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Новости Украины и Новороссии 13 октября 2020

12:26. 13 октября 2020 49 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Киев по указке ЕС введёт санкции против Белоруссии

«Независимая» Украина, в очередной раз готова выслужится пред Западом предавая друзей и союзников.

Киев по указке ЕС введёт санкции против Белоруссии

Как передает Цензор.НЕТ, во время онлайн-брифинга 13 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина присоединится к введенным Европейским Союзом санкциям против Белоруссии.

«Наша позиция относительно Беларуси является с первого дня начала этого кризиса последовательной и четкой: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского Союза. Что касается тех санкций, которые уже были введены, мы присоединимся к ним. Что касается любых новых санкций, мы будем действовать по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним», — заявил Кулеба.

Таким образом глава украинского МИД даже не отрицает того, что в Киеве довольны своей лакейской позицией и не собираются думать собственной головой, а предпочитают внимательно следить за действиями западного «хозяина» и чётко выполнять его волю.

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Украинские прокуроры завели на Порошенко дело за создание офшорной компании

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против бывшего президента Украины. Речь идет о создании офшорной компании в 2014 году.

Украинские прокуроры завели на Порошенко дело за создание офшорной компании

Об этом рассказал юрист Андрей Портнов.

«Порошенко, пребывая в должности президента Украины, в августе 2014 года зарегистрировал в юрисдикции Британских Виргинских Островов компанию Prime Asset Partners Limited, единственным бенефициарным собственником которой является лично Порошенко», — сообщил он.

Так, Порошенко скрывал регистрацию компании. Он не отражал ее в декларации о доходах и финансовых обязательствах. Фирма была создана «для дальнейшего осуществления противоправной деятельности, в частности для уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем».

Портнов сомневается, что экс-гарант понесет наказание за свои преступления.

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Глава ДНР призвал Зеленского подать в отставку

Глава ДНР призвал Зеленского подать в отставку | Русская весна

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о готовности покинуть пост, если не сможет остановить гражданскую войну в Донбассе, расписался в нежелании закончить конфликт. После такого следует подать в отставку.

Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Ранее президент Украины сообщил о готовности покинуть свой пост, если не сможет закончить войну на территории Донбасса.

«Для меня это вообще не проблема. Я не цепляюсь за рейтинги и власть. Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю», — пояснил он.

Как отметил Денис Пушилин, после таких заявлений логично подавать в отставку. Во-первых, заметил Глава Республики, за то время, пока Владимир Зеленский находится у власти, при желании можно было уже давно закончить войну. Значит, реальных намерений не было и нет — условия перемирия Украина не выполняет.

«Во-вторых, Зеленский публично демонстрирует, что ДНР и ЛНР не являются сторонами конфликта, а ведь именно с нами Украине нужно договариваться. Он уверяет, что субъектами в минском процессе являются Украина и Россия при посредничестве ОБСЕ. О чем тут можно говорить?!» — пояснил Денис Пушилин.

По мнению Главы ДНР, когда идет сознательная подмена понятий, искажающая весь смысл Минских договоренностей, вряд ли можно прогнозировать хоть какой-то прогресс в мирном урегулировании конфликта в Донбассе.

«Фактически это признательные показания Зеленского — подпись под нежеланием закончить войну. При таких условиях самоотвод — лучший вариант для всех», — заключил Денис Пушилин.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Пора становиться полноценными и забывать язык


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Метки: важное, компиляция

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