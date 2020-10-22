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Народосбережение, здравоохранение через образование. Валерий Валентинович Берчун

21:59. 22 октября 2020 42 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wuNkcypgRUY

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 34213 29791
    Вячеслав 22 октября 2020 в 22:12

    Сейчас пока наблюдается народоугасание, а здравоохранение с образованием (и культурой) с каждым годом становятся всё хуже и хуже… Одни только оптимизация в здравоохранении и ЕГЭ в образовании чего стОят..

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