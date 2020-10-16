Министерство обороны Украины заявило со ссылкой на данные от разведки о переброске Россией на фронт в Донбассе новейших танков.

Представитель украинского оборонного ведомства сообщил, что Главному управлению разведки МО Украины якобы стало известно о том, что Россия решила усилить свои военные группировки в Республиках Донбасса.

С целью наращивания боеспособности соединений и частей, по информации украинской разведки, Россия продолжила перевооружение танковых подразделений.

Вскоре исчерпавшие свой ресурс Т-64 в армиях республик заменят на перебрасываемые железнодорожными составами новейшие Т-72Б.

В то же время отслужившие Т-64, по мнению украинских военных, разместят в местах отвода вооружения, чтобы обмануть наблюдателей.