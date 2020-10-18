Боевик ВСУ был уничтожен на Донбассе на глазах у журналистов

«Русская Весна» публикует сводку о военной ситуации в ДНР по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР. За истекшие сутки украинская сторона восемь раз нарушила дополнительные меры по усилению и контролю действующего перемирия, из которых четыре огневые провокации. На донецком направлении, в нарушение второго пункта дополнительных мер, боевики 1 батальона 54 бригады ВСУ из района н. п. Авдеевка два раза открыли огонь из гранатометов различных систем в направлении н. п. Яковлевка и Минеральное. Боевики 23 батальона 56 бригады ВСУ с позиций, расположенных в районе н. п. Пески, открыли огонь из автоматического гранатомета в направлении н. п. Жабуньки, выпустив восемь гранат. Кроме того, боевики ВСУ два раза нарушили первый пункт дополнительных мер. Зафиксировано два пролета БПЛА в зоне ответственности бригады вблизи н. п. Пески. Полеты осуществлялись с целью контроля качества маскировки размещенного в нарушение линий отвода запрещенного вооружения. Также в районе н. п. Пески отмечено проведение инженерных работ по дооборудованию позиций боевиками 37 батальона 56 бригады. На мариупольском направлении боевики батальона морской пехоты 36 бригады ВСУ с позиций в районе н. п. Водяное открыли огонь из подствольного гранатомета в направлении н. п. Ленинское. Позже на этих же позициях противника наблюдателями СЦКК был зафиксирован один взрыв. Данные факты в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью исключения обвинений подразделений НМ Республики в провокациях. Командование ОТГ «Восток» продолжает нарушать третий пункт дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, о чем свидетельствует отчет Миссии ОБСЕ от 17 октября 2020 года, в котором отражен факт размещения подразделениями 53, 56 и 79 бригад ВСУ семи единиц техники в н. п. Богдановка, Новоигнатовка, Славное, Новомихайловка и Орловка. В зоне ответственности 35 обрмп в районе н. п. Майорск с целью недопущения обнаружения миссией ОБСЕ запрещенного вооружения зафиксировано активное подавление станциями «Буковель-АД» и Р-330 КВ1М из состава мобильных групп 305 отдельного батальона РЭБ и роты РЭБ соединения каналов управления и навигации беспилотника ОБСЕ. Данный факт также подтверждается отчетом СММ ОБСЕ от 17.10.2020 года. Мы продолжаем фиксировать небоевые потери противника в зоне «ООС». Вчера боевик 36 бригады старший солдат Романько, сопровождая журналистов телеканала «1+1» на передовые позиции в районе н. п. Водяное для съемки специального видеорепортажа, обвиняющего в обстрелах позиций ВСУ со стороны НМ, пренебрегая требованиями безопасности, сошел с установленного маршрута и подорвался на мине ПМН-2, установленной ранее саперами бригады. От полученных ранений боевик скончался на месте. Следователи военной прокуратуры и сотрудники ВСП, прибывшие в подразделение для выяснения обстоятельств происшедшего, изъяли у журналистов цифровые носители, на которых запечатлён подрыв, и взяли с них подписку о неразглашении. На фоне заявлений главы Минздрава Украины о планируемых закупках в США дорогостоящего, но малоэффективного препарата для лечения коронавируса, количество заболевших COVID-19 в ВСУ увеличивается с каждым днем. При этом покупка препаратов, необходимых для лечения, ложится на плечи самих военнослужащих и их родственников. Сталкиваясь с безразличием медперсонала госпиталей, боевики вынуждены платить за пользование аппаратом ИВЛ, место в палате и тесты на вирус. Совсем иначе ситуация обстоит с высшим офицерским составом ВСУ. Все расходы по лечению генералитета на себя берет государство. Лечение одного только НГШ ВСУ Хомчака обошлось государству в 4800 долларов, а это более 160 000 гривен. Простым же военным остается копить деньги на американскую вакцину, стоимость которой превышает 60 000 гривен, и надеяться, что она поможет. В Мариуполе на территории школы № 2 националисты отряда «Азов» проводят сборы с молодежью, в ходе которых инструкторы из числа радикалов, прошедших боевые действия, обучают новобранцев методам ведения боевых операций, в том числе и в условиях города, проводят занятия по физической и огневой подготовке. Курсы заканчиваются 24 октября. Выпускники, выдержавшие курсы, получат возможность стать полноценными членами отряда, остальные же будут использоваться для проведения отдельных акций националистов в зоне «ООС».

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Каратели 8 раз нарушили перемирие, пока в Киеве рассказывают о разведении сил на Донбассе

За прошедшие сутки украинские оккупационные войска восемь раз нарушили условия перемирия.

Об этом в субботу, 17 октября, сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

По данным ведомства, каратели трижды обстреляли район населенного пункта Яковлевка из минометов калибром 82 и 120 мм. Кроме того, обстрелу из автоматического гранатомета подвергся район населенного пункта Ленинское.

Также киевские боевики четыре раза применяли беспилотники, нарушая первый пункт договоренностей. Работа БПЛА была зафиксирована у населенных пунктов Водяное, Старогнатовка и Пески. С помощью дронов каратели проверяли качество маскировки военной техники, размещенной на линии разграничения.

На этом фоне вице-премьер Украины Алексей Резников утверждает, что киевские боевики готовы к новому раунду демилитаризации, причем сразу на четырех направлениях.

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Война на Донбассе: Октябрьская бойня ВСУ у 32-го блокпоста

14 октября украинство праздновало День защитника Украины. Сопровождающая святориторика была ожидаемой

После Зеленополья и Иловайска, после потери 40% бронетехники и половины действующей авиации они продолжают заявлять: «…шо вжэ перемоглы»…

Потому чаще надо напоминать о правде, подтверждаемой могилками и мамками, по сей день ждущими своих «без вести пропавших».

Одна из историй позорного разгрома карателей укро-бандеровского войска как раз произошла в октябре 2014 года.

После августовско-сентябрьского разгрома ВСУ крайне нуждались в ротации и пополнении людьми и техникой. Множество добровольцев, решив, что шкура целее в тылу, покидали зону АТО. Ужасным было состояние бронетехники и артстволов. В секторе «А» (Луганская область), где бои были менее интенсивными, после взятия ополченцами Славяносербска линия фронта частично шла вдоль трассы Бахмутка, и крайней позицией ВСУ был 32-й блокпост (32-й БП), находившийся в километре от с. Смелое. По отчётам командования сектора «А», находившиеся там харьковские нацгвардейцы «халатно отнеслись к обустройству своих позиций и не отвечали адекватно на обстрелы противника, зачастую пили водку и даже играли в футбол с сепаратистами».

Генштаб ВСУ использовал «минское перемирие», и 4 октября на блокпост зашёл гарнизон из винницких нацгвардейцев и десантников львовской 80-й ОАМБр при 4 БТР.

Позиция блокпоста была однозначно неудачной. Здесь ландшафт ровный, видимость прекрасная, из укрытий – лишь тонкие лесополосы, потому с окружавших с трёх сторон блокпост позиций ополченцев вся трасса была как на ладони и движение к блокпосту по Бахмутке отлично контролировалось.

Контролем занималась рота ополченцев бывшего десантника Владимира Цвяха, позывной Комбат, из батальона «Хулиганы» Дениса Кудрина. Реальная численность ополченцев была не столь большая, как описывают «украинские хронисты российско-украинской войны», ибо если бы их было больше, то блокпост был бы взят ещё в августе.

Бойцы Цвяха заняли Смелое в сентябре, а он сам сообщил на 32-й БП, что рядом возведёт свой блокпост. Когда на 32-м прошла ротация и туда прибыли винницкие и львовские, стало ясно, что пришло время воевать.

Цвях, не мудрствуя лукаво, отдал приказ своей противотанковой группе обойти БП, что означало его окружение.

14 октября комбат майор ВСУ Анатолий Боженко решил провести разведку боем и закрепиться на 32-м БП. Без разведки. И был наказан: его БТР и БМП были сразу подбиты, сам комбат ранен, часть десанта погибла. С блокпоста на помощь вышли БТРы, один из которых был сразу сожжён. Итоги операции – три подбитых машины, убитые и пленные, причём в плен попал и сам Боженко, который, ползая в подсолнухах, встретил группу наблюдателей ОБСЕ, попросил помощи, и те привели… ополченцев.

На следующий день, когда разведку якобы провели бойцы 8-го полка спецназа, начался очередной прорыв уже при помощи танков и роты добробата «Айдар» на тачанках-внедорожниках.

Командующий сектором «А» полковник Владимир Миронюк, известный в ВСУ как конченый алкаш, был уверен, что всё будет в ажуре – ведь у него есть танки.

Но вышло по-другому. Айдаровцы сразу подорвались на мине, ополченцы из ПТУРа подбили танк и БМП, второй танк, стреляя во все стороны, включая свою, смог уничтожить позицию ополченцев, но его сожгли из РПГ. Потери были с обеих сторон, но Бахмутка уже выглядела выставкой сгоревшей техники.

На самом 32-м БП морально приуныли, уныния добавляли заморозки и практически полное отсутствие воды. Как потом вспоминали вэсэушники, даже возгорания они тушили кабачковой икрой. Как у Чуковского: «Пирогами и блинами и сушёными грибами…».

Бойцы с блокпоста звонили родным, чиновникам, командирам, просили помощи и «покушать», командование молчало. Всё просто: шла предвыборная кампания и Порошенко было не до «мяса», которое погибало за него на Бахмутке. Журналисты узнали о реальной проблеме, когда матери окружённых стали выходить с плакатами.

Оказалось, что продукты и тёплые вещи на блокпост передаёт не государство, а родные.

После боя губернатор Луганской ОГА Геннадий Москаль заявил, что под Смелым ВСУ попали в очередной котёл. А 18 октября Порошенко это опроверг, по его словам, вода там есть, он лично проверил, Москаль получил за «дезу» на орехи, мол, «звонки были не с блокпоста, а из Донецка».

Когда о котле заговорили СМИ, разозлившийся Миронюк, собрав «солянку» различных подразделений (даже с ДАП сняли), решил прорваться ещё разок, уже 19 октября. Правда, как оказалось, понятия «разведка» для этого бонапарта не существовало в принципе.

Теперь две группы атаковали опять на дороге, а третья – с грузом – должна была обойти ополченцев на юге и завести на 32-й БП воду, боеприпасы и пополнение.

Отряд Цвяха, пополнившийся добровольцами-осетинами и «бэтменовцами», на всякий случай подготовил укрепления и заминировал места возможного прорыва.

Наступив третий раз на грабли, войско опять двинулось по Бахмутке, где вид разбитой техники явно не поднимал боевой дух. За первые 20 минут прорыва ВСУ потеряли три машины, затем на фугас наехал танк, а ПТУР и РПГ сожгли ещё 4 броневика и две машины. Это было просто избиение. Трассу стали называть дорогой смерти.

Третья группа – в обход, с потерями – всё же добралась до блокпоста, но результативность прорыва в дыму сгоревшей техники и людей выглядела минимальной.

В отместку батальон «Луганск» и спецназ НГУ «Ягуар» совершили рейд на незащищённое село Сокольники, где убили несколько гражданских. Пресс-офицер АТО рассказал, как доблестные каратели выбили из села чуть ли не батальон «сепаров». Кстати, по сообщениям СМИ, 32-й БП тоже окружил «полк псковских десантников» и дивизия «бронеподводной тувинской кавалерии».

За Сокольники с карателями поквитались, а 32-й БП закрыли ещё надёжней, начав его обстрелы.

«Креативщик стратегического назначения Миронюк» собирался даже организовать «воздушный мост» на 32-й БП как в Западный Берлин, но идея вызвала категорические протесты главкома ВВС, который после летних потерь авиации мог остаться без ВВС.

Тем временем количество погибших вокруг блокпоста росло, а 26 октября здесь грохнули лучшего, по признанию укрокомандования, командира роты элитного 140-го Центра сил спецопераций капитана Дана Колесника. На следующий день окружённые по рации попросили вывезти тела «200-х», им разрешили и даже позволили привезти немного воды.

Затем ополченцы напрямую связались с блокпостом и сказали, что тянуть с капитуляцией не будут и просто перемешают гарнизон с донбасским суглинком.

Голод, октябрьский холод, отсутствие воды и перспективы пополнения книги памяти ВСУ отбили желание воевать. Тем паче Киев продолжал врать.

24 октября «говорящие головы АТО» Селезнёв и Лысенко доложили, что проблема решена и «сказать, что он окружён, мы не можем и не будем, поскольку этого, на самом деле, нет. У бойцов есть всё: снаряжение, боеприпасы, продукты, вода, лечебные средства», заверив при этом, что «в случае нападения на блокпост мы нанесём ответный удар, последствия которого будут фатальными для боевиков».

25 октября, когда уже по ТСН истерил военкор Цаплиенко: «За день до выборов на армию снова «забили…», советник Порошенко Бирюков утешал в «Фейсбуке», что «ситуация под контролем».

В итоге на 32-м посовещались и 27 октября выбросили белый флаг. Им, как и обещали, разрешили уходить с оружием, и Цвях лично проводил капитулянтов до нейтралки. На позициях оставили два подбитых БТР.

Характеристику своего командования и противника дали сами украинские окруженцы, заявившие: «В конечном итоге сепаратисты оказались более люди слова, чем многие из наших генералов».

«Эпопея 32» закончилась грудой сгоревшей техники, несколькими сотнями убитых и раненых и сданным опорным пунктом. Он станет исходной позицией наступления ополченцев во время ещё одного, дебальцевского, котла, который Киев тоже уже представляет «перемогой».

Дмитрий Самойленко, Одна Родина

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