В Луганске погиб Алексей Марков

Сегодня в Луганске в автокатастрофе трагически погиб подполковник Алексей Марков (позывной "Добрый")Алексея я знал по ЖЖ+ пару раз доводилось в реале пересекаться.В 2014-м году он бросил все и поехал воевать в ЛНР в бригаде "Призрак" и на фронте он находился 6 лет.Длительное время возглавлял преобразованный из бригады в батальон БТРО "Призрак". В 2019-м году получил звание подполковника НМ ЛНР.Исключительно достойный человек.20152018На фронте. Сентябрь 2020.PS. Кто будет на похоронах, положите от меня пару красных гвоздик.

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Комбат батальона «Призрак» Алексей Марков трагически погиб на Донбассе

Командир батальона «Призрак» Алексей Марков, позывной «Добрый» погиб сегодня в Луганской Народной Республике, сообщает Telegram-канал Союз Добровольцев Донбасса.

По имеющейся на данный момент информации Алексей Марков и его жена Марина ехали на машине из Луганска и попали в автомобильную аварию. При этом какие бы то ни было подробности произошедшего пока отсутствуют.

Марков встал на защиту мирных жителей Новороссии в 2014 году. Бойцы 14 БТРО Народной Милиции (бывшая бригада «Призрак» имени Алексея Мозгового) защищают наиболее трудные участки фронта. В частности – населенный пункт Желобок и район Бахмутовской трассы.

«Призрак» был создан в 2014 году Алексеем Мозговым, который погиб в результате теракта в мае 2015 года.

В одном из интервью, когда журналисты спросили Алексея, почему он в Донбассе, “Добрый” ответил:

«…Не люблю бросать дела на полдороге. Нужно войну эту до конца добить уже. Ну и другие мотивы возникли. Много ребят наших похоронено. Не хочется, чтобы это все было впустую. Вернешься, люди спросят – ну и зачем ты туда поехал? Одно дело вернуться с победой, совершенно другое – развернуться просто так. Поэтому сейчас, наверное, уже до победы».

Вечная память!

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Каратели 5 раз обстреляли ДНР

За прошедшие сутки украинские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом в субботу, 24 октября, сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

По данным ведомства, каратели дважды обстреляли населенный пункт Спартак, а также подвергли обстрелам Старомихайловку, Минеральное и Дзержинское.

При обстрелах применялись гранатометы, минометы калибром 82 мм, а также стрелковое оружие с трассирующими боеприпасами. Таким образом киевские боевики спровоцировали несколько очагов возгорания травы.

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