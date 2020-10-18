Тем не менее, случаи хищения радиоактивных материалов имели место. Сотрудники службы по борьбе с терроризмом Санкт-Петербургского управления ФСК выявили и задержали группу лиц, попытавшихся продать три килограмма похищенных радиоактивных материалов – диоксида высокообогащенного урана.

3 августа 1994 года заместитель начальника ЦОС ФСК Владимир Томаровский официально отверг российское происхождение плутония. "Эти утверждения западных политиков, широко тиражируемые и комментируемые в печати, не имеют под собой никакой почвы, – подчеркнул он. – Нами не отмечено ни одного случая, какой бы то ни было утечки ядерных материалов, пригодных для создания оружия".

Не прошло и трех дней (хотя на такую экспертизу нужно около полугода), как они сделали однозначный вывод: страна-экспортер – Россия".

Однако требовалось доказательство, что плутоний российского происхождения. Для проведения экспертизы надо было провести изотопный анализ, чего сами немцы не могли сделать…

Никто не возражал. Тем более в специальных службах, на которые возложены функции контрразведывательного обеспечения стратегических объектов. Утверждать, что радиоактивные материалы невозможно украсть, было нелепо.

Но не прошло и месяца, как очередной скандал всколыхнул мировую прессу. Снова контрабанда оружейного плутония и снова страна-экспортер Россия. Теперь уже не 6, а 300 грамм. Ситуация стала приобретать некий фатальный характер, потому что доморощенные российские СМИ стали искать и находить новые факты бесконтрольного движения радиоактивных материалов…

К первой информации о задержании 3 мая 1994 года германскими спецслужбами в немецком аэропорту 6 граммов оружейного плутония на Лубянке отнеслись иронически . ..



УФСК по Челябинской области сообщало о возвращении найденных в тайнике пяти с лишним килограммов урана-238 в Федеральный ядерный центр. Этот уран похитили заодно с драгоценными металлами. Уран был не пригоден для использования в военных целях.

Однако, к плутониеву скандалу это не имело прямого отношения. Уже предварительный политический анализ давал почву для подозрений. Активность германских спецслужб в такой, мягко говоря, нелепой форме точно совпадала с кампанией по выборам канцлера Германии. Скандал давал возможность Гельмуту Колю несколько весьма выгодных поводов для PR-кампании…

Провокация, об этом уже на Лубянке говорили в слух, помогала решить и иные две стратегические задачи. Первая – скомпрометировать Россию как ядерную державу, представив ее как ненадежного партнера. С другой стороны, можно было выдвинуть тезис о необходимости взять Россию под международный контроль, с целью недопущения распространения ею расщепляющихся материалов.

Пришлось договариваться с немцами о встрече. Встречались в Москве и в Германии. Немецкую сторону представлял координатор германских спецслужб Бернд Шмидбауэр, российскую член Совета Безопасности России, директор ФСК Степашин. Спорный вопрос о происхождении плутония, захваченного в Мюнхене, так и остался до конца не проясненным.

"Российская газета" писала: "Не совсем довольны остались только привлеченные к переговорам эксперты с той и другой стороны. Немецкий работники чувствуют определенное неудобство из-за неубедительности для российских коллег их доказательств, а наши специалисты возмущены нежеланием политиков и журналистов прислушаться к их компетентному мнению: представленный плутоний в российском ядерном оружии не используется".

На встречах к полному согласию не пришли, но подготовили меморандум, суть которого сводилась к одному: договаривающиеся стороны осознают опасность бесконтрольного распространения радиоактивных материалов и готовы сотрудничать в борьбе с этим явлением.

В августе 1994 года Посольство ФРГ в Москве распространила пресс-релиз, в котором назвала встречу 20-22 августа дружеской и конструктивной. Однако вопрос о принадлежности плутония-239 так и остался без официального ответа.

Скандал, так триумфально начавшийся, перешел в иную фазу. Отсутствие новой информации о нем заставило немецких журналистов посмотреть на него с другой стороны. И все чаще стал звучать мотив провокации собственно немецкой разведки…

Через пару месяцев отраженная волна начатого ими скандала накрыла их и смыла в историю.

Но несанкционированное распространение ради активных материалов продолжалось. Например, осенью 1994 года Центральный суд г. Сочи вынес приговор о незаконной продаже трех контейнеров с ураном, которые переходили из рук в руки.

Незаконные попытки продажи радиоактивных материалов продолжались. По данным на конец 1994 года была задержана группа российских граждан (включая сотрудников ФСК и ФАПСИ), которые промышляли незаконным приобретением, хранением и реализацией радиоактивных материалов. В прессе постоянно писали на эту тему.

В марте 1995 года "Российская газета" вышла со статьей, у которой был подзаголовок "Похоже, ядерный шантаж у нас выходит на бытовой уровень". В статье говорилось: "На государственном предприятии "Корунд" в городе Дзержинске Нижегородской области обнаружили пропажу двух источников ионизирующего излучения (ИИИ) на основе высокорадиоактивного цезия-137. …

Контрразведчики совершенно точно определили похитителя. Этот человек не был членом террористической группировки, тем более сотрудником неких враждебных России спецслужб. Простой монтажник ЖКУ ГП "Корунд" А. Москвин после размолвки с женой и в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения запросто взял и вынес с завода…".

В апреле 1995 года газета "Известия" на основе конкретного случая, рассмотренного в суде, написала: "…Правоохранительные органы очень редко могут сообщить, как злоумышленникам удается похитить такие опасные материалы. А между тем уран и другие радиоактивные вещества, похоже, основательно "выходят в свет", довольно свободно переходя из рук в руки".

Тайны не редко со временем раскрываются. Сполохи плутониевого скандала продолжились и в 1995 году.

В апреле 1995 года российский журнал "Новое время" сообщил: "Тяжелым оказался понедельник и для германской разведки (БНД). Свежий номер известного своими разоблачениями гам бурского еженедельника "Шпигель" принес редкостную сенсацию – материал об участии этого ведомства в прошлогодней таинственной истории с арестом контрабандистов, доставивших в Мюнхен плутоний из России.

Для немцев скандал заключался в том, что одно из государственных ведомств, призванных защищать конституцию и право, балансировало на грани закона, симулировав через подставных лиц спрос на плутоний. Пикантность ситуации заключается в том, что, как бы разведка ни оправдывалась – ей было известно все или, напротив, ничего, – в любом случае БНД оказывается в скверном положении.

Редакторы "Шпигеля" как-то признались, что их разоблачения чаще всего основываются не на собственных "раскопках", а на предоставленных кем-то журналу материалах.



А потому встает вопрос: кто выигрывает от этого скандала? Поскольку нынешний глава БНД Конрад Порцер из СДПГ, утечка информации может иметь внутриполитическую подкладку: стремление продемонстрировать непрофессионализм социал-демократов, не видящих, что твориться у них под носом.

Внешнеполитические последствия публикации, увы, неблагоприятны. Летом прошлого года, вернувшись из Москвы, координатор спецслужб в ведомстве канцлера Бернд Шмидбауэр сказал, что после плутониевого инцидента наметилось сотрудничество с ФСК.



Последние события показали, что это не так. И хотя наши официальные лица и дипломаты реагировали на редкость сдержано, между Россией и Германией пролегла вполне зримая тень. Акция разведчиков из Пулаха была расценена в Москве как недопустимое стремление поставить под контроль российский ядерный комплекс.

Минатом поспешил использовать скандал как доказательство того, что плутоний проделал путь Мюнхен – Москва – Мюнхен, ибо происходит не из России, а из Германии. Помимо самообеления эти заявления, сделанные в расчете на российскую аудиторию, содержит и прозрачный намек на ядерные амбиции Германии. Однако в вопрос о происхождении плутония публикация "Шпигеля" никакой определенности не вносит и международный имидж России нисколько не улучшает".

1995 годом проблемы с несанкционированным использованием радиоактивных материалов в России не закончились. Но это уже другой рассказ.

Статья представляет собой краткое изложение одного из сюжетов второй книги из серии "От КГБ до ФСБ" Суть этого серии книг состоит в изложении на основе открытых источников истории российских спецслужб (прежде всего КГБ – ФСБ) начиная с 1991 года и по сегодняшний день. Сделало это в доступной и увлекательной форме, но так чтобы особо заинтересованные читатели могли также получить более детальную информацию, могли сами перепроверить ее и сделать выводы. Таким образом, проект позволяет как бы соединить две возможности: легкое чтение для любопытных и сложное чтение для интересующихся. История органов государственной безопасности – поучительная и интересная вещь. Их деятельность – не просто составная часть отечественной истории, она порой стержневая линия, переплетающаяся с наиболее важными, интересными, а порой и таинственными обстоятельствами жизни страны. Жизнь всегда полезно знать. Особенно, когда это касается недавних событий, которые еще жизненными нитями связаны с современностью, с действующими лицами нынешней политики.

Евгений Стригин,

12.08.2003



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