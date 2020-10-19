«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.

В нарушение пункта первого дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня 17 октября боевиками 30-й бригады был применен беспилотный летательный аппарат Mavic Pro.

Цель — разведка позиций Народной милиции в районе н. п. Молодежное, где благодаря слаженным действиям расчетов ПВО и РЭБ с применением станции подавления «Тритон М1» беспилотник противника был обнаружен и принудительно посажен. Фото и видео материалы с БЛА изучаются нашими специалистами.

По полученной нами информации стало известно, что оператор БПЛА 30-й бригады, выполняя приказ командира батальона Петренкова о применении беспилотного летательного аппарата Mavic Pro с целью разведки позиций Народной милиции в районе н. п. Молодежное, в дальнейшем потерял с ним управление, в результате чего беспилотник был утерян.

Петренков, доложив о случившемся комбригу Гаразу, тем самым получил задачу от комбрига в трехдневный срок взыскать с оператора БПЛА денежную компенсацию за утрату беспилотника.

Командование так называемой ООС преднамеренно продолжает подвергать опасности мирных жителей, размещая вооружение и военную технику вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории.

Так, по данным нашей разведки, в зоне ответственности 14-й и 80-й бригад ВСУ в жилых районах н. п. Райгородка, Геевка и Сиротино отмечено размещение одной зенитной самоходной установки «Тунгуска», трех бронетранспортеров БТР-80, двух бронетранспортеров МТ-ЛБ и двух зенитных установок ЗУ-23, замаскированных в жилых дворах мирных жителей. Данные факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 17.10.2020 года.

Обращаемся к жителям оккупированных Украиной территорий Донбасса сообщать сотрудникам ОБСЕ о размещении вооружения и военной техники ВСУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, это поможет сохранить Вам жизнь, а представителей международных организаций обратить внимание на преступные действия боевиков.

В ходе ротационных мероприятий 80-й бригады, которая сменила 25-ю, на железнодорожную станцию н. п. Рубежное прибыл один зенитный ракетный комплекс «Стрела-10».

Так, из-за неумелых действий при разгрузке с железнодорожной платформы произошло опрокидывание боевой машины. В результате тяжелые травмы получил механик-водитель солдат Ляшенко.

Также в связи с прибытием 80-й бригады в зону «ООС» комиссией штаба ОТГ «Север» выявлена организация незаконного схрона оружия и боеприпасов убывшей в ППД 25-й бригады в районе н. п. Старый Айдар.

Так, в ходе проверки комиссией установлено наличие 38 гранат Ф-1 и более 300 патронов различного калибра.

Начальник склада 80-й бригады объяснил, что вооружение было передано по ротации от 25-й бригады, но документально еще не оформлено. В настоящее время комиссией штаба ОТГ «Север» проводится разбирательство.

С целью недопущения обнаружения беспилотниками СММ ОБСЕ запрещенного вооружения в зонах ответственности бригад ВСУ, выполняющих преступные приказы в зоне «ООС», военными преступниками 24-й и 14-й бригад ВСУ Войченко и Поступальским продолжаются активно применяться средства РЭБ 20-го отдельного батальона по подавлению каналов управления и навигации миссии ОБСЕ.

В результате работы двух станций РЭБ «Буковель-АД» был подавлен сигнал беспилотного летательного аппарата Миссии ОБСЕ, вследствие чего представителями Миссии БПЛА был утерян.

Также в результате работы средств РЭБ противника отмечаются сбои в работе сотовой связи и телерадиовещания в районах н. п. Мироновский и Рубежное.

По информации от местных жителей, проживающих в данных районах, люди продолжают жаловаться в администрации районов о невозможности дозвониться по мобильным телефонам в экстренные службы.

Сотрудники СБУ продолжают терроризировать жителей ЛНР, путем шантажа и угроз пытаясь заставить их шпионить в пользу Украины.

Очередными жертвами подобных действий Службы безопасности Украины стали жители, пытающиеся перейти КПВВ «Станица Луганская» на территорию Республики.

В связи с тем, что работа КПВВ была приостановлена и перемещение жителей возможно, только если есть на это веские причины, сотрудниками СБУ во взаимодействии с боевиками 80-й бригады ВСУ ведется работа по вербовке граждан, имеющих основания для перемещения на территорию ЛНР, также у них изымаются смартфоны и передаются сотрудникам СБУ для детальной проверки.

Так, по данным нашей разведки, вчера зафиксировано скопление людей на КПВВ «Станица Луганская» более 280 человек, находящихся на украинской стороне, что позволило сотрудникам СБУ провести беседу с восемью женщинами в возрасте от 25 до 35 лет и двенадцатью мужчинами в возрасте от 20 до 40 лет.

В связи с антигуманными методами СБУ мы призываем международные мониторинговые организации усилить контроль на подконтрольной ВСУ территории с целью не допустить проведение спланированных украинским командованием провокаций, в результате которых может пострадать мирное население.