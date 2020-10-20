Сводки от ополчения Новороссии 20 октября 2020
- 17:17 «Обещайте им всё, а расстреливать будем потом»: в ЛНР расшифровали заявления украинского вице-премьера.
- 15:00 ВСУ открыли огонь по мирным жителям: сводка с Донбасса.
- 03:00 На Донбассе подорвался грузовик с боевиками ВСУ и госслужащими.
«Обещайте им всё, а расстреливать будем потом»: в ЛНР расшифровали заявления украинского вице-премьера
Уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске, министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего прокомментировал недавние заявления украинского министра “по оккупированным территориям” Алексея Резникова по поводу невозможности выполнения Минских соглашений.
«Господин Резников, заместитель главы делегации Украины на Минских переговорах, на фоне попыток сокрытия от общественности всего, что происходит на переговорной площадке, активно вбрасывает в СМИ тезисы о „консультативном характере Контактной группы“, „отсутствии требований вносить изменения в конституцию“, необходимости неких „стокгольмских соглашений“ и прочие фантазии.
В этой логике становится понятно, почему представителей Украины так пугает перспектива приоткрыть „внутреннюю кухню“ Минских переговоров и показать общественности, что вся их публичная риторика — сплошь измышления и манипуляции.
На самом деле Минские переговоры — единственная одобренная международным сообществом, включая и ОБСЕ, и Совет Безопасности ООН, и „нормандскую четверку“, переговорная площадка для достижения компромиссов по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями.
Переговорная площадка, уже позволившая достичь конкретных компромиссов и подписать ряд обязывающих документов, выполнение которых в том случае, когда Киев подходит к нему добросовестно, в своё время позволило снизить напряженность на линии разграничения, перевести активную фазу вооруженного конфликта в вялотекущее состояние и создать условия для реализации политических шагов урегулирования, предусмотренных Минскими соглашениями.
Очевидно, что препятствием для дальнейшего урегулирования является не качество Минских соглашений, а отсутствие у нынешней власти желания и политической воли для их полного выполнения.
Отсюда и желание извратить суть, преподнести Минские переговоры как „консультативный орган“. Отсюда и обвинения в адрес „попередников“ в подписании „под давлением“. Отсюда и попытки представить „нормандскую четверку“, которая осуществляет только контрольные функции в отношении полного выполнения Минских соглашений, в качестве площадки принятия решений, в то время как согласованные итоги всех без исключения саммитов „нормандской четверки“ четко выражают поддержку принятых Минской Контактной группой решений и содержат рекомендации по развитию компромиссов именно на Минской переговорной площадке.
Отсюда и желание подменить Минские переговоры другим, „будапештским“ или „стокгольмским“, или любым другим форматом, лишь бы размыть Минский.
Украина, в принципе, вольна заключать любые соглашения. И если она пойдёт таким путём, мы тоже пойдём своим путём. И подождём, когда Украина снова будет готова возвратиться к вопросу выполнения Минских соглашений.
Когда Украина официально даст своим представителям в Контактной группе достаточные полномочия, которые позволят принимать решения в контексте урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, и сформирует механизмы, гарантирующие их выполнение украинской стороной.
А тех, кто рассматривает возможность быть вовлечённым в манипуляции Украины со „стокгольмскими“ и тому подобными соглашениями, хотим предостеречь. Учитывайте наш опыт. Под давлением обстоятельств Украина способна подписать любые обязательства. Но как только давление ослабнет, вопрос выполнения обязательств Украиной даже не будет ими рассматриваться. Будут „заматывать“. К сожалению, такой способ работы применяется Киевом с 2014 года.
Но шесть лет назад он был сформулирован прямее: „Обещайте им всё, а расстреливать будем потом“. Мы же как тогда, так и сейчас категорически против такого подхода».
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ВСУ открыли огонь по мирным жителям: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Г. Фоменко.
За прошедшие сутки украинская сторона один раз нарушила дополнительные меры по усилению и контролю действующего перемирия.
На мариупольском направлении в нарушение второго пункта дополнительных мер боевики батальона морской пехоты 36 обрмп из района н. п. Талаковка открыли огонь из стрелкового оружия по мирным жителям, проживающим в н. п. Коминтерново.
При обстреле боевики Гнатова использовали трассирующие боеприпасы, с помощью которых намеревались поджечь сухую траву на окраине поселка.
Данные факты в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью исключения обвинений подразделений НМ Республики в провокациях.
Командование ОТГ «Восток» продолжает нарушать третий пункт дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, о чем свидетельствует отчет Миссии ОБСЕ от 19 октября 2020 года, в котором отражен факт размещения подразделениями 56-й бригады ВСУ четырех 152-мм самоходных гаубиц в н. п. Покровск (оккупированный Киевом Красноармейск — прим. РВ).
С целью недопущения обнаружения беспилотниками СММ ОБСЕ запрещенного вооружения в зонах ответственности 35 обрмп и 53 омбр, зафиксировано активное применение в районе н. п. Клещеевка и Петровское мобильными группами 305-го отдельного батальона РЭБ и роты РЭБ 35-й бригады с задачей подавления станциями «Буковель-АД» и Р-330 КВ1М каналов управления и навигации миссии ОБСЕ. Данные факты также подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 19.10.2020 года.
Нами отмечается рост недовольства военнослужащих 53-й бригады условиями пребывания на передовой. В связи с понижением среднесуточной температуры воздуха увеличилась потребность в дровах и теплых вещах.
Так, с целью обогрева блиндажа боевики 1-го батальона 53-й бригады на окраине н. п. Гранитное разбирают пустые дома на дрова, а найденные ценные вещи «защитники» присваивают для последующей перепродажи.
При очередном таком факте мародёрства двух преступников из 53-й бригады задержали местные жители и передали представителям ВСП.
Также боевики 2-го батальона 53-й бригады, не прилагая усилий, решили прибегнуть к помощи волонтеров, которые требуют в обмен на помощь оружие и боеприпасы.
На очередном таком факте обмена автомата Калашникова и патронов к нему на продовольствие, теплые вещи и ГСМ сотрудники СБУ и ВСП задержали сержанта Вернера и старшего солдата Трюхана, а также трех представителей волонтерской организации.
Куда более масштабное хищение оружия и взрывчатых веществ выявлено во 2-м батальоне 24-й бригады ВСУ.
В ходе проверки склада РАВ батальона сотрудниками Восточного территориального управления ВСП и оперативниками 5-го управления военной контрразведки СБУ установлен факт незаконного списания пяти единиц РПГ-7, двух пулеметов Калашникова, трех автоматов Калашникова, десяти гранат РГД-5 и десяти Ф-1, а также шести цинков с патронами калибра 5.45 и 7.62 мм.
Данное оружие и боеприпасы были списаны, переправлены в Днепропетровск и проданы представителям радикальной организации С14, которых задержали сотрудники СБУ в ходе шествий 14 октября.
По имеющимся у нас данным, были задержаны начальник службы РАВ и начальник склада, на котором ранее содержалось вооружение, а командир батальона временно отстранен от исполнения обязанностей.
К нам поступили новые данные в отношение самовольно оставившего часть лейтенанта медицинской службы Когута. Сотрудники ВСП, проводящие разбирательство по факту гибели старшего прапорщика Абрамова после вакцинации, в ходе беседы с сослуживцами Абрамова выяснили, что Когут предлагал военнослужащим бригады провести тест на коронавирус за отдельную плату, а также принимал заказы на поставку перспективной американской вакцины против коронавируса.
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На Донбассе подорвался грузовик с боевиками ВСУ и госслужащими
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксирована одна огневая провокация со стороны ВСУ, нарушающая второй пункт действующего режима прекращения огня.
С позиций карателей 1 механизированного батальона 24 бригады ВСУ в районе н.п. Луганское было выпущено одиннадцать 120-мм мин и девять гранат РПГ-7 по н.п. Калиновка.
До начала обстрела нашими наблюдателями на позициях 24 бригады было зафиксировано перемещение автомобиля «Урал». По имеющимся данным, это транспортное средство использовалось для перемещения мобильного минометного расчета, совершившего обстрел н.п. Калиновка.
Отмечаем факт того, что применение противником минометов калибра 120-мм зафиксировано впервые с момента введенных 27 июня 2020 года дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня.
В рамках координационного механизма факт обстрела в оперативном порядке доведен представителям украинской стороны в СЦКК.
Командование Народной милиции надеется, что руководство Киева найдет в себе силы соблюдать согласованное перемирие. Однако украинская сторона систематически уклоняется от выполнения данных обязательств, пытаясь создать в информационном поле выгодную для себя картину событий.
Для большей убедительности выполнения боевиками ВСУ Минских соглашений, а также обвинения Народной милиции в их нарушении отмечается прибытие в зону ответственности ОТГ «Север» командующего ОТГ «Север» полковника Шандара, офицеров Генштаба ВСУ, а также представителей американских и турецких информационных агентств «Ассошиэйтед Пресс» (США), «Час новостей» (США) и «Анадолу» (Турция).
Задачей информационных агентств является подготовка видеорепортажей с обвинением Народной милиции в нарушении дополнительных мер действующего перемирия.
Так, по полученной информации, данными СМИ в период с 19 по 23 октября 2020 года спланирована еще работа в зоне ответственности 14 и 30 бригад ВСУ.
Мы не исключаем, что сегодняшняя огневая провокация со стороны боевиков 24 бригады ВСУ является подтверждением попытки спровоцировать на ответный огонь наши подразделения под камеры западных СМИ в целях дальнейшей демонстрации на международный площадках неспособности Народной милиции выполнять Минские соглашения.
Мы продолжаем фиксировать минирование украинскими боевиками дорог общего пользования и сельскохозяйственных полей.
Нам известно, что при ротации подразделений в зоне «ООС» комбриги не передают друг другу карты минных полей по причине того, что их просто нет, а особо предприимчивые командиры, не думая о трагических последствиях, составляют вымышленные схемы и предлагают своим сменщикам попросту их выкупить.
По имеющейся у нас информации, подчиненные Зенченко из 25-й бригады, убывая в ППД по ротации, предлагали боевикам 80 бригады за денежное вознаграждение передать актуальные карты минных полей и формуляры, в результате чего были проданы схемы минных полей 2017 года.
Вследствие этого в районе н.п. Болотенное был зафиксирован факт подрыва грузового автомобиля на противотанковой мине ТМ-62, в результате чего осколочные ранения получили два сотрудника Станично-Луганского государственного лесхоза, один боевик 80 бригады солдат Дзиганський и один сотрудник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Пострадавшие были доставлены в больницу н.п. Станица Луганская, где им оказана медицинская помощь. Факт подрыва грузового автомобиля также подтверждается СММ ОБСЕ.
Мы обращаемся к жителям прифронтовых территорий, подконтрольных Украине, быть предельно осторожным, при обнаружении взрывоопасных предметов обращаться к представителям мониторинговых международных организаций и в Генеральную прокуратуру.
Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях ВСУ в зоне «ООС», связанные с низким уровнем морально-психологического состояния. За прошедшие сутки один оккупант погиб, один получил ранения.
Так, по данным нашей разведки, на позициях 24-й бригады в районе н.п. Мироновский в преддверии местных выборов произошел конфликт между боевиками 24 бригады и националистами. В процессе завязавшейся драки было применено огнестрельное оружие.
В результате перестрелки лейтенант Когут от полученных ранений скончался, сержант Илященко получил многочисленные ранения и в тяжелом состоянии доставлен в медицинскую роту подразделения.
В настоящее время доклад в штаб ОТГ «Север» от военного преступника Поступальского не передан.
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