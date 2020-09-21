Слухи о возможном переносе «минского процесса» — это сотрясание воздуха. Украине был бы этот процесс крайне невыгоден и очень трудозатратен.

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о возможном переносе переговоров по Донбассу в Швецию или Австрию.

По его словам, Киеву было бы гораздо выгоднее вообще отменить «минский процесс», чем озадачивать себя поиском новой площадки для встреч «нормандской четверки». Загвоздка в том, что отменить «Минск» нельзя.

Впрочем, Ищенко все же допустил, что при переносе локации переговоры могли бы прекратиться или заморозиться на неопределенный срок. Потому что Минск был выбран не просто так: украинские власти не хотели летать в Москву по политическим причинам, представители ЛДНР — в Киев, потому что их бы сразу задержали, а Россия — в Европу, потому что так подчеркнулась бы решающая роль Запада в конфликте, что априори неверно. Поэтому столица Белоруссии — это некий нейтралитет для всех сторон.

Политолог добавил, что на Украине действительно обсуждали смену локации по «минскому процессу», но официальных заявлений все же не было. Даже Зеленский негативно отнесся к предложению о возможном переносе переговоров в другую страну. Хотя, как отмечает Ищенко, для этого ему пришлось бы заполнить кучу бумаг для согласования.

«Даже если бы Зеленский сам предложил бы перенести переговоры из Минска, это было бы сотрясением воздуха, поскольку от него потребовалось бы сначала письменное предложение всем участникам переговоров».

О чем это говорит: Зеленский не смог бы самостоятельно перенести площадку, для этого ему понадобилось бы согласие каждой стороны. Добиться этого было бы невозможно. Это факт. Кроме того, украинская сторона не хочет ругаться с Минском из-за переноса переговоров, чтобы окончательно не бросить его в объятия Москвы.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»