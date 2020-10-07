Почему демократия не работает и что может прийти ей на смену в глобальном масштабе. В чем была главная сила советского строя и какие закономерности явно видны в мировом опыте. Об этом и многом другом беседуют ведущий Сергей Харцызов и политолог Владимир Блинов.Усилитель интернет-сигнала Street II Pro https://www.ys-system.ru/product/street_2_pro/Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BКнижный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shopСайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #СССР #идеократия #социализм #капитализм #демократия #будущее

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JAiT4FlGLqg