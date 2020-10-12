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Twitter не верит, что Трамп победил коронавирус

10:56. 12 октября 2020 53 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Социальная сеть Twitter, видимо, не рада тому, что президент США Дональд Трампа вылечился от коронавируса. Она отметила его сообщение на эту тему как потенциально опасным.

Twitter не верит, что Трамп победил коронавирус

Трамп написал:

«Вчера было полное и абсолютное согласие врачей Белого дома. Это означает, что я не могу заразиться (иммунитет) и не могу заразить. Очень приятно знать!».

Twitter в это не поверил, а пост американского лидера, по мнению администрации соцсети, вводит пользователей в заблуждение.

«Этот твит нарушил правила Twitter о распространении вводящей в заблуждение и потенциально опасной информации, связанной с Covid-19. Тем не менее, Twitter определил, что, возможно, в интересах общественности, сообщение должно оставаться доступным», — такая отметка появилась над сообщением Трампа.

Метки: Новости, последние мировые новости на сегодня, последние новости, США

Источник: https://news-front.info/2020/10/12/twitter-ne-verit-chto-tramp-pobedil-koronavirus/

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