Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Почему РФ не может догнать СССР. Что идёт на смену демократиям?

16:28. 7 октября 2020 96 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Почему демократия не работает и что может прийти ей на смену в глобальном масштабе. В чем была главная сила советского строя и какие закономерности явно видны в мировом опыте. Об этом и многом другом беседуют ведущий Сергей Харцызов и политолог Владимир Блинов.

Усилитель интернет-сигнала Street II Pro https://www.ys-system.ru/product/street_2_pro/
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #СССР #идеократия #социализм #капитализм #демократия #будущее

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JAiT4FlGLqg

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
К годовщине Великой Победы: дневник партизана Дзяковича — уникальный исторический документ
...беспокойная ночь. Настроение почему-то тревожное. Неужели... и сменит меня на посту. Может, удастся...На обратном пути догнал, признался, что шел за коровой...Минск). [32] Речь идёт о так называемых эйнзацгруппах... горбачёвское руководство СССР официально признало ...
"Голливуд летит на Луну". И снова о лунной афере!
...или, как минимум, смену всех систем связи ...перебор. А может просто потому, что на 13 ... квадратов и не идёт на помощь тонущей...космическое агенство НАСА, "почему американцы не возвращаются ...правительственную задачу — "догнать и перегнать СССР"! А поскольку ...
Приключения „Аполлона-13”
...никто из взрослых почему-то не обращал...официальном уровне считалось, что СССР решил показать способность... накануне, а может быть даже внутри...в один момент догнать вырвавшегося вперёд соперника... как минимум, смену всех систем связи... и не идёт на помощь ...
Лунная Афёра. Аполлон-13
...никто из взрослых почему-то не обращал...официальном уровне считалось, что СССР решил показать способность... накануне, а может быть даже внутри...в один момент догнать вырвавшегося вперёд соперника... как минимум, смену всех систем связи... и не идёт на помощь ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 20 февраля 2015
...Это единственное, что может сегодня спасти подпаленную...которые «помогли сменить власть». В ...безусловная победа. Почему я считаю взятие... превысили потери СССР за 10 ...что ничего удивительного. Россия, кстати, тоже уверенно идёт...Одно радует — догнать укров нам всё...
Песков и бедность
...и развала СССР. Странно, что не ...то каким образом может эта стабильность помочь.... А почему вы думаете, что самозанятые, брошенные...по собственному желанию»:— Догнав, гепард сьедает Мука... некуда…Никакие смены формального статуса у... ведь речь идёт не только ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5494 3682
    чужой 7 октября 2020 в 17:45

    почему земля круглая и не может стать квадратной, это извечные вопросы бездельников евреев, которые всегда существовали за счет других народов.
    Их мечта написать приказ о создании коммунизма, который теоретически сделать невозможно.
    Нужно созидать для себя, и подравнивать законы так, чтобы это способствовало созиданию.
    А не создавать какие то партии и движения, чтобы народ мучился.
    Ни каких СССР больше не нужно. Ни какие возвраты земель тоже не нужны.
    Любые воссоединения должны быть естественны и взаимовыгодны для созидания.
    Только тогда произойдет конец света для евреев и других паразитов.
    А социализм это будет или капитализм не имеет значения.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)