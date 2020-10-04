За гранью познанного. Засекреченные расследования советских спецслужб. Борис Ратников
18:45. 4 октября 2020 310 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Полное видео смотрите здесь https://plus.dentv.ru/video/uMWMKmjL11cAYWmqRkBdue.html
На основании отчётов советских и российских офицеров генерал-майор ФСО Борис Ратников рассказывает о тех исследованиях, которые велись нашими спецслужбами на протяжении многих десятилетий и привели к открытию технологий, к которым общественное сознание до сих пор не готово. Беседу ведёт Дмитрий Перетолчин.
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#ДеньТВ #Ратников #Перетолчин #тайныезнания #Тибет #Рерих #ЯковБлюмкин #СССР #НЛО #психика
На основании отчётов советских и российских офицеров генерал-майор ФСО Борис Ратников рассказывает о тех исследованиях, которые велись нашими спецслужбами на протяжении многих десятилетий и привели к открытию технологий, к которым общественное сознание до сих пор не готово. Беседу ведёт Дмитрий Перетолчин.
Поддержать передачи канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Новый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Портал Завтра.ру https://zavtra.ru/
#ДеньТВ #Ратников #Перетолчин #тайныезнания #Тибет #Рерих #ЯковБлюмкин #СССР #НЛО #психика