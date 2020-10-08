Владимир Зеленский считает циничным обращение народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука к президенту России Владимиру Путину о предоставлении украинцам российской вакцины от коронавируса.

«Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные „инициативы” отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными препаратами», — заявил Зеленский по итогам визита в Брюссель.

6 октября Медведчук на встрече с президентом России рассказал, что, находясь в Крыму, сделал прививку российской вакциной «Спутник V», манипуляцию провели также его жене и сыну.

Он попросил рассмотреть возможность поставок этой вакцины на Украину, «даже несмотря на те кризисные отношения, которые существуют между нашими странами». Путин ответил, что это возможно.