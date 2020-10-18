Плутониевый скандал 1994-1995 годов
К первой информации о задержании 3 мая 1994 года германскими спецслужбами в немецком аэропорту 6 граммов оружейного плутония на Лубянке отнеслись иронически...
Но не прошло и месяца, как очередной скандал всколыхнул мировую прессу. Снова контрабанда оружейного плутония и снова страна-экспортер Россия. Теперь уже не 6, а 300 грамм.
Ситуация стала приобретать некий фатальный характер, потому что доморощенные российские СМИ стали искать и находить новые факты бесконтрольного движения радиоактивных материалов…
Август 1994 года стал месяцем борьбы против радиации.
Никто не возражал. Тем более в специальных службах, на которые возложены функции контрразведывательного обеспечения стратегических объектов. Утверждать, что радиоактивные материалы невозможно украсть, было нелепо.
Однако требовалось доказательство, что плутоний российского происхождения. Для проведения экспертизы надо было провести изотопный анализ, чего сами немцы не могли сделать…
Не прошло и трех дней (хотя на такую экспертизу нужно около полугода), как они сделали однозначный вывод: страна-экспортер – Россия".
3 августа 1994 года заместитель начальника ЦОС ФСК Владимир Томаровский официально отверг российское происхождение плутония. "Эти утверждения западных политиков, широко тиражируемые и комментируемые в печати, не имеют под собой никакой почвы, – подчеркнул он. – Нами не отмечено ни одного случая, какой бы то ни было утечки ядерных материалов, пригодных для создания оружия".
Тем не менее, случаи хищения радиоактивных материалов имели место. Сотрудники службы по борьбе с терроризмом Санкт-Петербургского управления ФСК выявили и задержали группу лиц, попытавшихся продать три килограмма похищенных радиоактивных материалов – диоксида высокообогащенного урана.
УФСК по Челябинской области сообщало о возвращении найденных в тайнике пяти с лишним килограммов урана-238 в Федеральный ядерный центр. Этот уран похитили заодно с драгоценными металлами. Уран был не пригоден для использования в военных целях.
Однако, к плутониеву скандалу это не имело прямого отношения. Уже предварительный политический анализ давал почву для подозрений. Активность германских спецслужб в такой, мягко говоря, нелепой форме точно совпадала с кампанией по выборам канцлера Германии. Скандал давал возможность Гельмуту Колю несколько весьма выгодных поводов для PR-кампании…
Провокация, об этом уже на Лубянке говорили в слух, помогала решить и иные две стратегические задачи. Первая – скомпрометировать Россию как ядерную державу, представив ее как ненадежного партнера. С другой стороны, можно было выдвинуть тезис о необходимости взять Россию под международный контроль, с целью недопущения распространения ею расщепляющихся материалов.
Пришлось договариваться с немцами о встрече. Встречались в Москве и в Германии. Немецкую сторону представлял координатор германских спецслужб Бернд Шмидбауэр, российскую член Совета Безопасности России, директор ФСК Степашин. Спорный вопрос о происхождении плутония, захваченного в Мюнхене, так и остался до конца не проясненным.
"Российская газета" писала: "Не совсем довольны остались только привлеченные к переговорам эксперты с той и другой стороны. Немецкий работники чувствуют определенное неудобство из-за неубедительности для российских коллег их доказательств, а наши специалисты возмущены нежеланием политиков и журналистов прислушаться к их компетентному мнению: представленный плутоний в российском ядерном оружии не используется".
На встречах к полному согласию не пришли, но подготовили меморандум, суть которого сводилась к одному: договаривающиеся стороны осознают опасность бесконтрольного распространения радиоактивных материалов и готовы сотрудничать в борьбе с этим явлением.
В августе 1994 года Посольство ФРГ в Москве распространила пресс-релиз, в котором назвала встречу 20-22 августа дружеской и конструктивной. Однако вопрос о принадлежности плутония-239 так и остался без официального ответа.
Скандал, так триумфально начавшийся, перешел в иную фазу. Отсутствие новой информации о нем заставило немецких журналистов посмотреть на него с другой стороны. И все чаще стал звучать мотив провокации собственно немецкой разведки…
Через пару месяцев отраженная волна начатого ими скандала накрыла их и смыла в историю.
Но несанкционированное распространение ради активных материалов продолжалось. Например, осенью 1994 года Центральный суд г. Сочи вынес приговор о незаконной продаже трех контейнеров с ураном, которые переходили из рук в руки.
Незаконные попытки продажи радиоактивных материалов продолжались. По данным на конец 1994 года была задержана группа российских граждан (включая сотрудников ФСК и ФАПСИ), которые промышляли незаконным приобретением, хранением и реализацией радиоактивных материалов. В прессе постоянно писали на эту тему.
В марте 1995 года "Российская газета" вышла со статьей, у которой был подзаголовок "Похоже, ядерный шантаж у нас выходит на бытовой уровень". В статье говорилось: "На государственном предприятии "Корунд" в городе Дзержинске Нижегородской области обнаружили пропажу двух источников ионизирующего излучения (ИИИ) на основе высокорадиоактивного цезия-137. …
Контрразведчики совершенно точно определили похитителя. Этот человек не был членом террористической группировки, тем более сотрудником неких враждебных России спецслужб. Простой монтажник ЖКУ ГП "Корунд" А. Москвин после размолвки с женой и в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения запросто взял и вынес с завода…".
В апреле 1995 года газета "Известия" на основе конкретного случая, рассмотренного в суде, написала: "…Правоохранительные органы очень редко могут сообщить, как злоумышленникам удается похитить такие опасные материалы. А между тем уран и другие радиоактивные вещества, похоже, основательно "выходят в свет", довольно свободно переходя из рук в руки".
Тайны не редко со временем раскрываются. Сполохи плутониевого скандала продолжились и в 1995 году.
В апреле 1995 года российский журнал "Новое время" сообщил: "Тяжелым оказался понедельник и для германской разведки (БНД). Свежий номер известного своими разоблачениями гам бурского еженедельника "Шпигель" принес редкостную сенсацию – материал об участии этого ведомства в прошлогодней таинственной истории с арестом контрабандистов, доставивших в Мюнхен плутоний из России.
Для немцев скандал заключался в том, что одно из государственных ведомств, призванных защищать конституцию и право, балансировало на грани закона, симулировав через подставных лиц спрос на плутоний. Пикантность ситуации заключается в том, что, как бы разведка ни оправдывалась – ей было известно все или, напротив, ничего, – в любом случае БНД оказывается в скверном положении.
Редакторы "Шпигеля" как-то признались, что их разоблачения чаще всего основываются не на собственных "раскопках", а на предоставленных кем-то журналу материалах.
А потому встает вопрос: кто выигрывает от этого скандала? Поскольку нынешний глава БНД Конрад Порцер из СДПГ, утечка информации может иметь внутриполитическую подкладку: стремление продемонстрировать непрофессионализм социал-демократов, не видящих, что твориться у них под носом.
Внешнеполитические последствия публикации, увы, неблагоприятны. Летом прошлого года, вернувшись из Москвы, координатор спецслужб в ведомстве канцлера Бернд Шмидбауэр сказал, что после плутониевого инцидента наметилось сотрудничество с ФСК.
Последние события показали, что это не так. И хотя наши официальные лица и дипломаты реагировали на редкость сдержано, между Россией и Германией пролегла вполне зримая тень. Акция разведчиков из Пулаха была расценена в Москве как недопустимое стремление поставить под контроль российский ядерный комплекс.
Минатом поспешил использовать скандал как доказательство того, что плутоний проделал путь Мюнхен – Москва – Мюнхен, ибо происходит не из России, а из Германии. Помимо самообеления эти заявления, сделанные в расчете на российскую аудиторию, содержит и прозрачный намек на ядерные амбиции Германии. Однако в вопрос о происхождении плутония публикация "Шпигеля" никакой определенности не вносит и международный имидж России нисколько не улучшает".
1995 годом проблемы с несанкционированным использованием радиоактивных материалов в России не закончились. Но это уже другой рассказ.
Статья представляет собой краткое изложение одного из сюжетов второй книги из серии "От КГБ до ФСБ"
Суть этого серии книг состоит в изложении на основе открытых источников истории российских спецслужб (прежде всего КГБ – ФСБ) начиная с 1991 года и по сегодняшний день. Сделало это в доступной и увлекательной форме, но так чтобы особо заинтересованные читатели могли также получить более детальную информацию, могли сами перепроверить ее и сделать выводы.
Таким образом, проект позволяет как бы соединить две возможности: легкое чтение для любопытных и сложное чтение для интересующихся.
История органов государственной безопасности – поучительная и интересная вещь. Их деятельность – не просто составная часть отечественной истории, она порой стержневая линия, переплетающаяся с наиболее важными, интересными, а порой и таинственными обстоятельствами жизни страны.
Жизнь всегда полезно знать. Особенно, когда это касается недавних событий, которые еще жизненными нитями связаны с современностью, с действующими лицами нынешней политики.
12.08.2003
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Блин, знаю жеку стригина тот еще перец, вот батя его был крут, школу в канске усмирял бальными танцами и по школе с воздушкой ходил, отстреливался от хулиганов.