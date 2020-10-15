Сегодня химия, о которой было столько споров в Средние века, является обычной научной дисциплиной. Химики и физики, превращая одни элементы в другие, научились управлять природой, использовать вещества на благо людей.

Конечно, процессы превращения и условия, при которых происходили те или иные реакции подсказала человечеству природа. Впервые о химических реакциях в растениях стало известно химикам в XVIII веке, когда химик Джозеф Пристли обнаружил, что растения выделяют кислород.

Животные тоже способны «химичить»

В начале XX века любопытный французский ученый Луи Кервран, прочитав малоизвестную работу Луи Николы Волькена о курах, в которой говорилось: «Посчитав всю известь в зернах, подаваемых одной курице, нашел гораздо больше в скорлупе яиц. Это значит, имеет место создание материи, но никто не знает, как это может быть», приступил к исследованиям домашних кур.

Куры — типичные источники «биологических трансмутаций» по Керврану

Кервран предположил, что в организмах животных тоже происходят превращения и назвал явление «биологической трансмутацией». Так как куры, почти не имея кальция в своем рационе, вырабатывали его для формирования кальциевой яичной скорлупы. Он не мог объяснить природу ядерных трансмутаций, а ученые утверждали, что такие превращения не соответствуют законам физики, биологии и химии. Последователи Керврана искали причины вне общеизвестных законов и не вступали в научные дискуссии.

Смена форм или превращение

Кервран вспомнил принцип Антуана Лавуазье, «отца современной химии». Он сказал, что «ничего не исчезает и не появляется, все лишь меняет форму». Начались бесконечные эксперименты по созданию различных соединений, не шло никаких разговоров о превращениях. Пока не открыли радиоактивность. Оказалось, что при определенных условиях почти 20 элементов могут превращаться в нечто иное. Радий, распадаясь, отдает электричество, свет, тепло и массу отличных от первоначальных ядер элементов. Удалось синтезировать некоторые элементы таблицы Менделеева, которые считались исчезнувшими или несуществующими.

Химики же утверждали, что создавать новые элементы в ходе химических реакций невозможно. Нужны определенные условия и физика. Кервран продолжал доказательную войну. Он пошел к биологам и попросил объяснить, откуда куры, питающиеся овсом, получают дополнительный кальций. Те ответили — из скелета. Но если бы это было так, то они не смогли бы ходить, от костей осталась бы труха. Во время очередных опытов Луи заметил, что яичная скорлупа становится мягкой, если курам перестать давать пищу с калием. Но стоит наседкам дать овес с калием, следующее яйцо приобретает прочный остов. А это значит, куры способны превращать калий в кальций.

Яйцо без скорлупы при недостатке «реактивов» для получения кальция

То же самое, очевидно, происходит и с растениями. Почвы богаты магнием, азотом и углеродом. Так как растения насыщаются этими элементами и за свою жизнь накапливают от 3 до 10% от первоначального количества, то почвы должны оскудеть. Но этого не происходит, потому что содержащиеся в представителях флоры химические элементы — результат превращений. Тогда понятно, почему земля способна поддерживать состав и снова накапливать вещества, в которых частично нуждаются растения.

В 1962 году Кервран опубликовал работу «Биологические превращения», в которой попытался объяснить, что не все реакции имеют химическую природу, иногда их нужно рассматривать как результат неизведанного явления трансмутации.

Что же происходит в курице

Сторонники «духовной» и традиционной наук негодовали, отказываясь принимать керврановские мысли. Но химик продолжал работать. В журнале «Наука и жизнь» вышла статья о том, что если в бомбах и ядерных реакторах протекает плазменная реакция, то существует и иной тип реакций, один из них присущ живым организмам. Природа дробит атомы с помощью биологической жизни. Процесс прост — особые виды клеток, бактерии, поглощая одно вещество, выделяют другое. С микроорганизмами все более-менее понятно, они перерабатывают компост в гумус, натрий в калий, магний в кальций. С курами все немного сложнее. Скорлупа образуется в яйцеводе птицы. Здесь происходит кристаллизация аморфного карбоната кальция, который курица получает в результате «превращения» калия. Этакий «тихий» ядерный реактор в деле.

Теорема Керврана о трансмутации считается лженаукой, хотя никто за 50 с лишним лет не пытался доказать и опровергнуть ее. Но теоретически в нее можно поверить, потому что превращения в природе существуют, нужно глубже рассматривать их природу.

Источник: https://vashurok.ru/articles/2020-08-06-yadernyy-transmutator