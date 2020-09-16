Главная » Видео, Вооруженные силы, Творчество

Вадим Елистратов: Я управлял Т-34 и “Пантерой”!

21:48. 16 сентября 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Поддержать проект \

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G4NoX1yhAH8

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
А.А. Клёсов об истории, арийцах, Левашове, Драгункине и украинцах
... славяне.Тем не менее, некто «Вадо» вбрасывает - «Русские гораздо больше финно...- угры чем славяне». Этот «Вадо», надо сказать, не знает элементарных... смерти тела существует», «Астральные паразиты управляют людьми», «Реинкарнация - переселение Душ», и...
Олимпийцам из России запрещено использовать национальную символику
Спортсмены из России, которые собираются принять участие в зимних Олимпийских играх, не смогу национальную символику на экипировке. Согласно требованиям МОК, спортсмены, имеющие нейтральный статус, не имеют право размещать символику для национальной ...
Историческим корням Руси - МИЛЛИОНЫ ЛЕТ
Истории Руси не тысяча лет, как принято считать, а гораздо больше. Приводим только некоторые замалчиваемые научные данные. В середине 11 века, дочь Ярослава Мудрого, княжна Анна стала французской королевой. Но приехавшая из “дикой” Киевской Руси княжна не...
О псевдоязычестве и подмене понятий в псевдонауке
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ Круга Языческой Традиции и Союза Славянских Общин Славянской Родной Веры от 25 декабря 2009 года "О подменах понятий в языке и истории славян и о псевдоязычестве" В последнее время в средствах массовой информации разного уровня, ...
Союз Славян прекращает свою деятельность! Видео
Соратники, Братья Славяне! Официально заявляем, что Общественная организация Союз Славян переносит свое местонахождение из Приморского края в соседний регион- Хабаровский край. Учитывая тотальное гонение и уголовное преследование руководства и рядовых ...
"Эксперты" по экстремизму сорвались с цепи
11.03.2010 14:38 СОРАТНИКИ! Многие сегодня знают, что сейчас в Кировской области идёт судебный процесс над старейшиной возрождения русских национальных традиций и русского национал-социализма Доброславом. То как проходит это судилище очень настораживает. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)