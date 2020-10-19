В этом выпуске:- В России снова абсолютный антирекорд – почти 16 тысяч заболевших за минувшие сутки;- В мире тем временем уже больше 40 миллионов заражений;- Дефицит бюджета Еврозоны в 2020-м увеличится в 10 раз;- Ненецкий автономный округ из-за падения цен на нефть не досчитался 4 миллиардов рублей;- Россияне в 2020-м стали чаще отказываться от уже одобренных кредитов;- Хуже еще будет – так считают 60 процентов опрошенных ВЦИОМ;- МВД хочет оспорить планы Минфина по реформе правоохранительной системы;- Из-за эпидемии число мигрантов в Москве в 2020-м снизилось на 40 процентов;- Бывшему мэру Норильска Ахметчину вынесен приговор после аварии на объекте Норникеля;- Трамп пообещал в случае переизбрания устанавливать мир во всем мире с помощью новых видов вооружений;- Иран снова может покупать и продавать оружие;- В Чили снова массовые протесты и погромы;- В Боливии опять победили левые;- В Нагорном Карабахе несмотря на очередное перемирие продолжаются бои._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eUzCWOW1Fsc