Уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске, министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего прокомментировал недавние заявления украинского министра “по оккупированным территориям” Алексея Резникова по поводу невозможности выполнения Минских соглашений.

«Господин Резников, заместитель главы делегации Украины на Минских переговорах, на фоне попыток сокрытия от общественности всего, что происходит на переговорной площадке, активно вбрасывает в СМИ тезисы о „консультативном характере Контактной группы“, „отсутствии требований вносить изменения в конституцию“, необходимости неких „стокгольмских соглашений“ и прочие фантазии.

В этой логике становится понятно, почему представителей Украины так пугает перспектива приоткрыть „внутреннюю кухню“ Минских переговоров и показать общественности, что вся их публичная риторика — сплошь измышления и манипуляции.

На самом деле Минские переговоры — единственная одобренная международным сообществом, включая и ОБСЕ, и Совет Безопасности ООН, и „нормандскую четверку“, переговорная площадка для достижения компромиссов по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями.

Переговорная площадка, уже позволившая достичь конкретных компромиссов и подписать ряд обязывающих документов, выполнение которых в том случае, когда Киев подходит к нему добросовестно, в своё время позволило снизить напряженность на линии разграничения, перевести активную фазу вооруженного конфликта в вялотекущее состояние и создать условия для реализации политических шагов урегулирования, предусмотренных Минскими соглашениями.

Очевидно, что препятствием для дальнейшего урегулирования является не качество Минских соглашений, а отсутствие у нынешней власти желания и политической воли для их полного выполнения.

Отсюда и желание извратить суть, преподнести Минские переговоры как „консультативный орган“. Отсюда и обвинения в адрес „попередников“ в подписании „под давлением“. Отсюда и попытки представить „нормандскую четверку“, которая осуществляет только контрольные функции в отношении полного выполнения Минских соглашений, в качестве площадки принятия решений, в то время как согласованные итоги всех без исключения саммитов „нормандской четверки“ четко выражают поддержку принятых Минской Контактной группой решений и содержат рекомендации по развитию компромиссов именно на Минской переговорной площадке.

Отсюда и желание подменить Минские переговоры другим, „будапештским“ или „стокгольмским“, или любым другим форматом, лишь бы размыть Минский.

Украина, в принципе, вольна заключать любые соглашения. И если она пойдёт таким путём, мы тоже пойдём своим путём. И подождём, когда Украина снова будет готова возвратиться к вопросу выполнения Минских соглашений.

Когда Украина официально даст своим представителям в Контактной группе достаточные полномочия, которые позволят принимать решения в контексте урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, и сформирует механизмы, гарантирующие их выполнение украинской стороной.

А тех, кто рассматривает возможность быть вовлечённым в манипуляции Украины со „стокгольмскими“ и тому подобными соглашениями, хотим предостеречь. Учитывайте наш опыт. Под давлением обстоятельств Украина способна подписать любые обязательства. Но как только давление ослабнет, вопрос выполнения обязательств Украиной даже не будет ими рассматриваться. Будут „заматывать“. К сожалению, такой способ работы применяется Киевом с 2014 года.