В великий православный праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября (21 по новому стилю) Россия в разные века одержала ряд грандиозных побед над своими врагами.

21 сентября — День воинской славы России. 640 лет назад, 8 сентября 1380 г. (по юлианскому календарю), произошла важнейшая для Руси Куликовская битва (ныне Тульская обл.).

Благодаря полководческому искусству князя Дмитрия Донского, духу и воинскому искусству наших предков победа досталась русским. В решающий момент во фланг и тыл прорвавшейся золотоордынской конницы ринулся Засадный полк, его удар стал полной неожиданностью для татар:

«В великий страх и ужас впадоша нечестивии… и возкликнуша: “Увы нам! …Христиане упремудрили над нами…”».

Перешли в наступление и другие полки. Враг обратился в бегство. Русские преследовали его 30–40 км. Войско Мамая практически перестало существовать, но и русская рать понесла большие потери — около 20000 человек.

8 дней русское войско собирало и хоронило убитых воинов, а затем двинулось через Москву к Коломне. Битва на Куликовом поле имела огромное значение в борьбе русского народа за освобождение от чужеземного ига.

Она серьезно подорвала военное могущество Золотой Орды и ускорила ее последующий распад. Весть о том, что «Русь великая одолела Мамая на поле Куликовом», быстро разнеслась по всей стране и далеко за ее пределы.

За выдающуюся победу народ прозвал великого князя Дмитрия Ивановича «Донским», а его двоюродный брат, серпуховский князь Владимир Андреевич, получил прозвище «Храбрый».

2 млн солдат сражались в грандиозной Галицийской битве

Также сегодня исполнилось ровно 106 лет с момента победы русской императорской армии в грандиозной Галицийской битве 1914 года. В ней приняли участие почти 2 млн солдат с обеих сторон.

Одно из крупнейших сражений Первой мировой войны длилось с августа почти до середины сентября по старому стилю. 8 (21) сентября русские войска заняли почти всю восточную Галицию, почти всю Буковину и осадили Перемышль.

В операции участвовали 3-я, 4-я, 5-я, 8-я, 9-я армии в составе русского Юго-Западного фронта (командующий фронтом — генерал Н. И. Иванов) и четыре австро-венгерские армии (эрцгерцог Фридрих, фельдмаршал Гётцендорф), а также германская группа генерала Р. Войрша.

Войска австро-венгерской империи, потеряв 1/3 своих сил на Восточном фронте, уже не сумели после этого поражения оправиться, и до конца войны не предпринимали никаких масштабных наступательных операций.

Русская армия выполнила свой союзнический долг, её победа спасла Сербию и сербские войска, а также облегчила положение французской армии.

Героический прорыв русских солдат через Альпы удивил весь мир

8 [21] сентября начался великий Швейцарский поход Суворова (продолжался до 27 сентября [8 октября] 1799 года) — военная операция, предпринятая русскими и австрийскими войсками под командованием генерал-фельдмаршала Александра Васильевича Суворова в ходе войны Второй коалиции с целью разгрома и изгнания французских революционных войск под командованием генерала Андрэ Массены из Гельветической республики.

План похода предусматривал переход через Швейцарские Альпы из Северной Италии на соединение с русско-австрийским корпусом под командованием генерал-лейтенанта Александра Михайловича Римского-Корсакова и фельдмаршал-лейтенанта Фридриха фон Готце, находившимся в Цюрихе, и дальнейшие действия объединёнными силами против французов.

В тяжелейших условиях горного похода под непрерывными натиском частей французского генерала Клода Жака Лекурба армия Суворова прошла с боями через перевал Сен-Готард и Чёртов мост в долину Ройса, откуда через заснеженный перевал Кинциг спустилась в долину Муотаталь.

Здесь она была заперта войсками Массены, который ещё раньше разгромил под Цюрихом корпус Римского-Корсакова и фон Готце. Однако Суворов сумел вырваться, нанеся сокрушительное поражение Массене (сам французский генерал едва избежал плена).

Тем не менее общая численность войск противника в Швейцарии теперь значительно превосходила русско-австрийский корпус Суворова, поэтому основная цель похода — изгнание французов — стала недостижимой, и великий русский полководец начал отступление в сторону Австрии, чтобы сохранить остатки своей измотанной армии.

Совершив переход через заснеженный труднодоступный перевал Паникс, русские войска, практически не встречая сопротивления, дошли до города Кур, после чего покинули территорию Швейцарии и двинулись в сторону России.

Героическим переходом через Альпы, своей стойкостью и мужеством русские солдаты удивили весь мир. Во время похода, даже будучи голодными, они ничего не брали у местных жителей без денег или долговых расписок. Русские войска оказались гораздо дисциплинированными и более цивилизованными, нежели многие воины европейских армий.

Подвиг русского солдата и их предводителя не могли не отметить даже противники. Известный французский исследователь А. Рамбо так об этом писал:

«Это была самая блестящая минута в боевой жизни Суворова; его геройское отступление заслуживает гораздо большего удивления, чем победы в Италии… Ни один полководец в подобном положении не выказал бы столько неиссякаемой энергии, как этот маленький, чуть не семидесятилетний старик».

Швейцарский поход современники справедливо считали венцом славы великого русского полководца. В нем со всей очевидностью проявились его железная воля и вера в русского солдата. Суворовских «чудо-богатырей» не остановили ни горные реки, ни альпийские хребты.

Суворов из своего последнего боевого похода вывел живыми около 1400 пленных французов.

«Русский штык прорвался сквозь Альпы», — говорил о своих «орлах» сам Суворов. На альпийских вершинах они сломили сопротивление противника и стяжали себе в мировой военной истории неувядаемую славу.



Переход Суворова через Альпы. Художник В. Сурик