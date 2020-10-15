Амплитуда наглости Марка Захарова | Календарь #LenRu
13 октября 1933 года родился режиссёр Марк Захаров.
00:00 Успех и карьера
04:43 Фильм "Двенадцать стульев"
06:27 Фильм "Обыкновенное чудо"
07:25 Фильм "Тот самый Мюнхгаузен"
10:10 Фильм "Дом, который построил Свифт"
11:23 Спектакль "Юнона и Авось"
12:22 Фильм "Формула любви"
13:31 Фильм "Убить дракона"
16:59 Спектакль "Диктатура совести"
23:44 Спектакль "Поминальная молитва"
25:47 Политические декларации
31:55 Спектакль "Шут Балакирев"
32:45 Постановки классики
35:08 Финал