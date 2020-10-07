Почему РФ не может догнать СССР. Что идёт на смену демократиям?
16:28. 7 октября 2020 96 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Почему демократия не работает и что может прийти ей на смену в глобальном масштабе. В чем была главная сила советского строя и какие закономерности явно видны в мировом опыте. Об этом и многом другом беседуют ведущий Сергей Харцызов и политолог Владимир Блинов.
Усилитель интернет-сигнала Street II Pro https://www.ys-system.ru/product/street_2_pro/
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #СССР #идеократия #социализм #капитализм #демократия #будущее
Усилитель интернет-сигнала Street II Pro https://www.ys-system.ru/product/street_2_pro/
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #СССР #идеократия #социализм #капитализм #демократия #будущее
почему земля круглая и не может стать квадратной, это извечные вопросы бездельников евреев, которые всегда существовали за счет других народов.
Их мечта написать приказ о создании коммунизма, который теоретически сделать невозможно.
Нужно созидать для себя, и подравнивать законы так, чтобы это способствовало созиданию.
А не создавать какие то партии и движения, чтобы народ мучился.
Ни каких СССР больше не нужно. Ни какие возвраты земель тоже не нужны.
Любые воссоединения должны быть естественны и взаимовыгодны для созидания.
Только тогда произойдет конец света для евреев и других паразитов.
А социализм это будет или капитализм не имеет значения.