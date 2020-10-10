Папские бабки, Гарри Поттер уволен, Триумф свинины // Галопом по Европам #311
09:50. 10 октября 2020 178 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Минфин закрывает дыры в бюджете с помощью облигаций;
- Российские авиаперевозки по году упадут в два раза – до 60 миллионов пассажиров;
- Сельское хозяйство России не выживет без иностранных производителей семян;
- ВВП Индии упадет в этом году почти на 10 процентов;
- Глава американского Федрезерва Пауэлл предсказывает трагические последствия, если Конгресс не проголосует за новый пакет помощи экономики;
- Медиагигант УорнерМиидиа (контролирует HBO, TBS, TNT и киностудии WarnerBrothers) объявляет о сокращении штатов;
- Папа Римский пообещал вывести Ватикан на чистую воду;
- Греф предложил Мишустину включить платежи за вывоз мусора в коммунальные квитанции, чтобы повысить собираемость;
- Президент Киргизии Жээнбеков отправил в отставку всех — от правительства до начальника Генштаба, ввел ЧП в столице и приказал отправить туда войск;
- Новый рекорд по заболевшим за все время пандемии – плюс 12 тысяч за сутки;
- Нагорный Карабах на грани гуманитарной катастрофы;
- Вирус полезен для миллиардеров, гласит свежий отчет компаний UBS и PricewaterhouseCoopers;
- Пандемия загрузила работой коллекторов.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Минфин закрывает дыры в бюджете с помощью облигаций;
- Российские авиаперевозки по году упадут в два раза – до 60 миллионов пассажиров;
- Сельское хозяйство России не выживет без иностранных производителей семян;
- ВВП Индии упадет в этом году почти на 10 процентов;
- Глава американского Федрезерва Пауэлл предсказывает трагические последствия, если Конгресс не проголосует за новый пакет помощи экономики;
- Медиагигант УорнерМиидиа (контролирует HBO, TBS, TNT и киностудии WarnerBrothers) объявляет о сокращении штатов;
- Папа Римский пообещал вывести Ватикан на чистую воду;
- Греф предложил Мишустину включить платежи за вывоз мусора в коммунальные квитанции, чтобы повысить собираемость;
- Президент Киргизии Жээнбеков отправил в отставку всех — от правительства до начальника Генштаба, ввел ЧП в столице и приказал отправить туда войск;
- Новый рекорд по заболевшим за все время пандемии – плюс 12 тысяч за сутки;
- Нагорный Карабах на грани гуманитарной катастрофы;
- Вирус полезен для миллиардеров, гласит свежий отчет компаний UBS и PricewaterhouseCoopers;
- Пандемия загрузила работой коллекторов.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
«Сельское хозяйство России не выживет без иностранных производителей семян.» Надо добавить, по мнению лобистов.