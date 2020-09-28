Сводки от ополчения Новороссии 28 сентября 2020
- 15:41 «ВСУшник» расстрелял побратимов, приняв их за «сепаратистов»: сводка с Донбасса.
- 15:20 ДНР указала СБУ и ГУР Минобороны Украины на их место.
- 12:34 Украинские каратели готовятся к наступлению на Донбассе с применением тяжёлого вооружения (ВИДЕО).
- 03:00 Бой с полицией и бегство: боевики ВСУ выходят из-под контроля на Донбассе.
«ВСУшник» расстрелял побратимов, приняв их за «сепаратистов»: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.
За прошедшие сутки украинские боевики один раз нарушили режим прекращения огня, совершив огневую провокацию на мариупольском направлении.
С позиций батальона морской пехоты 36 обрмп ВСУ вблизи н. п. Водяное боевики осуществили три выстрела из подствольного гранатомета в направлении н. п. Ленинское.
С начала текущих суток боевики 1 батальона 54 омбр ВСУ вблизи н. п. Авдеевка осуществили 20 выстрелов из стрелкового оружия в направлении н. п. Спартак.
В рамках координационного механизма данные факты в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер.
Материалы по факту обстрела переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовному делу в отношении комбригов 36 и 54 бригад Гнатова и Майстренко.
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Несмотря на начало работы в подчиненных бригадах комиссии штаба «ООС» по установлению причин роста небоевых потерь в частях ВСУ, нам стали известны очередные случаи получения ранений боевиками 36 и 53 бригад.
В частности, в 53 бригаде младший сержант Белоусов, пренебрегая мерами безопасности при установке минно-взрывных заграждений, подорвался на мине, установленной сослуживцем, не указавшим ее на карте минных полей, и в состоянии средней степени тяжести доставлен в госпиталь Мариуполя.
Учитывая, что на прошедшей неделе бригада под командованием Титенко заняла первое место по небоевым потерям в ОТГ «Восток», не исключаем скорый визит комиссии штаба «ООС» именно в эту часть.
В 36 бригаде в результате ссоры военнослужащих, находившихся на наблюдательном посту, усугубленной употреблением наркотиков, солдат Заболотный открыл огонь по сослуживцам, приняв их за противника.
В результате один из боевиков — солдат Чернов — получил многочисленные огнестрельные ранения и в крайне тяжелом состоянии доставлен в Военно-медицинский клинический центр Харькова.
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Продолжается череда пожаров в 24 бригаде ВСУ. Только горе-боевики справились с возгоранием в районе Доломитного, произошедшем по вине самих террористов, как сегодня огнем были уничтожены блиндаж 2 батальона этой бригады и склад военно-технического имущества батареи управления и артиллерийской разведки.
Если в первом случае халатность и разгильдяйство боевиков 24 бригады привели к потере имущества самих виновников происшествия, то пожаром на складе военно-технического имущества уничтожено дорогостоящее имущество, в том числе поставленное британскими и американскими спонсорами.
На месте пожара работает комиссия Министерства обороны и представители военной прокуратуры. Одна из основных версий — умышленный поджог. По нашим данным, таким образом новоиспеченный командир бригады Поступальский пытается скрыть недостачу имущества, оставшуюся от его предшественника Гудзя, пообещавшего солидное денежное вознаграждение.
Низкое морально-психологическое состояние боевиков 54 бригады ВСУ, связанное с задержкой ротации из зоны «ООС», усугубляется участившимися случаями заболевания личного состава коронавирусной инфекцией.
Командованием ОТГ «Восток» принято решение о развертывании в зоне ответственности бригады палаточных госпиталей для приема военнослужащих с симптомами COVID-19 из-за быстрого распространения инфекции среди военнослужащих.
Число военнослужащих 54 бригады, способных выполнять задачи на переднем крае обороны, уменьшается с каждым днем. В связи с этим командованием ОТГ «Восток» принято решение о закрытии образовавшихся брешей в обороне 54 бригады переброской подразделений 35 и 56 бригад в районы н. п. Новоселовка Вторая и Авдеевка.
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ДНР указала СБУ и ГУР Минобороны Украины на их место
Верховный суд ДНР на основании заявления Генерального прокурора Республики признал экстремистскими организациями СБУ и Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Деятельность ведомств, их региональных органов и структурных подразделений на территории ДНР отныне будет запрещена.
«Заявление Генерального прокурора ДНР в суд было подано на основании материалов, подтверждающих экстремистскую деятельность перечисленных силовых структур Украины. Заинтересованными лицами выступили Министерство государственной безопасности (МГБ), Министерство внутренних дел и Министерство юстиции ДНР.
Результатом преступной деятельности СБУ и ГУР МО Украины стали убийства командиров воинских частей Вооруженных сил ДНР, Главы ДНР Александра Захарченко, совершение диверсий путем подрыва военной техники, обеспечивающей обороноспособность Республики и находившейся в местах постоянной дислокации воинских частей, а также стратегически важных объектов, объектов инфраструктуры и промышленности ДНР», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
Деятельность СБУ и ГУР МОУ на территории Республики признана экстремистской 25 сентября 2020 г. решением Верховного суда ДНР, которое вступит в силу через 10 дней после его провозглашения.
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Украинские каратели готовятся к наступлению на Донбассе с применением тяжёлого вооружения (ВИДЕО)
Киев активизировал подготовку наступления карательных сил украинской армии на Донбассе.
Пока внимание СМИ привлечено к возобновлению конфликта в районе Нагорного Карабаха, украинские военные провели масштабную отработку наступательных действий с применением тяжёлого вооружения, находящегося на оккупированной территории Донбасса.
Об этом вечером 27 сентября сообщила пресс-служба штаба «ООС», уточнив, что украинская сторона «наращивает оперативные возможности».
Конкретное место проведения практических мероприятий по отработке наступления не называется, однако сообщается, что проводились они в районах отвода тяжёлого вооружения.
«Тренировка задействованных к учениям органов военного управления, общевойсковых и артиллерийских резервов проходила с практическим их выходом в районы развертывания в условиях резкого изменения оперативной и тактической обстановки», — говорится в тексте пресс-службы штаба «ООС».
На представленном видео запечатлено развёртывание реактивных систем залпового огня и других арторудий, а также танковых подразделений.
«Во время практической отработки оценивалась способность общевойсковых и артиллерийских резервов выйти на определённые рубежи в районах развертывания в установленные сроки от времени получения боевого распоряжения.
Отдельное внимание уделялось вопросам обмена информацией между пунктами управления и принятию решений, организации взаимодействия по совместному выполнению задач воинскими частями и резервами объединённых сил. Параллельно были привлечены подразделения противовоздушной обороны, которые осуществляли прикрытие пунктов управления группировок и воинских частей объединённых сил», — информируют в штабе оккупантов.
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Бой с полицией и бегство: боевики ВСУ выходят из-под контроля на Донбассе
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Украины не отмечено.
Пользуясь договорённостями о перемирии, ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах и на объектах гражданской инфраструктуры, тем самым нарушая третий пункт дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня и подвергая опасности мирных жителей.
Так, отмечено размещение боевиками 14 и 30 бригад ВСУ семнадцати единиц вооружения и военной техники, в том числе в н. п. Кряковка — десяти боевых машин пехоты и одной бронированной разведывательно-дозорной машины, на окраине н. п. Горское — двух бронетранспортеров и одной зенитной установки ЗУ-23, вблизи н. п. Веселое — трех зенитно-ракетных комплексов.
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Нам продолжает поступать информация о преступлениях украинских боевиков на оккупированной ВСУ территории.
Боевики 30 бригады ВСУ в очередной раз показали местному населению своё истинное лицо, оставив без электричества более четырехсот абонентов в н. п. Николаевка Попаснянского района.
Инцидент произошел 24 сентября на полигоне в районе н. п. Николаевка во время проведения стрельб с личным составом 1 батальона 30 бригады.
Командир отделения сержант Антипенко предложил своему подчиненному солдату Беликову в целях наживы и незаконного обогащения совершить кражу алюминиевого кабеля воздушной линии электропередач, проходившей по окраине полигона. Воспользовавшись отсутствием контроля со стороны командного состава, злоумышленники похитили 700 метров электропередающего кабеля.
После совершения преступления военнослужащие на служебном автомобиле «Урал-4320» отправились в пункт приема цветных металлов в н. п. Николаевка, где попытались сдать похищенное имущество.
Хозяин пункта приема, осознав, что причиной обесточивания населенного пункта явились преступные действия военнослужащих, которые решили обогатиться за счет сдачи алюминиевого кабеля, сообщил о случившемся участковому инспектору.
При попытке их задержания военнослужащие оказали сопротивление, применив тем самым стрелковое оружие, один сотрудник полиции получил ранение в ногу.
В настоящее время сотрудниками ВСП проводятся следственные мероприятия в 30 бригаде, сержант Антипенко и солдат Беликов скрываются на территории Украины.
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Вместе с тем командование ВСУ цинично скрывает небоевые потери личного состава. Так, 25 сентября в 14-й бригаде, командиром которой является военный преступник Войченко, отмечаются нарушения воинской дисциплины и неуставные взаимоотношения.
На одном из наблюдательных пунктов 14 бригады в районе н. п. Смоляниново бойцы решили отпраздновать день рождения одного из военнослужащих.
В ходе застолья между боевиками возникли разногласия на почве получения премии, которые переросли в драку.
В результате драки один из боевиков — солдат Мокийчук — получил многочисленные телесные повреждения. Прибывший для оказания помощи фельдшер в экстренном порядке доставил пострадавшего в медроту, где ему был поставлен диагноз «перелом левой ключицы», после чего Мокийчук был доставлен в военно-медицинский госпиталь г. Северодонецка.
Для проведения разбирательства в бригаду прибыли сотрудники ВСП. Командир бригады Войченко предпринял попытку «замять» все обстоятельства инцидента.
Подразделения Народной милиции ЛНР ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, при этом, не исключая адекватных действий, с целью недопущения продвижения ВСУ в межпозиционном пространстве.
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