Социальная сеть Twitter, видимо, не рада тому, что президент США Дональд Трампа вылечился от коронавируса. Она отметила его сообщение на эту тему как потенциально опасным.

Трамп написал:

«Вчера было полное и абсолютное согласие врачей Белого дома. Это означает, что я не могу заразиться (иммунитет) и не могу заразить. Очень приятно знать!».

Twitter в это не поверил, а пост американского лидера, по мнению администрации соцсети, вводит пользователей в заблуждение.

«Этот твит нарушил правила Twitter о распространении вводящей в заблуждение и потенциально опасной информации, связанной с Covid-19. Тем не менее, Twitter определил, что, возможно, в интересах общественности, сообщение должно оставаться доступным», — такая отметка появилась над сообщением Трампа.

Источник: https://news-front.info/2020/10/12/twitter-ne-verit-chto-tramp-pobedil-koronavirus/