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«Расслабляться нельзя»: Путин обратился к россиянам (ВИДЕО)

10:40. 29 сентября 2020 45 просмотров Один комментарий Опубликовал:
«Расслабляться нельзя»: Путин обратился к россиянам (ВИДЕО) | Русская весна

Нужно соблюдать ограничительные меры, связанные с коронавирусом, чтобы избежать введения масштабной практики ограничений, столь чувствительной для экономики и обременительной для людей, заявил президент России Владимир Путин в понедельник.

«Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще несколько месяцев тому назад. Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу.

Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать — я уже говорил об этом совсем недавно — к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений», — сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета России.

Президент отметил, что борьба с пандемией продолжается.

«Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами», — добавил он.

Глава государства попросил россиян соблюдать все рекомендации врачей — это нужно для безопасности и защиты здоровья.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1601323161

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 33488 29122
    Вячеслав 29 сентября 2020 в 11:01

    Тогда и стройки надо на время законсервировать, транспорт остановить… Но этого не делается… А всё потому, что дурят людей… Уже кругом проходят многотысячные выступления против этих надуманных “пандемий” и НИКТО из протестующих ещё не заразился… Правители скрывают под этими пандемиями своё неуклюжее правление, в результате чего появляются всевозможные кризисы а, чтобы скрыть их, и придумываются такие фортеля…

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