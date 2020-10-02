Банкиры укололись, Трамп заразился, Перемирия нет // Галопом по Европам #306
20:02. 2 октября 2020 154 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 9412 новых заболевших и 186 летальных случаев;
- Представители российской элиты массово делают себе прививку;
- Армения закрыла дороги в Карабах, пропускать теперь будут только военный и правительственный транспорт;
- Израиль и Ливан при посредничестве США начинают переговоры о морской границе;
- У Трампа и его жены подтвердился коронавирус;
- Американские работодатели уволили в сентябре еще почти 120 тысяч человек;
- Евросоюз вслед за Британией и Канадой ввел санкции против белорусских властей;
- Мерседес окончательно отказался от производства в России коммерческого транспорта.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- В России за сутки плюс 9412 новых заболевших и 186 летальных случаев;
- Представители российской элиты массово делают себе прививку;
- Армения закрыла дороги в Карабах, пропускать теперь будут только военный и правительственный транспорт;
- Израиль и Ливан при посредничестве США начинают переговоры о морской границе;
- У Трампа и его жены подтвердился коронавирус;
- Американские работодатели уволили в сентябре еще почти 120 тысяч человек;
- Евросоюз вслед за Британией и Канадой ввел санкции против белорусских властей;
- Мерседес окончательно отказался от производства в России коммерческого транспорта.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам