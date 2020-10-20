Новости Украины и Новороссии 20 октября 2020
- 09:04 Украинская армия получила от США первую партию оборудования для модернизации старых военных аэродромов.
- 06:00 Взяли за жабры: эксперт назвал главную ошибку СБУ и Нидерландов в деле МН-17.
- Вчера 23:30 Зеленский пригласил в контактную группу по Донбассу представителей церквей.
- Вчера 21:11 Герой вчера был с железкой, сегодня наложил в штаны.
Украинская армия получила от США первую партию оборудования для модернизации старых военных аэродромов
В первых числах октября 352-й отдельный инженерно-аэродромный батальон ВСУ получил от США первую партию оборудования для модернизации старых военных аэродромов на территории Украины.
На данный момент в ведении Минобороны и Нацгвардии остается 18 военных аэродромов. 45 были ликвидированы после обретения независимости. Большая часть из них была разобрана. Некоторые эксперты предполагают, что на базе ряда действующих аэродромов будут развернуты военные логистические центры, куда в случае необходимости прибудет авиация НАТО, и где могут быть развернуты полноценные военные базы.
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Взяли за жабры: эксперт назвал главную ошибку СБУ и Нидерландов в деле МН-17
В деле крушения малайзийского Boeing 777 все больше подробностей. На этот раз технический эксперт Юрий Антипов, пытающийся раскрыть правду о крушении самолета с 298 людьми на борту, уличил фальсификаторов, необоснованно обвиняющих Москву в трагедии, в подтасовке фактов.
Антипов напомнил, что, по версии голландского прокурора, самолет якобы сбили ракетой из российского ЗРК «Бук», оказавшегося в распоряжении ополчения Донбасса. Он отметил, что нидерландские специалисты представляют в качестве доказательств видеозапись, которую им передали сотрудники СБУ. Именно эта «улика» возмутила эксперта.
Юрий Антипов указал на то, что видео могли смонтировать из нескольких. В частности, он указал, что на момент крушения Boeing 777 стояла знойная погода. Однако в кадр попадаются укутанные люди.
«Люди, несмотря на середину жаркого лета, вечером одеты в куртки, спортивные костюмы, и у одного даже спортивная шапка на голове», — пишет аналитик.
В качестве доказательств Антипов публикует серию фотографий, на которых отчетливо видно резкое изменение природных условий. Это не свойственно для региона.
«Это обстоятельство в очередной раз говорит о том, что крушение МН17 не было случайным актом, а было заранее и тщательно спланировано», — отметил Юрий Антипов.
Ранее российская сторона объявила о выходе из трехсторонних консультаций по делу крушения малайзийского Boeing 777. Это было обусловлено тем, что Австралия и Нидерланды отказывались брать во внимание представленные Москвой доказательства.
Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Зеленский пригласил в контактную группу по Донбассу представителей церквей
Президент Украины Владимир Зеленский предложил привлечь в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу представителей религиозных организаций.
Об этом он заявил на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в понедельник, 19 октября.
«Владимир Зеленский поблагодарил представителей религиозных организаций за участие в заседании ТКГ и высказался за их добавление к работе ТКГ в области гуманитарных вопросов, в частности взаимного освобождения удерживаемых лиц, доступа Международного комитета Красного Креста в места содержания на временно оккупированных территориях и тому подобное», — говорится в сообщении пресс-службы украиснкого лидера.
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Герой вчера был с железкой, сегодня наложил в штаны
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