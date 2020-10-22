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“Сложности с Союзным Государством”.

18:18. 22 октября 2020 36 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Видео встречи Лукашенко с директором СВР Нарышкиным.
Можно обратить внимание, что на встрече также присутствовал глава КГБ Тертель и его предшественник Вакульчик, который ныне возглавляет СБ Белоруссии.



Из интересного в публичной части:

1. Нарышкин охарактеризовал события в Белоруссии после 9 августа как попытку неконституционной смены власти.
2 Акцент был сделан на том, что протесты инспирируются и направляются извне. Привет полякам и Тихановской.
3. Российский интерес заключается в поддержании политической стабильности в Белоруссии и решении ее текущих проблем.
4. Отмечено, что Конституционная реформа необходима и она станет тем ответом, которого ждет белорусское общество на известные проблемы.
5. Лукашенко на встрече заявил, что вокруг проекта Союзного Государства "непростая обстановка".

Тут как раз спрашивали о том, а что если Батька снова начнет петлять. Конечно начнет, но делать ему это теперь в разы сложнее, так как многие двери в "приличных домах Европы" захлопнулись.
Ну вот Батьке напоминают, что тему Конституционной реформы забалтывать не надо. Ну а Союзное государство будут как обычно обсуждать кулуарно.

PS. Как не трудно догадаться, на ультиматумы Тихановской собравшимся положить с прибором. Тут более серьезные вещи обсуждаются.

Метки: белоруссия, вакульчик, кгб белоруссии, лукашенко, нарышкин, свр, спецслужбы, тертель

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6267115.html

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