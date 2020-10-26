Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CJ_EOtFc2WU
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От одного искреннего движения души летом выпадет иней, обрушатся стены города, расплавятся металл и камень. У лживого человека, даже если он здоров телом, разум всё равно погиб. В обществе он всем неприятен. Наедине он сам себе противен.
— Хун Цзычен
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