«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ДНР.

За прошедшие сутки боевики ВСУ совершили две огневые провокации на горловском и мариупольском направлениях.

С позиций 2-го батальона 24 омбр ВСУ вблизи н. п. Новолуганское боевики осуществили выстрел из подствольного гранатомета в районе н. п. Доломитное, выпустив в направлении поселка одну гранату.

С позиций 503-го батальона 35 обрмп ВСУ вблизи н. п. Шумы боевики осуществили один выстрел из РПГ в направлении поселка шахты 6/7 г. Горловки.

Кроме того, за прошедшие сутки на позициях ВСУ в зоне карательной операции произошло два происшествия, связанные с детонацией взрывных устройств на позициях украинских боевиков.

Один взрыв зафиксирован на позициях 137-го батальона морской пехоты 35-й бригады в районе н. п. Зайцево, и один взрыв неизвестного взрывного устройства на позициях 24 ошб «Айдар» 53-й бригады в районе н. п. Новотроицкое.

С начала текущих суток с позиций 2-го батальона 24 омбр ВСУ вблизи н. п. Новолуганское боевики дважды обстреляли из подствольного гранатомета район н. п. Доломитное, выпустив в направлении поселка три гранаты.

Кроме того, наблюдателями СЦКК зафиксировано проведение инженерных работ по дооборудованию позиций в зоне ответственности батальона морской пехоты 36 обрмп ВСУ в районе н. п. Водяное.

Данные факты в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК.

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Наблюдателями Миссии ОБСЕ в отчете от 30 сентября 2020 года подтверждены очередные факты нарушений украинскими вооруженными формированиями третьего пункта дополнительных мер по перемирию.

За прошедшие сутки отмечено размещение боевиками 36-й и 79-й бригад пяти единиц вооружения и военной техники вблизи гражданских объектов в н. п. Черненко, Новоселовка и Тарамчук.

Кроме того, в районе н. п. Тарамчук по маршруту следования патруля Миссии на северной обочине дороги впервые зафиксирован знак о минной опасности в зоне ответственности 79-й бригады.

Вопреки заявлениям военно-политического руководства Украины, восхваляющим украинских военнослужащих, боевики ВСУ все чаще демонстрируют мирным гражданам свое истинное лицо.

Так, жители Новогродовки передали сотрудникам ВСП двух боевиков 56-й бригады ВСУ Авдотенко и Савелова, которые в состоянии алкогольного опьянения пытались обокрасть продуктовый магазин, но были задержаны мирными жителями.

При задержании боевики пытались оказать сопротивление и даже применить оружие, но разгневанных граждан это не остановило. Втроем они задержали и разоружили преступников.

По данному факту сотрудниками ВСП проводится разбирательство с целью выяснения всех обстоятельств и привлечения непосредственных командиров Авдотенко и Савелова к дисциплинарной ответственности.

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Продолжается череда небоевых потерь в 24-й бригаде ВСУ под командованием Поступальского.

Командир взвода 2-го батальона бригады лейтенант Виталий Загурский в состоянии наркотического опьянения решил дойти до позиций НМ в районе н. п. Зайцево для известных только ему переговоров.

Не пройдя и 15 шагов, лейтенант подорвался на собственном минном заграждении, получил многочисленные осколочные ранения и в крайне тяжелом состоянии был доставлен в госпиталь г. Часов Яр.

Вместе с ним ранения получили пытавшиеся остановить его старшина Еленко и старший солдат Гайдарджи. Оба находятся в том же госпитале в состоянии средней тяжести.

Неутешительную статистику небоевых потерь продолжила 53-я бригада ВСУ под командованием Титенко. Четверо боевиков в срочном порядке госпитализированы в Мариуполь с диагнозом «коронавирус».

По предварительным данным, причиной произошедшего стало пренебрежение мерами безопасности и антисанитария на позициях бригады на передовой. Помимо работы в бригаде комиссии штаба «ООС» по выявлению предпосылок, приводящих к небоевым потерям ВСУ, штаб ОТГ направил комиссию во главе с начальником ВМГ г. Мариуполя для выяснения причин заболевания военнослужащих и предотвращения распространения инфекции.

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