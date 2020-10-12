Twitter не верит, что Трамп победил коронавирус
Социальная сеть Twitter, видимо, не рада тому, что президент США Дональд Трампа вылечился от коронавируса. Она отметила его сообщение на эту тему как потенциально опасным.
Трамп написал:
«Вчера было полное и абсолютное согласие врачей Белого дома. Это означает, что я не могу заразиться (иммунитет) и не могу заразить. Очень приятно знать!».
Twitter в это не поверил, а пост американского лидера, по мнению администрации соцсети, вводит пользователей в заблуждение.
«Этот твит нарушил правила Twitter о распространении вводящей в заблуждение и потенциально опасной информации, связанной с Covid-19. Тем не менее, Twitter определил, что, возможно, в интересах общественности, сообщение должно оставаться доступным», — такая отметка появилась над сообщением Трампа.
“Twitter не верит…” Да и вообще, всё больше становится учёных и вменяемых людей, кто мало верит в этот вирус… Он был ещё 70-80 годах прошлого века и ничего, живут люди, не вымерли… А Гурбангулы, в своей Туркмении, вообще отменил его в приказном порядке и запретил всякие маски с перчатками носить:
https://yandex.ru/video/preview?text=президент%20туркменистана%20запретил%20коронавирус&path=wizard&parent-reqid=1602422594063177-1238336202807214013900108-production-app-host-vla-web-yp-267&wiz_type=vital&filmId=10722056151537719711
Дождался гавканья от глобалистов , через австралийский центр исследования КОВИДла, что вирус держится на купюрах 28 дней (лунный цикл)). Это ж скока времени понадобилось ! Подгадали. Долой наличку !!)