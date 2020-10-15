«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.

За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования совершили четыре огневые провокации.

Так, на донецком направлении боевики 23-го батальона 56-й бригады с направления н. п. Пески открыли огонь из стрелкового оружия по району «Вольво-Центра» г. Донецка.

Военнослужащие 54-й бригады вели огонь из гранатомета в направлении н. п. Яковлевка, а также из 82-мм минометов в направлении н. п. Каштановое, выпустив девять мин.

На мариупольском направлении с позиций батальона морской пехоты 36-й бригады ВСУ, расположенных в районе н. п. Водяное, боевики открывали огонь из стрелкового оружия в направлении н. п. Ленинское.

Также украинские боевики дважды нарушили первый пункт дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, применив БПЛА в районе н. п. Гранитное.

Уже с начала текущих суток боевики 1-го батальона 54-й бригады с позиций в районе н. п. Авдеевка применили СПГ по району н. п. Спартак.

Командование соединений ОТГ «Восток» продолжает привлекать личный состав и использовать военную технику с целью получения финансовой выгоды.

Сотрудники военной службы правопорядка задержали двух военнослужащих 35-й бригады, которые в служебное время занимались доставкой жителям Торецка (оккупированный ВСУ Дзержинск — прим. РВ) строительных материалов, песка, щебня и угля с использованием служебного грузового автомобиля ЗИЛ-130.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что военнослужащий одного из подразделений 35-й бригады разместил свой номер телефона на сайте услуг OLX и указал, что оказывает услуги по транспортировке крупногабаритных грузов.

Доход предприимчивых военнослужащих за день составлял от 2 до 5 тысяч гривен, 20% от которых отдавались комбату за предоставление возможности заработать.

Очередное происшествие, совершенное военнослужащими ВСУ, по счастливой случайности не переросло в ЧП районного масштаба.

Так, в вечернее время военнослужащие мотопехотного батальона 54-й бригады, находясь на позициях, распивали спиртные напитки, отмечая «День защитника Украины».

После очередной выпитой порции алкоголя старший солдат Зиньков открыл беспорядочную стрельбу из автомата, заряженного трассирующими пулями. Результатом так называемого салюта стал пожар, возникший из-за возгорания сухой травы. На помощь «горе-защитникам» пришли жители н. п. Верхнеторецкое, которые своими силами локализовали возгорание.

В свою очередь, по нашим данным, за вчерашний день сотрудниками ВСП задержано 63 военнослужащих из состава ОТГ «Восток», которые находились в состоянии алкогольного опьянения при исполнении служебных обязанностей.

Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди военнослужащих в зоне «ООС» и непринятие командным составом действенных мер по нормализации эпидемиологической ситуации вынуждает личный состав самостоятельно заботиться о собственном здоровье.

Источник в штабе «ООС» сообщил, что в настоящее время в 36-й бригаде работают сотрудники военной контрразведки СБУ, которые выявляют каналы поставки российского препарата «Коронавир» в подразделения соединения.

Причиной проверки стал факт обнаружения данного препарата у одного из военнослужащих 1-го батальона в ходе проведения внезапного личного досмотра сотрудниками на предмет выявления телефонов с расширенными мультимедийными возможностями.