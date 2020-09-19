Сводки от ополчения Новороссии 19 сентября 2020
- 16:00 Готовится бомба для Зеленского: на линию фронта под Горловкой прибыли неонацисты и журналисты.
- 08:11 В ООН заявили об улучшении обстановки в Донбассе.
- Вчера 22:43 «Сенсация и позор»: Для украинских оккупантов ввели штрафы за огонь на Донбассе (ДОКУМЕНТ).
Готовится бомба для Зеленского: на линию фронта под Горловкой прибыли неонацисты и журналисты
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.
По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня со стороны противника не зафиксировано.
Военно-политическое руководство Украины обеспокоено ситуацией в районе н. п Шумы. События по срыву националистами проведения 10 сентября совместной инспекции и подрыв 15 сентября на противопехотной мине двух военнослужащих ВФУ негативно сказались на рейтинге доверия к действующей власти Украины не только со стороны населения, но и международных организаций.
Более того, прибывшие в зону ответственности 35-й бригады боевики «Правого сектора»* активизировали свою деятельность по дискредитации Зеленского и предъявлению ему импичмента.
Следует отметить, что после срыва совместной инспекции позиций ВФУ в районе н. п. Шумы, наблюдателями ДНР в СЦКК, были зафиксированы еще три факта проведения инженерных работ военнослужащими ВФУ в этом районе.
Исходя из вышеуказанных фактов, сводному отряду 74-го центра ИпСО поставлена задача усилить информационное воздействие на аудиторию страны в рамках реализации плана мероприятий по дискредитации Народной Республики.
В целях подготовки очередного постановочного видеосюжета в зоне ответственности 35-й бригады спланирована работа съемочной группы украинского телеканала «24 канал».
Для сопровождения журналистов и съемки интервью назначен пресс-офицер 503-го отдельного батальона морской пехоты Годзенко. По имеющейся информации, работа журналистов будет проводиться в ночное время.
Не исключено, что подготовка пропагандистами Украины фейковых видеорепортажей в очередной раз будет сопровождаться стрельбой на позициях, как это было сделано в зоне ответственности 79-й бригады в районах н. п. Марьинка и Новомихайловка.
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В отчете Миссии ОБСЕ от 18 сентября 2020 года подтверждены очередные факты нарушений украинскими вооруженными формированиями третьего пункта дополнительных мер по перемирию.
За прошедшие сутки в зоне ответственности 54-й омбр ВСУ размещены две противотанковые пушки «МТ-12 «Рапира» в районах н. п. Золотое Поле и Александрополь, в зоне ответственности 137-го батальона 35-й обрмп — зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» и десять бронемашин в районе н. п. Зайцево (северное).
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За истекшие сутки нами установлены четыре факта небоевых потерь в соединения и частях ««ООС»».
Так, в результате возгорания сухой травы в зоне ответственности 503-го отдельного батальона морской пехоты 35-й бригады районе н. п. Железное произошел пожар.
В ходе тушения пожара на минно-взрывном устройстве, предположительно, противопехотной мине (ПМН-2), осколочное ранение в области грудной клетки получил матрос Заремба.
Примечательно, что пропагандисты штаба «ООС», с целью сокрытия факта использования противопехотных мин в зоне «ООС», в очередной раз прикрывают подрывы своих подчиненных как в результате, якобы, «детонации неизвестного взрывного устройства».
По поступившей информации от источников в ВМГ «Покровск», установлен факт небоевой потери в рядах боевиков 54-й бригады.
На позициях батальона в районе н. п. Невельское в результате несоблюдения требований безопасности при обращении с оружием в ходе его очистки, огнестрельное ранение в голень левой конечности получил рядовой Гриця.
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Вместе с этим, в 24-м батальоне 53-й бригады подтверждается низкий уровень дисциплины, выраженный в отсутствии уставных правил взаимоотношений и систематическом употреблении спиртных напитков.
Так, на позициях батальона в районе н. п. Бахчевик четверо «айдаровцев» в состоянии алкогольного опьянения избили своего сослуживца. Отмечалось прибытие в данный район кареты скорой помощи.
Кроме этого, зафиксирован очередной факт заболевания коронавирусной инфекцией офицера штаба 56-й омпбр. Заместитель командира 56-й бригады по тыловому обеспечению подполковник Баликин в тяжелом состоянии был госпитализирован в военно-медицинский госпиталь «Часов Яр». Предварительно известно о том, что причиной заражения мог послужить контакт с военнослужащими соединения во время инспектирования хода развертывания дополнительного палаточного лагеря для изоляции заболевших COVID-19 военнослужащих в районе н. п. Константиновка.
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* запрещенная в России экстремистская группировка
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В ООН заявили об улучшении обстановки в Донбассе
Фото: © facebook.com/JointForcesCommandAFU
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов констатировало улучшение ситуации в Донбассе с 27 июля, когда начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием, передает RT.
Как передаёт ТАСС, официальный представитель структуры Йенс Ларке сообщил, что число инцидентов в сфере безопасности уменьшилось в августе более чем в два раза по сравнению с июлем — с 533 до 251.
По его словам, число жертв среди мирного населения уменьшилось с 13 в июле до пяти в августе.
При этом Ларке отметил, что «пока нет перемен в том, что касается гуманитарного доступа, который мог бы привести к наращиванию гуманитарной работы», связав это с ограничениями по коронавирусу.
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«Сенсация и позор»: Для украинских оккупантов ввели штрафы за огонь на Донбассе (ДОКУМЕНТ)
Военных ВСУ будут штрафовать и лишать премий за огонь в зоне проведения оккупационной операции на Донбассе.
Глава Минобороны Украины Андрей Таран подписал соответствующий приказ № 330. Об этом рассказал украинский пропагандист Юрий Бутусов.
Также он опубликовал сам документ о санкциях, которые будут применяться к украинским военным за стрельбу, и командирам — за «неоправданные боевые потери».
В приказе МОУ от 16 сентября фактически говорится о вознаграждении за отсутствие нарушений «режима тишины» и наказаниях за его несоблюдение.
К нарушениям, кроме всего прочего, относится «открытие огня (в том числе и в ответ) без приказа соответствующего командира (начальника), кроме случаев военной необходимости».
Бутусов заявляет, что в таком приказе «сама защита Родины официально приравнена к административному правонарушению». Документ он назвал сенсационным и позорным, который «вызвал крайнее возмущение украинских воинов» в зоне «ООС».
В Минобороны Украины уже отреагировали на резонанс, который вызвал приказ № 330, и призвали не делать преждевременные «выводы и оценки».
«Министром обороны Украины к приказу было высказано предостережение. Работа над документом продолжается. Его цель: дополнительно мотивировать наших военных, которые сейчас сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях», — говорится в сообщении министерства в Facebook.
Также отмечается, что ведомство нашло необходимые средства и теперь «осталось уточнить детали».
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