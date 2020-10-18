А сегодня мы будем тестировать много разных БПЛА и наземных дронов.Знатный зоопарк на одном из британских военных полигонов в рамках Army Warfighting Experiment 2020 (ежегодная программа инновационных экспериментов для британской армии).Британия как раз сейчас находится в процессе пересмотра своей военной доктрины и роли беспилотной техники в ней. И это касается не только БПЛА.Прочее, помимо дронов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6256134.html