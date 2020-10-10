В этом выпуске:- Минфин закрывает дыры в бюджете с помощью облигаций;- Российские авиаперевозки по году упадут в два раза – до 60 миллионов пассажиров;- Сельское хозяйство России не выживет без иностранных производителей семян;- ВВП Индии упадет в этом году почти на 10 процентов;- Глава американского Федрезерва Пауэлл предсказывает трагические последствия, если Конгресс не проголосует за новый пакет помощи экономики;- Медиагигант УорнерМиидиа (контролирует HBO, TBS, TNT и киностудии WarnerBrothers) объявляет о сокращении штатов;- Папа Римский пообещал вывести Ватикан на чистую воду;- Греф предложил Мишустину включить платежи за вывоз мусора в коммунальные квитанции, чтобы повысить собираемость;- Президент Киргизии Жээнбеков отправил в отставку всех — от правительства до начальника Генштаба, ввел ЧП в столице и приказал отправить туда войск;- Новый рекорд по заболевшим за все время пандемии – плюс 12 тысяч за сутки;- Нагорный Карабах на грани гуманитарной катастрофы;- Вирус полезен для миллиардеров, гласит свежий отчет компаний UBS и PricewaterhouseCoopers;- Пандемия загрузила работой коллекторов._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WE23KsgSACc