Сводки от ополчения Новороссии 15 октября 2020
- 15:42 Вскрылось нетрадиционное использование военной техники ВСУ: сводка с Донбасса.
- 15:16 Украина тайно проводит подготовку ВСУ к наступлению на Донбасс.
- 03:00 С передовых позиций на Донбассе исчезли боевики ВСУ с вооружением (ВИДЕО).
- 02:00 СРОЧНО: на Донбассе гремят мощные взрывы, враг наносит удары по ДНР.
Вскрылось нетрадиционное использование военной техники ВСУ: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования совершили четыре огневые провокации.
Так, на донецком направлении боевики 23-го батальона 56-й бригады с направления н. п. Пески открыли огонь из стрелкового оружия по району «Вольво-Центра» г. Донецка.
Военнослужащие 54-й бригады вели огонь из гранатомета в направлении н. п. Яковлевка, а также из 82-мм минометов в направлении н. п. Каштановое, выпустив девять мин.
На мариупольском направлении с позиций батальона морской пехоты 36-й бригады ВСУ, расположенных в районе н. п. Водяное, боевики открывали огонь из стрелкового оружия в направлении н. п. Ленинское.
Также украинские боевики дважды нарушили первый пункт дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, применив БПЛА в районе н. п. Гранитное.
Уже с начала текущих суток боевики 1-го батальона 54-й бригады с позиций в районе н. п. Авдеевка применили СПГ по району н. п. Спартак.
Командование соединений ОТГ «Восток» продолжает привлекать личный состав и использовать военную технику с целью получения финансовой выгоды.
Сотрудники военной службы правопорядка задержали двух военнослужащих 35-й бригады, которые в служебное время занимались доставкой жителям Торецка (оккупированный ВСУ Дзержинск — прим. РВ) строительных материалов, песка, щебня и угля с использованием служебного грузового автомобиля ЗИЛ-130.
В ходе предварительного разбирательства установлено, что военнослужащий одного из подразделений 35-й бригады разместил свой номер телефона на сайте услуг OLX и указал, что оказывает услуги по транспортировке крупногабаритных грузов.
Доход предприимчивых военнослужащих за день составлял от 2 до 5 тысяч гривен, 20% от которых отдавались комбату за предоставление возможности заработать.
Очередное происшествие, совершенное военнослужащими ВСУ, по счастливой случайности не переросло в ЧП районного масштаба.
Так, в вечернее время военнослужащие мотопехотного батальона 54-й бригады, находясь на позициях, распивали спиртные напитки, отмечая «День защитника Украины».
После очередной выпитой порции алкоголя старший солдат Зиньков открыл беспорядочную стрельбу из автомата, заряженного трассирующими пулями. Результатом так называемого салюта стал пожар, возникший из-за возгорания сухой травы. На помощь «горе-защитникам» пришли жители н. п. Верхнеторецкое, которые своими силами локализовали возгорание.
В свою очередь, по нашим данным, за вчерашний день сотрудниками ВСП задержано 63 военнослужащих из состава ОТГ «Восток», которые находились в состоянии алкогольного опьянения при исполнении служебных обязанностей.
Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди военнослужащих в зоне «ООС» и непринятие командным составом действенных мер по нормализации эпидемиологической ситуации вынуждает личный состав самостоятельно заботиться о собственном здоровье.
Источник в штабе «ООС» сообщил, что в настоящее время в 36-й бригаде работают сотрудники военной контрразведки СБУ, которые выявляют каналы поставки российского препарата «Коронавир» в подразделения соединения.
Причиной проверки стал факт обнаружения данного препарата у одного из военнослужащих 1-го батальона в ходе проведения внезапного личного досмотра сотрудниками на предмет выявления телефонов с расширенными мультимедийными возможностями.
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Украина тайно проводит подготовку ВСУ к наступлению на Донбасс
Подзабывшие вкус своих прошлых «побед» под Иловайском и в Дебальцеве украинские вояки с нетерпением ждут команды убивать жителей Народных республик.
Как сообщает «ПолитНавигатор», в эфире интернет-канала «Обозреватель» замглавы СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что ВСУ готовы начать наступление на так называемые «неподконтрольные» территории, как только на это поступит приказ от президента страны.
Более того, по словам чиновника, боевики ВФУ «засиделись в окопах» и жаждут пострелять.
«Конечно, этот запрос есть. И военнослужащие ждут, когда будет дана команда, чтобы начать наступление. Вопрос состоит в том, что как раз нужно объяснять, что есть политические нюансы решения этого вопроса, а во-вторых, чтобы это осуществить, нужно готовиться, — заявил Кривонос.
Замглавы СНБО убеждён, что прежде всего необходимо сменить тактику с оборонительной на наступательную, чем собственно говоря ВСУ и занимались на учениях и в прошлом году, и в нынешнем.
«Это дополнительно стимулирует людей, что мы не только работаем по вопросам обороны, но и готовимся, в случае принятия определенных политических решений руководителем страны, непосредственно верховным главнокомандующим, президентом Украины господином Зеленским, при необходимости вооруженные силы выполнят приказ об освобождении наших территорий», – подытожил Кривонос.
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С передовых позиций на Донбассе исчезли боевики ВСУ с вооружением (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.
Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.
Несмотря на отсутствие огневой активности со стороны украинских формирований, зафиксировано нарушение третьего пункта дополнительных мер — размещение вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории.
Так, боевики 30 омбр разместили зенитную установку ЗУ-23 и пять БТР в непосредственной близости к жилым домам в н. п. Попасная.
Кроме того, боевики командира 30-й бригады Гараза продолжают минирование территорий и дорог общего пользования, подвергая опасности жизни мирного населения и наблюдателей ОБСЕ.
Выявлено более 220 противотанковых мин, установленных в несколько рядов у автомобильной дороги в районе н. п. Попасная.
Командование украинских оккупационных сил продолжает наращивать меры по противодействию возможным провокациям со стороны националистических формирований в зоне так называемой ООС.
Вслед за принятием мер по усилению охраны и обороны складов РАВ и ГСМ, мест проживания военнослужащих, а также введением казарменного положения для личного состава соединений и частей ОТГ «Север» командующий группировкой Шандар отдал приказ на приостановление работы КПВВ «Станица Луганская».
Кроме того, переведены на режим повышенной готовности сотрудники полиции и пограничной службы Украины. Такое решение было принято в связи с наращиванием бандформирований праворадикалов в зоне ответственности соединения.
По информации нашего источника, 13 октября в зону ответственности 80-й бригады в район н. п. Болотенное прибыло до 20 боевиков из состава националистической организации «Национальный корпус».
Целями прибытия националистов на Донбасс являются диверсионная деятельность в период празднования «дня образования УПА*», а также проведение провокационных мероприятий в преддверии предстоящих региональных выборов.
Кроме того, отмечаются случаи дезертирства украинских военнослужащих с позиций. Примечательно, что данные факты происходят в бригадах, только что прибывших в зону «ООС».
Так, по данным нашей разведки, 12 октября двое военнослужащих 80 одшбр самовольно покинули позиции в районе н. п. Нижнетеплое, оба были вооружены автоматами АК-74 с полным боекомплектом.
Командир соединения Шворак после безуспешных двухдневных поисков беглецов был вынужден доложить о происшествии в вышестоящий штаб, так как в бригаду прибыли сотрудники ВСП. На данный момент местонахождение дезертиров не известно, проводятся разыскные мероприятия.
Уточняется, что беглые военнослужащие были на учете у курирующих часть в ППД сотрудников СБУ как лица, имеющие радикальные взгляды, а также поддерживающие связи с националистами города Львова.
Не исключаем, что дезертировавшие боевики примкнули к своим единомышленникам — прибывшим националистам.
* запрещенная в РФ экстремистская организация.
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СРОЧНО: на Донбассе гремят мощные взрывы, враг наносит удары по ДНР
Сразу после полуночи украинские оккупанты нанесли удар по Ясиноватой.
«Украинские борцуны полным ходом празднуют день карателя. Празднуют его массированными обстрелами окраин Ясиноватой с применением миномётов и гранатомётов», — пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Георгий Медведев.
Как сообщают местные жители, ВСУ используют 82-мм и 120-мм минометы.
Огонь ведется с позиций в районе н. п. Каменка.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
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