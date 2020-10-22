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По мере того, как сознание течёт наружу из причинного в астральное, а затем в физическое тело, привлечённое магнетизмом чувственной привязанности к материи, тонкое выражение изначального космического сознания становится всё более обманчивым и грубым, теряя свою истинную духовную природу.
Сейчас пока наблюдается народоугасание, а здравоохранение с образованием (и культурой) с каждым годом становятся всё хуже и хуже… Одни только оптимизация в здравоохранении и ЕГЭ в образовании чего стОят..