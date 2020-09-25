Украина не сможет «отвоевывать Крым», одновременно ведя боевые действия на Донбассе. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос.

«Мы четко понимаем, что решать проблему силовым путем Украина не может на данном этапе, потому что есть проблемы.

Это, во-первых, война на Донбассе, и вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем», — пояснил он.

По словам замсекретаря СНБО, для этого у Украины недостаёт материально-технического потенциала, также имеет значение и вопрос возможных потерь.

«Поэтому задача номер один — продолжать активно сотрудничать с мировыми лидерами, поднимать вопрос относительно наращивания санкций против Российской Федерации и выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что или отдадут Крым, или останутся „без штанов”, условно говоря», — мечтает Кривонос.

Параллельно Украина должна усиливать свою обороноспособность, которая «даст возможность при необходимости действовать силовыми методами», добавил он.

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На видео с 12:35