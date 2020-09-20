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“Марш справедливости” в Минске

15:52. 20 сентября 2020 80 просмотров Один комментарий Опубликовал:


В Минске очередной марш оппозиции. Уже рутинный.
Сегодня он называется "Марш справедливости". Сбор осуществляется у Стелы. Как обычно, после того, как все соберутся, куда-то пойдут, чтобы упереться в стену ОМОНа.
Пока что выглядит на 20-30 тыс. человек. Возможно к началу марша будет больше.





















По итогам и задержаниям, вечером.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6183204.html

Метки: белоруссия, Видео, лукашенко, Минск, протесты

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 8892 7898
    Валерий 20 сентября 2020 в 19:06

    Мля, какой справедливости? Социальной? Экономической? Политической? Какой?
    Этот прием называется “придумай сам название своей обиды”. Все эти “марши справедливости”, “марши несогласных”, марши белых ленточек, голубых, разноцветных и серо-буро-малиновых реально рассчитаны на умственно отсталых или около того. Сплошное “да здравствует..”, “долой…”, “вперед..”.
    “В мире животных” – козлы ведут баранов..

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