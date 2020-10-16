Сводки от ополчения Новороссии 16 октября 2020
- 17:01 Разведка ВСУ донесла: на Донбасс уже переброшены новейшие российские танки (ВИДЕО).
- 03:00 На Донбасс прибывают боевики-неонацисты, военные проводят странную спецоперацию (ВИДЕО).
Разведка ВСУ донесла: на Донбасс уже переброшены новейшие российские танки (ВИДЕО)
Министерство обороны Украины заявило со ссылкой на данные от разведки о переброске Россией на фронт в Донбассе новейших танков.
Представитель украинского оборонного ведомства сообщил, что Главному управлению разведки МО Украины якобы стало известно о том, что Россия решила усилить свои военные группировки в Республиках Донбасса.
С целью наращивания боеспособности соединений и частей, по информации украинской разведки, Россия продолжила перевооружение танковых подразделений.
Вскоре исчерпавшие свой ресурс Т-64 в армиях республик заменят на перебрасываемые железнодорожными составами новейшие Т-72Б.
В то же время отслужившие Т-64, по мнению украинских военных, разместят в местах отвода вооружения, чтобы обмануть наблюдателей.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На Донбасс прибывают боевики-неонацисты, военные проводят странную спецоперацию (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.
Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.
Командование «ООС» с целью исключения обнаружения вооружения, военной техники и перемещения личного состава продолжает выполнять комплекс мер по препятствованию работе наблюдателей Миссии ОБСЕ.
По информации от нашего источника в штабе ОТГ «Север», командующий группировкой Шандар отдал указания командирам подчиненных соединений частей на ужесточение принимаемых мер в отношении СММ ОБСЕ, вплоть до уничтожения специальных средств наблюдения мониторинговой Миссии.
Так, по имеющейся информации, 14 октября боевики 30-й и 14-й бригад для выполнения задач по обнаружению и уничтожению БПЛА ОБСЕ разместили два зенитно-ракетных комплекса 9К33 «Оса» в населенных пунктах Рубежное и Попасная.
Также в зоне ответственности 30-й бригады в районе н. п. Попасная отмечено нахождение станции РЭБ «Буковель-АД» из состава 20-го отдельного батальона РЭБ, задачей которой является обнаружение и глушение сигналов управления БПЛА ОБСЕ с целью предотвращение вскрытия размещения военной техники и оборудования позиций соединения.
Кроме того, по приказу командира 30-й бригады военного преступника Гараза в районе н. п. Попасная, в непосредственной близости от новых позиций соединения, возводится дополнительный блокпост боевиков.
Данные факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 14.10.2020 года.
Проводимые командованием ВСУ мероприятия указывают на нежелание украинской стороны способствовать мирному разрешению конфликта.
Помимо наблюдателей Миссии ОБСЕ, у командования оккупационных сил есть еще один, только агрессивно настроенный, противник — это боевики из националистических организаций Украины, которые уверенно наращивают свой состав в зоне «ООС».
Только на текущей неделе нами отмечено прибытие более 50 радикально настроенных националистов в зону ответственности ОТГ «Север».
Исходя из складывающейся обстановки, командованием группировки принято решение об усилении патрулей и блокпостов, назначены инвентаризации складов РАВ соединений и частей. Сотрудниками СБУ и ВСП осуществляется проверка организации охраны и обороны военных и важных объектов.
Кроме того, в подконтрольных населенных пунктах ведется проверка документов у мирного населения, осуществляется осмотр нежилых зданий, а также чердачных и подвальных помещений на предмет наличия схронов с оружием и боеприпасов. На блокпостах ведется тотальный досмотр транспортных средств.
В связи с введенными мерами отмечается рост недовольства жителей подконтрольных Украине населенных пунктов, находящихся в зоне ответственности группировки «Север».
По информации нашего источника в администрации «Луганской ОВГА», на имя главы администрации С. Гайдая пришло коллективное письмо от жителей н. п. Счастье с просьбой прекратить беспредел в городе, устроенный украинскими боевиками под прикрытием проведения антитеррористических мероприятий.
Из обращения следует, что, пользуясь наделенными полномочиями, военные беспрепятственно входят в дома и квартиры, устраивают обыски, забирают для якобы проверки «подозрительные», по их мнению, электронные средства — сотовые телефоны, планшеты, ноутбуки.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su