«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.

За прошедшие сутки украинские боевики один раз нарушили режим прекращения огня, совершив огневую провокацию на мариупольском направлении.

С позиций батальона морской пехоты 36 обрмп ВСУ вблизи н. п. Водяное боевики осуществили три выстрела из подствольного гранатомета в направлении н. п. Ленинское.

С начала текущих суток боевики 1 батальона 54 омбр ВСУ вблизи н. п. Авдеевка осуществили 20 выстрелов из стрелкового оружия в направлении н. п. Спартак.

В рамках координационного механизма данные факты в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер.

Материалы по факту обстрела переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовному делу в отношении комбригов 36 и 54 бригад Гнатова и Майстренко.

Читайте также: Рабам больше не положено: украинцев впечатлил завтрак «всушников» (ФОТО)

Несмотря на начало работы в подчиненных бригадах комиссии штаба «ООС» по установлению причин роста небоевых потерь в частях ВСУ, нам стали известны очередные случаи получения ранений боевиками 36 и 53 бригад.

В частности, в 53 бригаде младший сержант Белоусов, пренебрегая мерами безопасности при установке минно-взрывных заграждений, подорвался на мине, установленной сослуживцем, не указавшим ее на карте минных полей, и в состоянии средней степени тяжести доставлен в госпиталь Мариуполя.

Учитывая, что на прошедшей неделе бригада под командованием Титенко заняла первое место по небоевым потерям в ОТГ «Восток», не исключаем скорый визит комиссии штаба «ООС» именно в эту часть.

В 36 бригаде в результате ссоры военнослужащих, находившихся на наблюдательном посту, усугубленной употреблением наркотиков, солдат Заболотный открыл огонь по сослуживцам, приняв их за противника.

В результате один из боевиков — солдат Чернов — получил многочисленные огнестрельные ранения и в крайне тяжелом состоянии доставлен в Военно-медицинский клинический центр Харькова.

Читайте также: Кровавая жатва: на Донбассе военный ВСУ решил подорвать сослуживцев гранатой (ВИДЕО)

Продолжается череда пожаров в 24 бригаде ВСУ. Только горе-боевики справились с возгоранием в районе Доломитного, произошедшем по вине самих террористов, как сегодня огнем были уничтожены блиндаж 2 батальона этой бригады и склад военно-технического имущества батареи управления и артиллерийской разведки.

Если в первом случае халатность и разгильдяйство боевиков 24 бригады привели к потере имущества самих виновников происшествия, то пожаром на складе военно-технического имущества уничтожено дорогостоящее имущество, в том числе поставленное британскими и американскими спонсорами.

На месте пожара работает комиссия Министерства обороны и представители военной прокуратуры. Одна из основных версий — умышленный поджог. По нашим данным, таким образом новоиспеченный командир бригады Поступальский пытается скрыть недостачу имущества, оставшуюся от его предшественника Гудзя, пообещавшего солидное денежное вознаграждение.

Низкое морально-психологическое состояние боевиков 54 бригады ВСУ, связанное с задержкой ротации из зоны «ООС», усугубляется участившимися случаями заболевания личного состава коронавирусной инфекцией.

Командованием ОТГ «Восток» принято решение о развертывании в зоне ответственности бригады палаточных госпиталей для приема военнослужащих с симптомами COVID-19 из-за быстрого распространения инфекции среди военнослужащих.

Число военнослужащих 54 бригады, способных выполнять задачи на переднем крае обороны, уменьшается с каждым днем. В связи с этим командованием ОТГ «Восток» принято решение о закрытии образовавшихся брешей в обороне 54 бригады переброской подразделений 35 и 56 бригад в районы н. п. Новоселовка Вторая и Авдеевка.

Читайте также: Горящие танки и БМП: армия Армении уничтожает наступающие силы врага (ВИДЕО 18+)