“Марш справедливости” в Минске
15:52. 20 сентября 2020 80 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В Минске очередной марш оппозиции. Уже рутинный.
Сегодня он называется "Марш справедливости". Сбор осуществляется у Стелы. Как обычно, после того, как все соберутся, куда-то пойдут, чтобы упереться в стену ОМОНа.
Пока что выглядит на 20-30 тыс. человек. Возможно к началу марша будет больше.
По итогам и задержаниям, вечером.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6183204.html
Мля, какой справедливости? Социальной? Экономической? Политической? Какой?
Этот прием называется “придумай сам название своей обиды”. Все эти “марши справедливости”, “марши несогласных”, марши белых ленточек, голубых, разноцветных и серо-буро-малиновых реально рассчитаны на умственно отсталых или около того. Сплошное “да здравствует..”, “долой…”, “вперед..”.
“В мире животных” – козлы ведут баранов..