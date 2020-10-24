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Новости Украины и Новороссии 24 октября 2020

08:22. 24 октября 2020 36 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В Чернобыльскую зону запустили робота-пса от Boston Dynamics (ФОТО, ВИДЕО)

В Чернобыльскую зону запустили робота-пса от Boston Dynamics (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Чернобыльской зоне отчуждения впервые провели работы по измерению радиоактивного загрязнения с помощью робота-собаки Spot компании Boston Dynamics.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Исследование провела группа Бристольского университета совместно со специалистами Государственного специализированного предприятия «Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами».

Во время него также использовали беспилотные летательные аппараты, датчики-сканеры для оценки распределения радиоактивных материалов на площади и в пространстве.

Проводились радиометрические и геофизические работы на территории двух секторов пункта временной локализации радиоактивных отходов «Рыжий лес» и на территориях пунктов захоронения радиоактивных отходов «Подлесный» и «Буряковка».

В Чернобыльскую зону запустили робота-пса от Boston Dynamics (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

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Украина будет производить турецкие «Байрактары»

Украина будет производить турецкие «Байрактары» | Русская весна

Украина в рамках договоренности с турецкой компанией Bayraktar о размещении в стране производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ищет соответствующую площадку для такого предприятия.

Об этом сообщил вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Ранее Анкара и Киев в ходе рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию заключили рамочное военное соглашение и подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в укреплении оборонительных способностей.

«Турецкая сторона готова сделать инвестицию. Им от нас необходима площадка с соответствующими требованиями, на которой они построят предприятие, которое в итоге потом будет производить эти аппараты», — сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

По его словам, предполагается, что на турецком предприятии будут работать украинские инженеры-конструкторы и это предприятие будет иметь право продажи беспилотников как на украинском рынке, так и на других.

«Поэтому сейчас мы изучаем вопрос, где мы предоставим площадку, потому что к ней есть требования», — отметил Уруский.

Также вице-премьер сообщил, что рассматривается возможность совместного производства с Турцией передвижных противотанковых ракетных комплексов и организация совместного предприятия по производству в Турции авиационных двигателей как для БПЛА, так и для вертолетов и возможного турецкого перспективного боевого самолета.

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Бег наци-спортсменов


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