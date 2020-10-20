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Последний срок Лукашенко

17:23. 20 октября 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Бывший нач.штаба Бабарико Воскресенский рассказывает о переговорах Лукашенко с оппозицией в СИЗО. Из интересного, Лукашенко на встрече озвучил тезис, что это его последний срок.
Вполне в духе линии на создание придворной оппозиции, что облегчит дожимание радикалов.



PS. Также сегодня Лукашенко пообещал, что линия подавления протестов изменится – теперь будут в спокойной обстановке будет отлавливать отдельных организаторов и обещают найти всех.

PS2. Плюс Лукашенко о протестах. Фактически Лукашенко признал, что информационная и идеологическая работа была провалена. Это в том числе и его косяк, с учетом роли Лукашенко в Белоруссии.
Также бело-красно-белый флаг был прямо назван коллаборационистским.



Метки: белоруссия, Видео, воскресенский, лукашенко, протесты

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6260876.html

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