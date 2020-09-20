В Минске очередной марш оппозиции. Уже рутинный.Сегодня он называется "Марш справедливости". Сбор осуществляется у Стелы. Как обычно, после того, как все соберутся, куда-то пойдут, чтобы упереться в стену ОМОНа.Пока что выглядит на 20-30 тыс. человек. Возможно к началу марша будет больше.По итогам и задержаниям, вечером.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6183204.html