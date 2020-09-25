Сводки от ополчения Новороссии 25 сентября 2020
- 12:38 Украина не потянет войну на Донбассе и в Крыму, — замглавы СНБО (ВИДЕО).
- 08:45 Вышел первый трейлер российского шпионского фильма, который снимали в Донбассе (ВИДЕО).
- 03:00 Боевики ВСУ истекают кровью: командование принимает срочные меры (ВИДЕО).
Украина не потянет войну на Донбассе и в Крыму, — замглавы СНБО (ВИДЕО)
Украина не сможет «отвоевывать Крым», одновременно ведя боевые действия на Донбассе. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос.
«Мы четко понимаем, что решать проблему силовым путем Украина не может на данном этапе, потому что есть проблемы.
Это, во-первых, война на Донбассе, и вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем», — пояснил он.
По словам замсекретаря СНБО, для этого у Украины недостаёт материально-технического потенциала, также имеет значение и вопрос возможных потерь.
«Поэтому задача номер один — продолжать активно сотрудничать с мировыми лидерами, поднимать вопрос относительно наращивания санкций против Российской Федерации и выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что или отдадут Крым, или останутся „без штанов”, условно говоря», — мечтает Кривонос.
Параллельно Украина должна усиливать свою обороноспособность, которая «даст возможность при необходимости действовать силовыми методами», добавил он.
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На видео с 12:35
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Вышел первый трейлер российского шпионского фильма, который снимали в Донбассе (ВИДЕО)
Опубликован первый трейлер шпионского блокбастера «Альфа Р», который снимали преимущественно в Донбассе — каждый, кто бывал в Донецке, без труда узнает виды города на кадрах фильма.
Творческий коллектив киноленты отмечает, что она является своего рода продолжением легендарного советского фильма «ТАСС уполномочен заявить».
Руководитель киностудии «Русский час», которая занималась съёмками, Александр Коробко ещё в мае рассказывал журналистам, что фильм соединяет воедино события в Донбассе с событиями в России, Сирии и других странах Ближнего Востока.
«Это всё тактические бои одного общего сражения, — говорит он. — Это русское народное кино, которое декларирует позицию передовой части нашего народа, прекрасно понимающей, что нас хотят втянуть в горячую войну».
Отметим, что снимаются в фильме преимущественно актеры Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна.
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Боевики ВСУ истекают кровью: командование принимает срочные меры (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Александра Мазейкина.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Украины не отмечено, при этом зафиксировано одно нарушение дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня — проведение инженерных работ.
В нарушение первого пункта дополнительных мер боевики 2-го батальона 14-й бригады ВСУ проводили инженерные работы по дооборудованию своих позиций в районе н. п. Новотошковское, в результате которых произошел взрыв — сдетонировала противопехотная мина ПМН-2, установленная ранее украинскими боевиками.
По имеющейся информации, в результате подрыва получил минно-взрывную травму солдат Кашинский.
С целью избежать уменьшения материального стимулирования, определенного приказом № 330, командир батальона подполковник Кучер скрыл данное происшествие от вышестоящего командования, поместив раненого военнослужащего в изолятор для больных коронавирусной инфекцией.
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Вооруженные формирования Украины используют мирные инициативы участников Контактной группы для наращивания своих боевых возможностей, проводя инженерные работы в районе н. п. Счастье, что является нарушением первого пункта дополнительных мер.
До настоящего времени украинская сторона не уведомила СЦКК и ОБСЕ о проведении демонтажа незаконно возведенной понтонно-мостовой переправы через канал Луганской ТЭЦ в районе строительства пункта пропуска «Луганск-Счастье».
Мы призываем международных наблюдателей принять меры воздействия к украинской стороне с целью устранения нарушения и привлечения виновных должностных лиц ВСУ к ответственности в соответствии с дополнительным комплексом мер контроля соблюдения бессрочного перемирия.
Украинские военнослужащие продолжают подвергать опасности жизни мирного населения, размещая военную технику вблизи жилых домов в населенных пунктах на подконтрольной территории.
В нарушение третьего пункта дополнительных мер боевики 24-й бригады разместили один зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» вблизи н. п. Воздвиженка.
Одну бронированную машину пехоты БМП-2 военные преступники из 14-й бригады разместили на окраине н. п. Крымское, также выявлена одна траншейная машина БТМ-3, которая используется военнослужащими соединения для проведения инженерных работ по улучшению своих позиций.
Кроме того, наша разведка зафиксировала нахождение одного военнослужащего 30-й бригады вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое на бывших позициях ВСУ.
Аналогичные факты, подтверждающие нарушение украинской стороной дополнительных мер, регулярно отмечаются в отчетах Миссии ОБСЕ.
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В связи с возросшим количеством небоевых потерь в подразделениях ОТГ «Север», возникающих в результате подрывов военнослужащих на своих минах и неуставных взаимоотношений, медицинские подразделения и лечебные учреждения в зоне «ООС» испытывают острый дефицит крови, необходимой для оказания помощи пострадавшим боевикам.
В целях формирования банка крови командующий ОТГ «Север» Шандар принял решение в подчиненных подразделениях провести День донора. Командирам подразделений приказано для сдачи крови привлечь от каждой роты не менее 5 человек.
Первыми принимать участие в сдаче крови будут военнослужащие 24-й бригады, где наблюдается наибольшее количество небоевых потерь — с начала текущей недели восьми военнослужащим соединения понадобилась медицинская помощь.
По сообщению осведомлённых источников, на временно оккупированной войсками ВСУ территории, помимо хищения военного имущества, переданного по программе иностранной помощи, в зоне «ООС» существенно возросло количество случаев продажи оружия и боеприпасов украинскими военнослужащими.
В н. п. Артемовск сотрудниками военной службы правопорядка совместно с СБУ задержан военнослужащий 24-й бригады рядовой Фуфалько, который в заброшенном доме организовал схрон, где прятал 5 автоматов АК-74, более 4 000 патронов к ним и 7 гранат РГД-5.
По итогам предварительного разбирательства военнослужащий вступил в сговор с офицером службы РАВ бригады, который, пользуясь служебным положением, передал задержанному указанное оружие и боеприпасы с целью дальнейшей реализации.
Боевики находятся под следствием, возбуждено уголовное дело по факту незаконной торговли оружием.
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