Украина в рамках договоренности с турецкой компанией Bayraktar о размещении в стране производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ищет соответствующую площадку для такого предприятия.

Об этом сообщил вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Ранее Анкара и Киев в ходе рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию заключили рамочное военное соглашение и подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в укреплении оборонительных способностей.

«Турецкая сторона готова сделать инвестицию. Им от нас необходима площадка с соответствующими требованиями, на которой они построят предприятие, которое в итоге потом будет производить эти аппараты», — сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

По его словам, предполагается, что на турецком предприятии будут работать украинские инженеры-конструкторы и это предприятие будет иметь право продажи беспилотников как на украинском рынке, так и на других.

«Поэтому сейчас мы изучаем вопрос, где мы предоставим площадку, потому что к ней есть требования», — отметил Уруский.

Также вице-премьер сообщил, что рассматривается возможность совместного производства с Турцией передвижных противотанковых ракетных комплексов и организация совместного предприятия по производству в Турции авиационных двигателей как для БПЛА, так и для вертолетов и возможного турецкого перспективного боевого самолета.