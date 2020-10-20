В деле крушения малайзийского Boeing 777 все больше подробностей. На этот раз технический эксперт Юрий Антипов, пытающийся раскрыть правду о крушении самолета с 298 людьми на борту, уличил фальсификаторов, необоснованно обвиняющих Москву в трагедии, в подтасовке фактов.

Антипов напомнил, что, по версии голландского прокурора, самолет якобы сбили ракетой из российского ЗРК «Бук», оказавшегося в распоряжении ополчения Донбасса. Он отметил, что нидерландские специалисты представляют в качестве доказательств видеозапись, которую им передали сотрудники СБУ. Именно эта «улика» возмутила эксперта.

Юрий Антипов указал на то, что видео могли смонтировать из нескольких. В частности, он указал, что на момент крушения Boeing 777 стояла знойная погода. Однако в кадр попадаются укутанные люди.

«Люди, несмотря на середину жаркого лета, вечером одеты в куртки, спортивные костюмы, и у одного даже спортивная шапка на голове», — пишет аналитик.

В качестве доказательств Антипов публикует серию фотографий, на которых отчетливо видно резкое изменение природных условий. Это не свойственно для региона.

«Это обстоятельство в очередной раз говорит о том, что крушение МН17 не было случайным актом, а было заранее и тщательно спланировано», — отметил Юрий Антипов.

Ранее российская сторона объявила о выходе из трехсторонних консультаций по делу крушения малайзийского Boeing 777. Это было обусловлено тем, что Австралия и Нидерланды отказывались брать во внимание представленные Москвой доказательства.

Антон Орловский, специально для «Русской Весны»