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В Сбербанке рассказали о новой схеме мошенничества

06:30. 16 октября 2020 113 просмотров 6 коммент. Опубликовал:
В Сбербанке рассказали о новой схеме мошенничества | Русская весна

Сбербанк раскрыл новый способ обмана клиентов — теперь мошенники звонят от имени представителя прокуратуры и убеждают клиента перевести средства на некий специальный счет, рассказали РИА Новости в крупнейшей кредитной организации страны.

«Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже „представитель прокуратуры“ убеждает клиента перевести деньги на „специальный счет“, который, естественно, принадлежит мошеннику», — описал схему собеседник агентства.

И регулятор, и банки неоднократно заявляли, что подавляющее большинство мошеннических операций проводится с использованием методов социальной инженерии. В этом году активность «социнженеров» значительна выросла. С начала 2020 года Сбербанк зафиксировал почти 2,9 миллиона обращений клиентов о попытках обмана, в сравнении с 2019 годом их число увеличилось более чем вдвое.

В Сбербанке в период пандемии выявили много старых способов мошенничества, например объявления о продажах тестов на коронавирус, компенсациях от государства. Также зафиксированы случаи мошеннических звонков от робота, который представляется помощником Сбербанка.

«За текущий период этого года Сбербанку удалось спасти уже около 40 миллиардов рублей клиентов. Для сравнения: за весь прошлый год этот показатель составил 39,7 миллиарда рублей», — отметили в кредитной организации.

Ранее в ряде российских банков рассказали РИА Новости, что мошенники побуждают клиентов банков самостоятельно снимать средства в отделении или банкомате и после этого переводить деньги на счет злоумышленников. Как отметили в Почта-банке, эта схема является разновидностью самого распространенного способа мошенничества — социальной инженерии.

Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1602818487

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