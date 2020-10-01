Сводки от ополчения Новороссии 01 октября 2020
- 15:59 Страшные пожары на Луганщине: сгорел КПП, растёт число погибших (ФОТО, ВИДЕО).
- 15:31 «ВСУшники» попали в плен к мирным жителям: сводка с Донбасса.
- 12:20 Армия ЛНР обратилась к властям Украины.
Страшные пожары на Луганщине: сгорел КПП, растёт число погибших (ФОТО, ВИДЕО)
Страшный пожар, пылающий на Луганщине, дошёл до КПП «Станица Луганская».
Украинские СМИ публикуют апокалиптические кадры сгоревших у линии разграничения административных построек.
«К месту пожара прибыли пожарные команды Госслужбы по ЧС, с которыми пограничники принимают все меры для локализации возгорания», — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.
К 11 утра огонь в районе КПП дошёл до автодороги, по которой движутся люди, пересекающие линию соприкосновения. Рядом с дорогой началась детонация взрывных устройств. В итоге работа КПВВ «Станица Луганская» была приостановлена.
Ситуация на КПВВ осложнена из-за сильных порывов ветра. После того как на пункте пропуска загорелись деревянные навесы, пламя перекинулось на строения по улицам Донецкая и Ломоносова, идущим вдоль КПВВ.
Растёт число погибших: на оккупированной Киевом части ЛНР погибли уже девять человек (ранее сообщалось о шести погибших). Такие цифры привёл замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
По его словам, спасателями было обнаружено 146 очагов возгорания, ситуацию в 22 населённых пунктах, расположенных вдоль линии разграничения, Яровой назвал критической.
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«ВСУшники» попали в плен к мирным жителям: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ДНР.
За прошедшие сутки боевики ВСУ совершили две огневые провокации на горловском и мариупольском направлениях.
С позиций 2-го батальона 24 омбр ВСУ вблизи н. п. Новолуганское боевики осуществили выстрел из подствольного гранатомета в районе н. п. Доломитное, выпустив в направлении поселка одну гранату.
С позиций 503-го батальона 35 обрмп ВСУ вблизи н. п. Шумы боевики осуществили один выстрел из РПГ в направлении поселка шахты 6/7 г. Горловки.
Кроме того, за прошедшие сутки на позициях ВСУ в зоне карательной операции произошло два происшествия, связанные с детонацией взрывных устройств на позициях украинских боевиков.
Один взрыв зафиксирован на позициях 137-го батальона морской пехоты 35-й бригады в районе н. п. Зайцево, и один взрыв неизвестного взрывного устройства на позициях 24 ошб «Айдар» 53-й бригады в районе н. п. Новотроицкое.
С начала текущих суток с позиций 2-го батальона 24 омбр ВСУ вблизи н. п. Новолуганское боевики дважды обстреляли из подствольного гранатомета район н. п. Доломитное, выпустив в направлении поселка три гранаты.
Кроме того, наблюдателями СЦКК зафиксировано проведение инженерных работ по дооборудованию позиций в зоне ответственности батальона морской пехоты 36 обрмп ВСУ в районе н. п. Водяное.
Данные факты в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК.
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Наблюдателями Миссии ОБСЕ в отчете от 30 сентября 2020 года подтверждены очередные факты нарушений украинскими вооруженными формированиями третьего пункта дополнительных мер по перемирию.
За прошедшие сутки отмечено размещение боевиками 36-й и 79-й бригад пяти единиц вооружения и военной техники вблизи гражданских объектов в н. п. Черненко, Новоселовка и Тарамчук.
Кроме того, в районе н. п. Тарамчук по маршруту следования патруля Миссии на северной обочине дороги впервые зафиксирован знак о минной опасности в зоне ответственности 79-й бригады.
Вопреки заявлениям военно-политического руководства Украины, восхваляющим украинских военнослужащих, боевики ВСУ все чаще демонстрируют мирным гражданам свое истинное лицо.
Так, жители Новогродовки передали сотрудникам ВСП двух боевиков 56-й бригады ВСУ Авдотенко и Савелова, которые в состоянии алкогольного опьянения пытались обокрасть продуктовый магазин, но были задержаны мирными жителями.
При задержании боевики пытались оказать сопротивление и даже применить оружие, но разгневанных граждан это не остановило. Втроем они задержали и разоружили преступников.
По данному факту сотрудниками ВСП проводится разбирательство с целью выяснения всех обстоятельств и привлечения непосредственных командиров Авдотенко и Савелова к дисциплинарной ответственности.
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Продолжается череда небоевых потерь в 24-й бригаде ВСУ под командованием Поступальского.
Командир взвода 2-го батальона бригады лейтенант Виталий Загурский в состоянии наркотического опьянения решил дойти до позиций НМ в районе н. п. Зайцево для известных только ему переговоров.
Не пройдя и 15 шагов, лейтенант подорвался на собственном минном заграждении, получил многочисленные осколочные ранения и в крайне тяжелом состоянии был доставлен в госпиталь г. Часов Яр.
Вместе с ним ранения получили пытавшиеся остановить его старшина Еленко и старший солдат Гайдарджи. Оба находятся в том же госпитале в состоянии средней тяжести.
Неутешительную статистику небоевых потерь продолжила 53-я бригада ВСУ под командованием Титенко. Четверо боевиков в срочном порядке госпитализированы в Мариуполь с диагнозом «коронавирус».
По предварительным данным, причиной произошедшего стало пренебрежение мерами безопасности и антисанитария на позициях бригады на передовой. Помимо работы в бригаде комиссии штаба «ООС» по выявлению предпосылок, приводящих к небоевым потерям ВСУ, штаб ОТГ направил комиссию во главе с начальником ВМГ г. Мариуполя для выяснения причин заболевания военнослужащих и предотвращения распространения инфекции.
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Армия ЛНР обратилась к властям Украины
В связи с продолжающимися пожарами в «Донецкой» и «Луганской областях» (оккупированные Киевом территории Республик Донбасса — прим. РВ) и увеличением территории их распространения, Армия ЛНР призывает украинское руководство незамедлительно принять меры для локализации очагов возгорания, вплоть до применения специальной авиации.
Заявление от имени начальника управления Народной милиции ЛНР поступило в редакцию «Русской Весны».
Со своей стороны Народная милиция готова предоставить украинской стороне гарантии неприменения средств ПВО.
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