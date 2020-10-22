Наблюдатели ОБСЕ фиксируют одиночные случаи нарушения условий перемирия со стороны ВСУ

Опубликована сводка официального представителя НМ ЛНР на 09.00 22.10.2020 года.

За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.

Наблюдатели Миссии ОБСЕ продолжают фиксировать вооружение и военную технику ВСУ, размещенную в нарушении Минских договоренностей в населенных пунктах на подконтрольной территории. Данные нарушения отмечены в отчете СММ ОБСЕ от 21.10.2020 года.

За сутки выявлено размещение одного бронетранспортера БТР-70 из состава 30 омбр в частном секторе н.п. Золотое. Кроме того, в данном районе, на бывших позициях 30 омбр зафиксирован один украинский военнослужащий.

Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.

Под контролем медицинской службы в подразделениях Народной милиции принимаются меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, проводится регулярное тестирование личного состава, выполняется комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.

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Украинские каратели обстреляли посёлок Молочный под Горловкой

Удару с украинского беспилотника подвергся один из домов в посёлке и хозяйственные постройки.

Как сообщает тг-канал «Приходько РИК«, предварительно: в результате обстрела с беспилотника пос. Молочный, ул. Фруктовая д.30 — в 04:20 утра. Уничтожено: дом — полностью, хоз.постройка и деревянный навес — полностью, сена- 400 тюков.

К счастью обошлось без пострадавших.

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Обстрелом ВСУ в Горловке уничтожен дом (ФОТО)

ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР на донецком и мариупольском направлениях. Как сообщает представительство ДНР в СЦКК, украинские каратели открывали огонь по территории Республики из РПГ/СПГ, АГС и стрелкового оружия. В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались районы н. п. Минеральное, Донецк (пос. шахты «Трудовская»), Ленинское. Как сообщил «Русской Весне» мэр Горловки Иван Приходько, в Молочном посёлке (входит в черту города) ударом ВСУ был уничтожен дом. К счастью, обошлось без жертв. «Предварительно: в результате обстрела с беспилотника пос. Молочный, ул. Фруктовая, д.30 (в 04:20 утра) уничтожен дом — полностью, хозпостройка и деревянный навес — полностью, сена — 400 тюков. Без пострадавших», — уточнил Приходько.

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СБУ пытается запустить на территории ЛНР электронный шпионаж (ВИДЕО)

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано. Командование так называемой «ООС» регулярно продолжает подвергать опасности мирных жителей, размещая вооружение и военную технику вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории. Так, по данным нашей разведки, в зоне ответственности 30 бригады ВСУ в жилых районах н.п. Попасная отмечено размещение одной зенитной установки ЗУ-23 и четырех МТ-ЛБ, что подтверждается СММ ОБСЕ. Обращаемся к жителям оккупированных Украиной территорий Донбасса, для сохранения своих жизней сообщать сотрудникам ОБСЕ о размещении вооружения и военной техники ВСУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры. С целью недопущения обнаружения беспилотниками СММ ОБСЕ запрещенного вооружения в зонах ответственности бригад ВСУ, выполняющих преступные приказы в зоне «ООС», активно применяются средства РЭБ 20 отдельного батальона боевиков. Так, в зоне ответственности 80 бригады ВСУ в районе н.п. Станица Луганская зафиксирована работа станции РЭБ «Буковель-АД», в результате чего подавлен сигнал беспилотного летательного аппарата Миссии. В результате работы средств РЭБ противника отмечаются сбои в функционировании сотовой связи и телерадиовещания в данном районе. Большинство жалоб поступает от жителей, проживающих в н.п. Станица Луганская, о невозможности дозвониться по мобильным телефонам родственникам, в маршрутное такси, а также в экстренные службы. Также, по нашим данным, отмечается работа сотрудников СБУ на КПВВ по изъятию смартфонов и планшетов у жителей, имеющих основания для перемещения на территорию ЛНР, а также фиксации IMEI кода устройства и дальнейшей установки программного приложения «Дїй дома». Целью данной работы СБУ является отслеживание местонахождения владельца и определение круга лиц, с которыми он общается. В частности, сотрудники СБУ требуют от граждан, чтобы функция «геолокация» была включена на весь период их пребывания на территории Республики. Тем самым украинское руководство продолжает вести свои преступные действия в отношении мирных граждан, нарушая их права и ограничивая свободу. Нам продолжает поступать информация о новых случаях заражения коронавирусом военнослужащих ВСУ, выполняющих преступные приказы в ОТГ «Север». В этой связи в экстренном порядке развернуты инфекционные отделения на базе 59 военно-медицинского госпиталя н.п. Северодонецк, используя палаточный фонд госпиталя, так как имеющихся на сегодняшний день изоляторов уже не хватает для размещения инфицированных украинских боевиков. Так, согласно данным нашего источника, за прошедшие сутки в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус доставлено тридцать шесть человек, из них: восемнадцать военнослужащих ВСУ, тринадцать сотрудников ГСЧС и пять военнослужащих Национальной гвардии Украины. Помимо госпитализированных военнослужащих, в развернутых палаточных городках в антисанитарных условиях содержатся двадцать шесть военнослужащих 14 бригады и четырнадцать военнослужащих 24 бригады. Также в 24 бригаде зафиксировано два летальных случая от коронавируса — младший сержант Кобзарь и старший солдат Шельменко. В настоящее время командующий ОТГ «Север» Шандар всячески скрывает статистику смертности военнослужащих от коронавируса, преподнося их как умерших от сердечно-сосудистой недостаточности и пневмонии.

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