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«Русал» вернулся в родную гавань. Мир меняется

22:27. 27 сентября 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

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Город Калининград, улица Октябрьская, дом 8. Чем примечателен этот адрес? Теперь здесь зарегистрирована компания «Русал», которая ранее попала под каток американских санкций. А вместе с ней и несколько десятков других предприятий, которые вернулись в родную гавань из зарубежных офшоров. Зачем они это сделали и кто на очереди – расскажем в сегодняшнем выпуске.

00:05 Вступление
00:30 Пора домой
01:48 Время новостей
02:55 Санкции помогли
04:01 Яндекс и Лента
05:02 Мир меняется
05:54 Двери закрываются
07:02 Время назад

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EJdqHXlwti0

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