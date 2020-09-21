Сводки от ополчения Новороссии 21 сентября 2020
- 05:30 Перенос переговоров по Донбассу: что нас ждёт.
- 03:30 Истязали до смерти: стали известны жуткие подробности убийства на Донбассе мирного жителя офицером СБУ (ВИДЕО).
- 03:00 Провал Центра аэроразведки: Локальные победы Армии ЛНР обернулись расформированием подразделения ВСУ.
- Вчера 22:49 Коронавирус косит ряды ВСУ .
Перенос переговоров по Донбассу: что нас ждёт
Слухи о возможном переносе «минского процесса» — это сотрясание воздуха. Украине был бы этот процесс крайне невыгоден и очень трудозатратен.
Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о возможном переносе переговоров по Донбассу в Швецию или Австрию.
По его словам, Киеву было бы гораздо выгоднее вообще отменить «минский процесс», чем озадачивать себя поиском новой площадки для встреч «нормандской четверки». Загвоздка в том, что отменить «Минск» нельзя.
Впрочем, Ищенко все же допустил, что при переносе локации переговоры могли бы прекратиться или заморозиться на неопределенный срок. Потому что Минск был выбран не просто так: украинские власти не хотели летать в Москву по политическим причинам, представители ЛДНР — в Киев, потому что их бы сразу задержали, а Россия — в Европу, потому что так подчеркнулась бы решающая роль Запада в конфликте, что априори неверно. Поэтому столица Белоруссии — это некий нейтралитет для всех сторон.
Политолог добавил, что на Украине действительно обсуждали смену локации по «минскому процессу», но официальных заявлений все же не было. Даже Зеленский негативно отнесся к предложению о возможном переносе переговоров в другую страну. Хотя, как отмечает Ищенко, для этого ему пришлось бы заполнить кучу бумаг для согласования.
«Даже если бы Зеленский сам предложил бы перенести переговоры из Минска, это было бы сотрясением воздуха, поскольку от него потребовалось бы сначала письменное предложение всем участникам переговоров».
О чем это говорит: Зеленский не смог бы самостоятельно перенести площадку, для этого ему понадобилось бы согласие каждой стороны. Добиться этого было бы невозможно. Это факт. Кроме того, украинская сторона не хочет ругаться с Минском из-за переноса переговоров, чтобы окончательно не бросить его в объятия Москвы.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Истязали до смерти: стали известны жуткие подробности убийства на Донбассе мирного жителя офицером СБУ (ВИДЕО)
В программе «Время ПикТы» на NewsFront TV, знаменитый адвокат Валентин Рыбин рассказал Светлане Пикте о подробностях дела об убийстве мирного жителя под Авдеевкой в 2017 году.
Подозреваемый в совершении убийства с особой жестокостью майор СБУ Федорчук В. В. не только не заключён под стражу, но и не снят с должности. Он до сих пор имеет доступ к оружию, к государственной тайне. Суд третий год затягивает следствие под разными предлогами.
Напомним, что известна жуткая история о том, как оккупанты истязали до смерти мирного жителя, случайно повстречавшегося пьяному офицеру спецслужбы. Изуродованное тело мужчины нашли спустя несколько дней в лесопосадке. Однако несмотря на огласку, убийца всё ещё на свободе.
Адвокат покойного жителя Авдеевки Валентин Рыбин обращается ко всем неравнодушным с просьбой распространить эту информацию, чтобы не дать убийце уйти от наказания.
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Провал Центра аэроразведки: Локальные победы Армии ЛНР обернулись расформированием подразделения ВСУ
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР.
По данным наблюдателей ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Украины не отмечено.
Несмотря на отсутствие нарушений дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, украинские военнослужащие продолжают подвергать опасности жизни мирного населения, размещая запрещенную военную технику вблизи жилых домов.
В нарушении третьего пункта дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, боевики 30-й бригады ВСУ разместили три танка Т-64 на железнодорожной станции в н. п. Рубежное. Еще пять бронированных машин пехоты БМП-2 и одну боевую бронированную машину военные преступники из 14-й бригады разместили на окраине н. п. Орехово, а также один бронетранспортер БТР-70 в жилом районе н. п. Лопаскино.
Кроме того, наша разведка зафиксировала нахождение двух военнослужащих 30-й бригады вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое на бывших позициях ВСУ.
Аналогичные факты, свидетельствующие об оккупационном характере деятельности войск ВСУ на подконтрольной территории, регулярно отмечаются в отчетах СММ ОБСЕ.
В связи с эти с целью недопущения обнаружения вооружения и военной техники размещенной в населенных пунктах на территории частных домовладений, а также в нарушение линий отвода командованием «ООС» поставлена задача командирам соединений на противодействие беспилотным летательным аппаратам Миссии международных наблюдателей.
Так, в зоне ответственности 30-й бригады зафиксировано применение мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ в районе н. п. Орехово и Золотое с задачей подавления станцией «Буковель-АД» каналов управления и навигации ОБСЕ.
С целью недопущения проезда наблюдателей Миссии в районы расположения военной техники боевики 14-й бригады на автодороге в районе н. п. Новотошковское установили предупреждающее знаки о минной опасности.
Данные факты подтверждаются отчетом ОБСЕ от 19.09.2020 года.
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Несмотря на громкие заявления украинского командования о приведении подчиненных подразделений к стандартам НАТО, финансовое обеспечение украинских войск продолжает оставаться на низком уровне.
В связи с этим командованию ВСУ приходится сокращать некоторые подразделения, которые не показали свою эффективность.
Одним из таких ненужных подразделений оказался Центр внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления, так называемый Центр аэроразведки, который был создан в 2015 году по инициативе волонтеров и занимался разработкой аэромобильных комплексов. Но по факту руководство данного центра осуществляло списание бюджетных средств, выделенных на разработку новых проектов БЛА. Следователями военной прокуратуры выявлено пятнадцать фактов нарушений законодательства. По материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела. По этой причине командование войск связи, в ведении которого находится центр аэроразведки, объявило о его расформировании.
В связи с нехваткой БЛА в подразделениях ВСУ в зоне «ООС», военнослужащие обращаются за помощью к волонтерам. Полученные аппараты украинские боевики используют для ведения воздушной разведки, а также переоборудуют под ударные БЛА, что является нарушением Минских соглашений.
В свою очередь, подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР находятся в постоянной боеготовности, неся боевое дежурство вдоль всей линии соприкосновения в готовности пресечь любую попытку противника нарушить воздушное пространство Республики.
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Нам продолжает поступать информация о фактах торговли оружием и боеприпасами боевиками ВСУ в зоне боевых действий. Попытки командования «ООС» изъять в подчиненных частях и соединениях неучтенное оружие подталкивают личный состав сбывать данные образцы вооружения. Зачастую оружие из зоны «ООС» попадает украинским националистам и криминальным структурам в центральных и западных областях Украины. Наибольшее количество подобных нарушений наблюдается в соединениях ВСУ, спланированных к ротации.
Так, по информации нашего источника, двое военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады, прославившейся многочисленными фактами хищения оружия и боеприпасов, были задержаны сотрудниками СБУ при попытке сбыта очередной партии оружия в н. п. Чугинка.
При задержании у злоумышленников были изъяты пять гранатометов РПГ-26, десять гранат РГД-5 и почти двое тысячи патронов калибра 5,45.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами». В отношении задержанных проводятся следственные действия.
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Коронавирус косит ряды ВСУ
В Вооруженных силах Украины количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 увеличилось до 681 человека.
За прошедшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания, 1 человек умер.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования медицинских сил ВСУ.
«По состоянию на 10.00 20 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 709 человек», — говорится в сообщении.
Также в ВСУ сообщили, что зафиксирован десятый летальный случай от коронавируса — в Хмельницкой области умер работник ВСУ.
С 16 сентября он находился на лечении в центральной районной больнице. 18 сентября в связи с ухудшением состояния здоровья больной был подключен к аппарату ИВЛ. 19 сентября его состояние здоровья резко ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Работник ВСУ по имеющейся информации, имел хронические сопутствующие заболевания.
Всего за время пандемии выздоровело 1762 человека.
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