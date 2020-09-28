Бывший военный разведчик и математик разложил COVID-19 по полочкам.На фоне паники «мы все умрем!», ужасающих откровений врачей и больных, закрывающихся на карантин государств и апокалиптических новостей из Италии хочется услышать голос здравого смысла....
Отрывок из книги Николая Левашова «Зеркало моей души» Том 2. Я некоторое время думал, что компьютеры были созданы в Америке и Японии, но это оказалось не так. Как и большинство других открытий и новшеств, компьютер был придуман советским, русским учёным ...