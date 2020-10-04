Главная » Видео, Вооруженные силы, Творчество

Глиц. Центр авиационных испытаний

13:19. 4 октября 2020 131 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7wxy_pXNyww

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
А.Штиглиц - кому у нас ставят Памятники? Кого нам предлагают в ГЕРОИ?
...Лю́двиговичу фон Шти́глицу. Предлагаю вам ознакомиться ... Лю́двигович фон Шти́глиц (1 (13) сентября...очередной этап реализации проекта Центра национальной славы "Служение Отечеству...стала началом формирования проекта Центра национальной славы "Служение Отечеству...
Кому у нас ставят Памятники? Кого нам предлагают в ГЕРОИ?
...Лю́двиговичу фон Шти́глицу. Предлагаю вам ознакомиться ... Лю́двигович фон Шти́глиц (1 (13) сентября...очередной этап реализации проекта Центра национальной славы "Служение Отечеству...стала началом формирования проекта Центра национальной славы "Служение Отечеству...
Истребитель-перехватчик МиГ-41 и его перспективы
...-цели. Он проводился средствами наземного центра с использованием информации от радиолокационных... далее. По командам с наземного центра, летчик набирал высоту 15-21... в государственных совместных испытаниях в ГЛИЦ МО РФ (г. Ахтубинск) направляли...
Горькая судьба испытателя
.... Чкалова, ныне Государственный летно-испытательный центрГЛИЦ Минобороны РФ). Высокая компетентность Александра...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)