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Банкиры укололись, Трамп заразился, Перемирия нет // Галопом по Европам #306

20:02. 2 октября 2020 154 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 9412 новых заболевших и 186 летальных случаев;
- Представители российской элиты массово делают себе прививку;
- Армения закрыла дороги в Карабах, пропускать теперь будут только военный и правительственный транспорт;
- Израиль и Ливан при посредничестве США начинают переговоры о морской границе;
- У Трампа и его жены подтвердился коронавирус;
- Американские работодатели уволили в сентябре еще почти 120 тысяч человек;
- Евросоюз вслед за Британией и Канадой ввел санкции против белорусских властей;
- Мерседес окончательно отказался от производства в России коммерческого транспорта.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=no40dBCXX34

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