, поражают.



Но если мыслить через призму исторического развития, то мы без труда обнаружим, что бюрократический класс пришел в нашей стране на смену класса криминального, занимавшего ту же «разрешительную» функцию в последнем десятилетии прошлого века. И согласитесь, редкий человек при выборе, обокрадут его или ограбят, предпочтет последнее.



Конечно, в политическом пространстве всегда найдутся те, кто будет обещать построить идеальный мир без того и другого, но поверить им могут, на мой взгляд, лишь люди с очень ограниченными умственными способностями, и совершенно не понимающими природу человека. Но мы с вами реалисты и понимаем, что лозунги в духе кота Леопольда «ребята, давайте жить дружно!» — это для самых маленьких, еще незнакомых с законами жизни.



Собственно, этим и объясняется поддержка наших оппозиционеров, вешающих лапшу об «идеальном обществе без коррупции» молодому поколению, для которого характерен беспрецедентный инфантилизм, свойственный как раз сытому и благополучному обществу.

Итак, бюрократические барьеры для бизнеса действительно существуют, но, по моему глубокому убеждению, это наименьшее из возможных зол. Более того, если разобраться в системе функционирования аппарата, то большинство проблем окажется вполне решаемо. Ну и конечно же есть множество механизмов, благодаря которым можно облегчить себе жизнь, не нарушая при этом закон.



Подробно останавливаться на этом не буду, дабы не уводить повествование в предпринимательское русло, замечу лишь, что бюрократия в России действительно весьма громоздка, но отнюдь не смертельна для бизнеса. Автор этих строк тому живое подтверждение.

Как мы видим, дорогой читатель, бизнес в нашей стране вести не только можно, но, как мне видится, и нужно. Прежде всего для поднятия собственной самооценки, которая со временем приведет и повышению самооценки народа в целом, превратив его из обслуги «хозяев жизни», которые, согласно еще одному мифу «что-то там украли в 90-е», в людей свободных и самодостаточных.



Я даже ввел для себя и своих коллег условный термин — «выкупить вольную», обозначающий возможность выхода из корпоративной системы. На мой взгляд, историческая параллель с крепостным правом здесь весьма уместна.

Резюмируя все вышесказанное, попробуем обрисовать проблему наиболее точно.



Вполне очевидно, что мифологическое мышление здесь сыграло с нашими соотечественниками злую шутку — запугав себя самостоятельно различными страшными мифами, большинство из наших сограждан полностью блокировали собственную активность, превратившись в социально парализованные организмы, способные лишь к обслуживанию интересов вышестоящего класса, который как раз вышеупомянутых предрассудков и необоснованных страхов лишен.



И сделала это вовсе не власть, как многие наивно полагают, а естественные социальные механизмы, регулирующие конфигурацию общественной модели. Сами же эти процессы формируются вовсе не наверху системы, а снизу, поэтому и причины собственных неудач имеет смысл искать прежде всего в себе, а вовсе не во внешних факторах.

Изменение парадигмы мышления

Будет не вполне справедливо утверждать, что деятельность моя проистекала абсолютно безоблачно. Это совершенно не так, были падения, причем весьма болезненные. Детально описывать их смысла не имеет — едва ли читателя могут заинтересовать подробности. Гораздо важнее, как менялись под их влиянием мои взгляды на жизнь.



Так, например, после очередного такого падения, я, будучи еще молодым, не умудрённым опытом человеком, принял концепцию о «плохом государственном устройстве», не дающему нам никаких возможностей.



Да что уж там — просто мешающему любым процессам. Именно так я объяснил свои неудачи и даже начал симпатизировать наиболее ярким российским оппозиционерам. Не судите строго, ибо, повторюсь, я был в те годы еще очень молод. Позже я в корне пересмотрел свою позицию, посмотрев на ситуацию совершенно под другим углом. Но обо всем по порядку.

В современном мире происходят некоторые изменения, запускающие подчас кризисные процессы в целых секторах экономики, а порой даже способные похоронить целые специальности. От этого никуда не деться, и лучше принять сие на уровне догматов.



Именно такой процесс и произошел с моим первым делом — наша продукция просто перестала быть востребованной в связи с глобальными изменениями рынка. Подобное происходит редко, но тем не менее происходит.



Надо ли говорить, что я был к этому совершенно не готов? Вполне очевидно, что как и большинство людей, я имел одну специальность, которую изучил досконально, и вот, она оказалась не востребована на уровне малого бизнеса.



Наниматься в более крупную структуру мне вовсе не хотелось, так как я уже привык к более высокому уровню дохода, но, что гораздо более важно, к полной свободе действий и распоряжению собственным временем. Собственно, это был некий тупик, и устроиться на работу по найму в конечном итоге пришлось.



Так получилось, что я попал в крупную промышленную структуру, где впервые в жизни столкнулся с производственными процессами. До этого я вращался исключительно в сфере услуг, как и подразумевала моя специальность. В промышленной структуре я также работал по профессии, лишь с небольшой ее адаптацией к производственным процессам.



Но главное — я начал изучать функционирование гораздо более крупных и структурно более сложных организаций.



Здесь мне открылись невиданные доселе горизонты, и даже некоторые процессы, связанные со стратегическим функционированием промышленности в тесной взаимосвязи с государством. Это было нечто принципиально новое и столь глобальное, что все мои предыдущие представления начали казаться мне просто местечковыми.



Я с огромным интересом вникал во все процессы, искренне удивляясь тому, что многие другие мои коллеги этого не делают, выполняя лишь узкий сегмент работы «от сих до сих». Но мне, имея уже некоторой предпринимательский опыт за плечами, было интересно абсолютно все. Через некоторое время у меня сложились весьма доверительные отношения с руководством, увидевшим во мне, помимо высоких профессиональных навыков и деловых качеств, еще и желание развиваться.



И вот тут мне стала доступна и скрытая информация — специфические особенности рынка, слабые и сильные стороны конкурентов, финансовые схемы, управленческие тонкости, и многое, многое другое. Не буду утомлять читателя подробностями, отмечу главное — именно в этой структуре мне посчастливилось познакомиться с людьми, которым, как я понял позже, и в голову бы не пришло заниматься критикой власти.



Во-первых, у них просто не было на это времени.



А во-вторых, и это главное — они были весьма довольны жизнью. Сам того не замечая, но в процессе ежедневного общения, одновременно с новой информацией я впитывал и общий позитивный настрой. В какой-то момент я совершенно четко осознал, что государство не только нам не мешает, но и вовсе занимается другими вопросами.



Вместе с тем пришло понимание, что изменения конъюнктуры рынка, похоронившие мой бизнес, также никоим образом не были связанны с деятельностью государственного аппарата.



Таким образом сама идея смены правительства, государственного строя, и прочих глобальных изменений в угоду собственному «я» и своим личным интересам, потеряла для меня актуальность. Позднее я стал воспринимать ее и вовсе как деструктивную (коей она и является, если обратиться к истории), но здесь мы перенесемся уже в следующий этап личностного развития.

Депрессивное сознание

Конечно же, таких оптимистов как я, немного. И позволю себе первый и последний раз иронично пожаловаться читателю — это осложняет жизнь.Довольно сложно находить единомышленников.



Дело все в том, что существует очень тонкая грань между оптимизмом логически обоснованным и несколько идиотическим. Разница принципиальна — если первый является результатом анализа жизненных достижений, позволяющим делать оптимистические прогнозы, то второй, как правило, обусловлен либо фанатичной приверженностью какой-либо, привнесенной идее извне, либо и вовсе нарушению функционирования биохимического баланса головного мозга.



Но попробуем разобраться, почему же так сложилось в благополучную, казалось бы, для нашей страны эпоху.

Я давно изучаю такое причудливое явление как российская оппозиция, и непосредственно носителей этой идеологии. Поскольку мне свойственно проецировать социальные признаки на психологические и наоборот, данный метод позволил выявить ряд общих признаков, характерных для этой группы людей.



Первое, что бросается в глаза — это недовольство жизнью вообще. Данным представителям всегда чего-то не хватает — денег, признания, популярности. Про любовь здесь даже рассуждать не уместно — судите сами, как можно любить человека, в котором недовольства внешними факторами гораздо больше, чем самодостаточности? Допускаю, что возможна ее имитация на уровне совпадения двух подобных векторов мышления, но детально углубляться в этот вопрос не будем.



Для нас интереснее другое — носители данной модели мышления проигрывают как на политической арене, так и в жизни. Абсолютно всегда. Именно поэтому сия конструкция именуется «пораженческой».



Согласитесь, ведь нам постоянно приходится слышать со всех сторон: «государство не обеспечило», «государству на нас наплевать», «государство не дает работать», «в нашем государстве это невозможно», и так далее, список можно продолжать до бесконечности. Собственно, пред нами и есть типичная аргументация «неудачника», с одной оговоркой — причина неудач выявлена однозначно, без вариантов, и направлена против верхушки российской власти.



Для тех же, кто уже принял эту точку зрения на веру, мишень сфокусирована и вовсе на одном человеке — Владимире Путине. Да-да, вы не ослышались, согласно искренней вере этих людей, все без исключения проблемы в их жизни обусловлены лишь его коварными происками и больше ничем. Кажется, верх идиотизма?



Ан нет. Технология (далее мы увидим, что это именно она) на этом не останавливается, и далее органично возникает следующая ступень этой конструкции — оказывается, Путин не только уничтожает вашу жизнь, но и жизнь всех граждан страны, и страну в целом! Вот как!



Люди, знакомые с политтехнологиями, особенно манипулирующими массовым сознанием, безусловно знают, что наибольшей эффективности можно достичь, вынув на свет какой-нибудь глубинный комплекс неполноценности человека, в данном случае это синдром «неудачника». А дальше уже вопрос цели — куда эту энергию недовольства направить.



На личном опыте могу вас заверить, что мне не удалось встретить в жизни ни одного успешного человека, разделяющего взгляды наших оппозиционеров. Не путать с богатыми — такие есть. Но богатство и успешность — понятия совершенно разные.



Среди богатых людей огромное количество страдает комплексами неполноценности в других областях. Часто, если не сказать всегда, именно они и компенсируются гипертрофированным желанием зарабатывать деньги. Правда, в этом случае дефект не уходит, а лишь маскируется деньгами, поэтому здесь можно говорить лишь об имитации успешности.



Я и сам знаком с большим количеством людей, зарабатывающих гораздо большие деньги чем я, но при этом несравнимо менее счастливых. Это совершенно четко прочитывается по выражениям их лиц, ходу мысли, поведенческим реакциям.

Таким образом мы видим, что депрессивной жизненной позиции подвержены самые различные социальные слои и возрастные группы.



Поскольку в наши задачи, в рамках этой статьи не входит поиск универсальных алгоритмов борьбы с приведенной выше симптоматикой, замечу лишь, что люди, подверженные комплексам недовольства внешними факторами, и ярчайшим его проявлением — латентной борьбой с властью, как правило отравляют жизнь всем окружающим.



И в общем-то, у меня нет цели кого-либо переубеждать — каждый вправе жить так, как ему хочется, пусть даже и в мире собственных иллюзий и имитации борьбы со всемогущим врагом. В конце концов, все мы, к счастью, живем в свободной стране.

Ловушка общества потребления

В качестве иллюстрации приведу довольно характерную для нашего времени историю из реальной жизни. Один мой друг рассказал мне историю, как собираясь на море, они ходили по торговому центру, покупали разные необходимые вещи для отпуска. И вот, жена сказала, что ей бы хотелось пройти несколько процедур, но при этом, она понимает, что тогда во время отпуска придется несколько экономить.



Мой друг вынужден был согласиться, так как к тому моменту у них была оформлена ипотека, в квартире шел ремонт, также дело усугублялось кредитом за машину, кучи потребительских кредитов, долгов друзьям и родственникам. И вот, в какой-то момент жена села на лавочку и заплакала.



Многие подумают — несчастная женщина, ей не хватает на простые житейские радости. Но не спешите с выводами. Важна предыстория. Итак, несколько лет назад, наша героиня приехала покорять столицу из очень отдаленного населенного пункта. Суммарно вся ее собственность, в виде деревянного дома, стоила не более хорошего ноутбука.



В Москве, естественно, средств снимать жилье у нее не было, поэтому проживала она в области, в более чем скромной квартире. Выйдя замуж за москвича (моего друга), она переехала в его частный дом, пусть не представляющий собой ничего особо выдающегося, но все-таки располагающийся в черте города. Обзавелась всякими айфонами, шмотками, цацками.



Со временем они приобрели еще квартиру в ипотеку, машину в кредит, начали делать ремонт. При этом их дочь обучается в лучшей и самой дорогой балетной школе Москвы, в доме живут четыре кошки и собака. Также, они имеют возможность каждый год всей семьей отдыхать на море.



Казалось бы, неужели мало? При таких то стартовых возможностях? Неужели уменьшение трат в отпуске или экономия на профессиональном маникюре способны в этом контексте вызывать слезы? Оказывается, да. Искренние слезы, и ощущение абсолютного несчастья в жизни. На мой взгляд, сие, конечно, граничит с психиатрией, но ужас в том, что подобная симптоматика в том или ином проявлении, наблюдается у очень большого количества людей.



Проблема эта весьма глобальна, и является частью концепции общества потребления. Суть ее в том, что чем больше человек зарабатывает, тем дальше от него отодвигается горизонт возможностей.



Но самое главное, что рост потребностей происходит гораздо быстрее, чем увеличиваются возможности — в этом и гениальность данной социальной системы, заставляющей человека все интенсивней «крутить педали», превращая всю его жизнь в выполнение определенных функций, вытесняя со временем даже возможность этой самой жизнью наслаждаться.



Именно диспропорциональный рост соотношения «доход-желания» в пользу последнего и приводит к жизни в состоянии перманентного несчастья.



Многие авторитетные социологи называют эту модель современной формой рабства, где уже не нужен надсмотрщик с плеткой — его функция уже помещена в сознание человека и прекрасно выполняет свою задачу. Трагизм ситуации в том, что для носителя подобной системы ценностей, ему вовсе не очевидна его социальная роль, и, следовательно, не очевиден источник его несчастья.



А может ли вообще быть счастлив такой человек? Разумеется нет. Категория «счастье» для него недоступна априори, так как он сам не распоряжается собственной жизнью (хотя, разумеется, сам думает иначе). Несмотря на то, что точного определения термина «счастье» не существует, люди очень остро чувствуют состояние несчастье.



Подобно термину «справедливость», обозначить который никто не может, но все мы чувствуем любую происходящую несправедливость.



Единственное, что я могу предложить в качестве оценочного критерия в этом вопросе, это принять за состояние «счастья» отсутствие ощущения «несчастья». Также, как и отсутствие проявлений несправедливости автоматически приводит в справедливости. С той лишь оговоркой, что абсолютными эти состояния быть не могут в условиях земной жизни.

Другой пример, который я намереваюсь привести — тоже абсолютно реальный. Мне довольно часто доводилось слышать от довольно состоятельных людей, оппозиционно настроенных к власти в нашей стране, в качестве основного требования следующий постулат — «хочу жить хорошо».



Но как только я просил обозначить хоть какие то логические и математические рамки этого понятия, оказывалось, что это понятие не имеет в сознании людей краткой и емкой формулировки, поэтому приходится часами выслушивать не то, что им хотелось бы, а по сути причины недовольства, сводящиеся в конечном итоге к старческому ворчанию, колоссально усиленному эмоционально — еще бы, ведь враг то для них обозначен и локализован.



Именно так и рассуждал еще один мой друг, зарабатывающий при этом в 3-4 раза больше среднестатистического москвича. Мне сложно понять, на что именно ему не хватало (чтобы вызвать такое раздражение и озлобление), но когда я попытался прояснить этот момент, то не услышал конкретики — никакой вещи или услуги, которую бы он хотел и не мог приобрести, попросту не оказалось. За всем этим недовольством скрывалось лишь нечто, не имеющее четких очертаний.



Единственное, что мне удалось вычленить из этой громоздкой конструкции, это желание жить как в Европе. И опять же, лишь какие-то обрывочные фрагменты, как будто человек пересказывал некий рекламный ролик Евросоюза, причем понятый очень поверхностно, сведя смысл в своем сознании к простой формуле «у них все лучше, всего больше, все вкуснее».



На мой, казалось бы, логичный вопрос «а почему бы просто не уехать туда?», ибо сейчас это разрешено, мне довелось выслушать такую патриотическую тираду, которой не доводилось слышать даже от самых ярых «урапатриотов».



Оказывается, все эти люди (а их не мало) живут среди нас, страдают, с одной лишь целью — переделать Россию в подобие Европы. Иными словами, это чистые западники, и то, что населению страны их путь, мягко говоря, не близок, их одновременно огорчает и злит.



Результаты всех выборов и социологических опросов они не признают, считая, что всемогущий Кремль фальсифицировал абсолютно всю статистику в стране.



А ведь на самом деле, как мы понимаем, Россия выбрала совершенно иной путь развития. Не видеть этого, не осознавать, не понимать, тем более отрицать — это очевидный путь к существованию в конфликте с обществом, или, проще говоря, к несчастью.



А поскольку есть все основания полагать, что большинство граждан нашей страны свое мнение не изменит, и вектор развития сохранится, то, к сожалению, мой друг, так же как и его единомышленники, проживут всю свою жизнь в нескончаемых страданиях, оставаясь, как им кажется, непонятыми, обманутыми, обворованными, униженными и оскорбленными.



И это уже задача для социальных психиатров, и, поверьте мне на слово, такая специальность в эпоху открытой информации и массовой ее фальсификации, просто не может не появиться.

Резюмируя все вышесказанное, отметим основное. Так что же в современном мире делает человека несчастным? Желание обладать чем-либо, на что не хватает средств. Либо желание каким-либо образом изменить традиционный уклад общества огромной страны, на что также не хватает ресурсов. И вряд ли когда то хватит, также, как и денег никогда не будет достаточно.



А уж если оба вышеперечисленные фактора соединились в одном человеке, то пред нами просто концентрированное ходячее несчастье. И горе тем, кто его окружает в повседневной жизни, если только это не «товарищи по несчастью». Все это еще усиливается социальным инфантилизмом, свойственном постперестроечным поколениям.

Проще говоря, живут плохо вовсе не потому что людям не хватает денег, скорее «плохо» — это некое состояние души. Так же как желание уничтожения существующей модели управления страной в угоду некой мифологеме, в меру своей неосуществимости (слишком силы не равны), будет только приумножать несчастье.



В этой ситуации сделать «хорошо» не может в принципе никто, потому что тогда закончится это самое «плохо». Но тогда кого критиковать? Против чего протестовать? Чего вообще желать? Придется искать новую точку приложения деструктивного мышления, или жизнь попросту утратит какой либо смысл.

Единственный возможный антидот в этих условиях, это смена парадигмы мышления. Я уже описывал, как это происходит в условиях корпоративной модели, с последующим выходом из нее, где первый этап — принятие правил и детальное изучение, второй — постижение структурной модели управления, третий — выход из корпоративной модели (я называю это «выкупить вольную») и создание своей.



В случае же со сформировавшейся инородной идеологической моделью, усугубляющей ситуацию, универсального рецепта не существует — здесь уже требуется индивидуальный подход и длительные занятия, направленные, прежде всего, на объективное объяснение исторических закономерностей, идеологических и философских концепций, социологических и статистических данных, тенденций развития.

Конфигурации личности, страны, мира

Как видите, сегодня мы уже имеем довольно сложную конструкцию мира, разобраться в которой, понять закономерности и выявить алгоритмы успешного функционирования весьма непросто.



Дело все в том, что с философской точки зрения, истина стала разбавляться огромным количеством откровенной лжи и фейков, двойных стандартов, по сути, сформировав таким образом «постправду». Некоторые идеологи постмодерна, сами того не подозревая растворились в этом явлении, утратив собственную идентичность.



По сути, это и есть основная ловушка постмодерна — уверовать в то, что истины нет вовсе, а в мире существует бесчисленное количество правд. Я бы сравнил этот процесс с распадом тела в физике на мельчайшие частицы, лишь с той разницей, что в данном случае распадается личность. Те же процессы характерны и в социальной плоскости.



Так, например, абсолютная толерантность (отсутствие сопротивляемости) в Европе уже спровоцировало распад общества, и, поверьте, если его не остановить, финальная фаза этого распада произойдет еще при нашей жизни. Дабы не углубляться в философские дебри, замечу лишь, что в современном мире истина все же есть, просто обнаружить ее очень и очень сложно.



Важно понимать одно — к любой информации имеет смысл относиться критически, так же как и к собственным решениям и поступкам. Постоянный самоанализ, структурирование мыслей и эмоций, с неизбежной коррекцией поведенческих реакций — вот основа гармоничного сосуществования с окружающим миром.

Двойные стандарты оценки одних и тех же действий становятся сегодня нормой. Так, например, открытая агрессия США против Сербии с тысячами погибших считается в западном мире гуманистической акцией, а проведение референдума в Крыму с последующим присоединении к России, без единого погибшего — аннексией.



И, казалось бы, здесь все очевидно: США — ложь, Россия — правда, если бы не одно «но». Ведь и у нас в стране есть некоторое количество людей, согласных, как это не парадоксально, с западной оценкой. Да, их немного, но они есть. Откинув все конспирологические теории об иностранных грантах, предположим, что они искренне убеждены в своей позиции.



Но как такое вообще возможно? Ведь все факты уже установлены, никакой загадки нет — США разбомбили Сербию без санкции совета безопасности ООН, нарушив все мировые конвенции, просто потому что так захотели. Где здесь гуманизм? Где победа добра над злом?



Ведь согласитесь, любой человек, чей мозг еще не превратился в «Роял-чизбургер», сообразит, что в данном случае зло как раз одержало верх, и олицетворяют зло США! Но нет, они и сами искренне убеждены, что, как в той песне, творят добро по все Земле другим во благо. Это ли не массовая шизофрения?



По сути своей, показательное беспричинное убийство слабого, причем не просто оправданное, а возведенное на пьедестал! Согласитесь, по библейским канонам, сие действо достойно Антихриста. Напомню также печально известную пробирку Колина Пауэлла, в которой никогда не находились образцы химического оружия, в результате демонстрации которой в совбезе ООН была уничтожена целая страна и казнен ее законный правитель! И это общепризнанный, доказанный факт, которую и США и Великобритания признали ошибкой.



Всего лишь! И где же трибунал? Где наказание виновных? Даже общественного осуждения представителями «прогрессивного человечества» не последовало!



Вот, пред нами представление о справедливости западного мира во всей своей красе. Казалось бы, любому здравомыслящему человеку даже этих двух фактов, унесших тысячи ни в чем не повинных человеческих жизней, достаточно, чтобы провести четкую грань между добром и злом в современном мире, но вновь и вновь мы слышим голоса наших соотечественников, что с США нужно дружить, идти им на уступки, отдать все, что они попросят, да и вообще разоружаться.



Скажете — клинический идиотизм? Тогда возникает вопрос — почему они не в клинике, а на телевидении и радио, в газетах и журналах? Не хотелось бы так думать о соотечественниках, тем более, что и немцы, к примеру, тоже в массе своей не были дураками, когда попались на нацистскую идеологию в середине прошлого века.



Нет, тут гораздо более тонкие материи. И чтобы в них разобраться, отделить правду от лжи и полуправды, необходимо постоянное умственное развитие. В противном случае есть риск стать заложником ложной идеологии. Конечно, возразят мне, что это личное дело каждого. Полностью согласен, но ставки в этой игре столь высоки, что ошибившись, вы рискуете отравить и собственную жизнь, и жизнь своих близких.



В довершение скажу лишь, что когда я слышу высказывания наших либеральных (как они сами считают) деятелей на федеральных телеканалах, в духе «мне плевать на человечность» (Александр Сытин), или «плевать здесь на людей — мы политикой занимаемся» (Никита Исаев), то лично мне все становится очевидно.



И однозначно я не разделяю эту точку зрения, не без оснований считая британский либерализм схожей идеологией с немецким нацизмом и итальянским фашизмом — ведь не даром же в выше упомянутых странах либералы и фашисты часто образовывали коалиции при выборах в парламент, в первой половине прошлого века.



Вот и сейчас мы видим, как одна нация открыто провозгласила себя исключительной, посему она — превыше всего, в том числе и любых международных договоренностей и самого мирового права. Мы, в России, прекрасно помним, что экспансия предыдущей «исключительной нации» закончилась в ее же столице полной и безоговорочной капитуляцией. Как жаль, что человечеству до сих пор не хватает мудрости учиться на собственных ошибках.



Но может быть эта самая «исключительность» наших заокеанских партнеров стала не более чем медийным продуктом, серьезной идеологической подоплеки под собой не имеющего? Очень хочется в это верить, при том, что все же, это игра с огнем.

Еще один лингвистический капкан для людей, не отягощенных интеллектом — «демократия». Напомню, что возникло явление в Древней Греции и обозначает «власть народа», но не всего.



Современные проповедники демократии намерено умалчивают о том, что у древнегреческих рабов никакой власти не было, да и вообще сама демократия наличие этих самых рабов подразумевает. Иными словами, здесь, как и во всех западных «ценностях» мы видим очередную полуправду.



Таким образом Европа, создав «демократический рай» для коренного населения, во многом жила за счет труда абсолютно бесправных мигрантов, находящихся фактически в положении рабов. Начав же корректировать сие положение вещей, раздавая мигрантам полноценные права, под удар была поставлена сама «демократия», да и Европа вместе с ней.



Вся конструкция только и держалась на этом самом рабстве, отменять которое было роковой ошибкой.

Вот и мы, в свое время, купившись на эту «картинку» начали строить демократию у себя. В кратчайшие сроки общество расслоилось на «хозяев жизни», которые, собственно, и обладали властными рычагами, и абсолютно бесправное большинство, оказавшееся на грани выживание. Никто ведь не предупреждал, что демократия — она далеко не для всех.



Собственно, именно эти годы жизни нашей страны во многом обеспечили и продолжают обеспечивать высокие рейтинги Путина, с его концепцией социального государства, обладающего гораздо более справедливым и несравнимо более гуманным устройством.



Иллюзия победы над социалистическими ценностями по результатам «холодной войны» и распадом СССР сыграла с западным миром злую шутку. Как это всегда бывало в истории, недооценив противника, американцы и европейцы, упиваясь своим успехом, совершенно не заметили, как в России возникло мощнейшее государство, соединившее в себе социалистические и капиталистические преимущества.



Такая модель уже великолепно зарекомендовала себя в Китае, где найдены весьма эффективные пропорции между собственностью частной и государственной.



Нам, конечно, подходящие пропорции для нашей страны еще только предстоит найти, ибо сейчас они не идеальны, но это лишь тонкая настройка, регулировка, если угодно, но ни в коем случае не слом системы, с последующим отстраиванием новой с нуля. Я глубоко убежден, и, полагаю, любой здравомыслящий человек со мной согласиться, что революций с нас достаточно.



Ничего, кроме откатывания назад они не приносят. А нам надо двигаться вперед, тем более, что условия для этого, как мы видим, уже созданы.

Павел Сапов



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