Новости Украины и Новороссии 24 октября 2020
- 03:30 В Чернобыльскую зону запустили робота-пса от Boston Dynamics (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:00 Украина будет производить турецкие «Байрактары».
- Вчера 20:16 Бег наци-спортсменов.
В Чернобыльскую зону запустили робота-пса от Boston Dynamics (ФОТО, ВИДЕО)
В Чернобыльской зоне отчуждения впервые провели работы по измерению радиоактивного загрязнения с помощью робота-собаки Spot компании Boston Dynamics.
Об этом говорится в сообщении Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
Исследование провела группа Бристольского университета совместно со специалистами Государственного специализированного предприятия «Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами».
Во время него также использовали беспилотные летательные аппараты, датчики-сканеры для оценки распределения радиоактивных материалов на площади и в пространстве.
Проводились радиометрические и геофизические работы на территории двух секторов пункта временной локализации радиоактивных отходов «Рыжий лес» и на территориях пунктов захоронения радиоактивных отходов «Подлесный» и «Буряковка».
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Украина будет производить турецкие «Байрактары»
Украина в рамках договоренности с турецкой компанией Bayraktar о размещении в стране производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ищет соответствующую площадку для такого предприятия.
Об этом сообщил вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
Ранее Анкара и Киев в ходе рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию заключили рамочное военное соглашение и подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в укреплении оборонительных способностей.
«Турецкая сторона готова сделать инвестицию. Им от нас необходима площадка с соответствующими требованиями, на которой они построят предприятие, которое в итоге потом будет производить эти аппараты», — сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.
По его словам, предполагается, что на турецком предприятии будут работать украинские инженеры-конструкторы и это предприятие будет иметь право продажи беспилотников как на украинском рынке, так и на других.
«Поэтому сейчас мы изучаем вопрос, где мы предоставим площадку, потому что к ней есть требования», — отметил Уруский.
Также вице-премьер сообщил, что рассматривается возможность совместного производства с Турцией передвижных противотанковых ракетных комплексов и организация совместного предприятия по производству в Турции авиационных двигателей как для БПЛА, так и для вертолетов и возможного турецкого перспективного боевого самолета.
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Бег наци-спортсменов
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