Сводки от ополчения Новороссии 24 октября 2020
- 20:44 В Луганске погиб Алексей Марков.
- 18:59 Комбат батальона «Призрак» Алексей Марков трагически погиб на Донбассе.
- 16:40 Каратели 5 раз обстреляли ДНР.
В Луганске погиб Алексей Марков
Сегодня в Луганске в автокатастрофе трагически погиб подполковник Алексей Марков (позывной "Добрый")
Алексея я знал по ЖЖ redrat + пару раз доводилось в реале пересекаться.
В 2014-м году он бросил все и поехал воевать в ЛНР в бригаде "Призрак" и на фронте он находился 6 лет.
Длительное время возглавлял преобразованный из бригады в батальон БТРО "Призрак". В 2019-м году получил звание подполковника НМ ЛНР.
Исключительно достойный человек.
2015
2018
На фронте. Сентябрь 2020.
Мир праху.
PS. Кто будет на похоронах, положите от меня пару красных гвоздик.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Комбат батальона «Призрак» Алексей Марков трагически погиб на Донбассе
Командир батальона «Призрак» Алексей Марков, позывной «Добрый» погиб сегодня в Луганской Народной Республике, сообщает Telegram-канал Союз Добровольцев Донбасса.
По имеющейся на данный момент информации Алексей Марков и его жена Марина ехали на машине из Луганска и попали в автомобильную аварию. При этом какие бы то ни было подробности произошедшего пока отсутствуют.
Марков встал на защиту мирных жителей Новороссии в 2014 году. Бойцы 14 БТРО Народной Милиции (бывшая бригада «Призрак» имени Алексея Мозгового) защищают наиболее трудные участки фронта. В частности – населенный пункт Желобок и район Бахмутовской трассы.
«Призрак» был создан в 2014 году Алексеем Мозговым, который погиб в результате теракта в мае 2015 года.
В одном из интервью, когда журналисты спросили Алексея, почему он в Донбассе, “Добрый” ответил:
Вечная память!
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Каратели 5 раз обстреляли ДНР
За прошедшие сутки украинские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом в субботу, 24 октября, сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.
По данным ведомства, каратели дважды обстреляли населенный пункт Спартак, а также подвергли обстрелам Старомихайловку, Минеральное и Дзержинское.
При обстрелах применялись гранатометы, минометы калибром 82 мм, а также стрелковое оружие с трассирующими боеприпасами. Таким образом киевские боевики спровоцировали несколько очагов возгорания травы.
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