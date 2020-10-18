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Army Warfighting Experiment 2020

23:06. 18 октября 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


А сегодня мы будем тестировать много разных БПЛА и наземных дронов.
Знатный зоопарк на одном из британских военных полигонов в рамках Army Warfighting Experiment 2020 (ежегодная программа инновационных экспериментов для британской армии).
Британия как раз сейчас находится в процессе пересмотра своей военной доктрины и роли беспилотной техники в ней. И это касается не только БПЛА.

















































Прочее, помимо дронов.









Метки: бпла, Британия, будущее, Вооружения, дроны, технологии, фотографии

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6256134.html

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