В этом выпуске:- В России за сутки плюс 9412 новых заболевших и 186 летальных случаев;- Представители российской элиты массово делают себе прививку;- Армения закрыла дороги в Карабах, пропускать теперь будут только военный и правительственный транспорт;- Израиль и Ливан при посредничестве США начинают переговоры о морской границе;- У Трампа и его жены подтвердился коронавирус;- Американские работодатели уволили в сентябре еще почти 120 тысяч человек;- Евросоюз вслед за Британией и Канадой ввел санкции против белорусских властей;- Мерседес окончательно отказался от производства в России коммерческого транспорта._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=no40dBCXX34