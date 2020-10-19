Марш антиковидцев, Карающий холодильник, Будет еще хуже // Галопом по Европам #317
22:16. 19 октября 2020 111 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- В России снова абсолютный антирекорд – почти 16 тысяч заболевших за минувшие сутки;
- В мире тем временем уже больше 40 миллионов заражений;
- Дефицит бюджета Еврозоны в 2020-м увеличится в 10 раз;
- Ненецкий автономный округ из-за падения цен на нефть не досчитался 4 миллиардов рублей;
- Россияне в 2020-м стали чаще отказываться от уже одобренных кредитов;
- Хуже еще будет – так считают 60 процентов опрошенных ВЦИОМ;
- МВД хочет оспорить планы Минфина по реформе правоохранительной системы;
- Из-за эпидемии число мигрантов в Москве в 2020-м снизилось на 40 процентов;
- Бывшему мэру Норильска Ахметчину вынесен приговор после аварии на объекте Норникеля;
- Трамп пообещал в случае переизбрания устанавливать мир во всем мире с помощью новых видов вооружений;
- Иран снова может покупать и продавать оружие;
- В Чили снова массовые протесты и погромы;
- В Боливии опять победили левые;
- В Нагорном Карабахе несмотря на очередное перемирие продолжаются бои.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- В России снова абсолютный антирекорд – почти 16 тысяч заболевших за минувшие сутки;
- В мире тем временем уже больше 40 миллионов заражений;
- Дефицит бюджета Еврозоны в 2020-м увеличится в 10 раз;
- Ненецкий автономный округ из-за падения цен на нефть не досчитался 4 миллиардов рублей;
- Россияне в 2020-м стали чаще отказываться от уже одобренных кредитов;
- Хуже еще будет – так считают 60 процентов опрошенных ВЦИОМ;
- МВД хочет оспорить планы Минфина по реформе правоохранительной системы;
- Из-за эпидемии число мигрантов в Москве в 2020-м снизилось на 40 процентов;
- Бывшему мэру Норильска Ахметчину вынесен приговор после аварии на объекте Норникеля;
- Трамп пообещал в случае переизбрания устанавливать мир во всем мире с помощью новых видов вооружений;
- Иран снова может покупать и продавать оружие;
- В Чили снова массовые протесты и погромы;
- В Боливии опять победили левые;
- В Нагорном Карабахе несмотря на очередное перемирие продолжаются бои.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам