Army Warfighting Experiment 2020
23:06. 18 октября 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
А сегодня мы будем тестировать много разных БПЛА и наземных дронов.
Знатный зоопарк на одном из британских военных полигонов в рамках Army Warfighting Experiment 2020 (ежегодная программа инновационных экспериментов для британской армии).
Британия как раз сейчас находится в процессе пересмотра своей военной доктрины и роли беспилотной техники в ней. И это касается не только БПЛА.
Прочее, помимо дронов.