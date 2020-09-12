Сикейрос о предоставлении Троцкому убежища в Мексике
16:40. 12 сентября 2020 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Художник Давид Сикейрос о том, как реагировали мексиканцы узнав, что Троцкому предоставили убежище в Мексике.
Сикейрос о предоставлении Троцкому убежища в Мексике
Все началось еще в Испании, когда мы узнали, что генерал Карденас, уступив просьбам Диего Риверы и Фриды Кало, особенно Фриды Кало, в то время убежденной троцкистки, согласился предоставить убежище Льву Троцкому в Мексике. Это вызвало здесь страшное возмущение, что непосредственно сказалось на отношении к нам, мексиканцам, сражавшимся против фашизма в Испании на самых различных постах — от командиров бригад до командиров рот. Огромная симпатия к Мексике на первых этапах борьбы против франкистских мятежников и благодарность за оружие, которое предоставило правительство нашей страны республиканскому правительству Испании, сменились всеобщим негодованием, от чего прежде всего страдали мы, мексиканцы.
Карлос Контрерас, комиссар армейского корпуса и организатор знаменитого Пятого полка; генерал Клебер, известный во время испанской войны командир-австриец, и я, имевший тогда звание подполковника и командовавший 82-й бригадой, сражавшейся под Теруэлем, были приглашены на пленум Коммунистической партии Испании, который состоялся в Валенсии. Мы — Карлос Контрерас, Клебер и я — вместе сели в зале заседания. Ожидалось, что Пасионария (Долорес Ибаррури) произнесет речь при открытии и, естественно, скажет слова благодарности странам, оказавшим поддержку испанскому народу в его борьбе против фашизма.
Появление Пасионарии вызвало настоящую овацию. Когда зал утих, она стала говорить. И действительно, начала с того, что сказала: «Первую помощь испанскому народу в его смертельной схватке с фашизмом оказала первая страна победившего социализма — Советский Союз». Все мы стоя, с энтузиазмом аплодировали этому заявлению. Какая же страна будет названа следующей? Вопрос явственно читался на всех лицах. Поэтому во время небольшой паузы в речи Пасионарии все присутствующие обернулись в мою сторону и уже приготовились аплодировать мне, точнее, Мексике. Ведь вторую по значению политическую и материальную помощь, как мы тогда считали, несомненно, оказала Мексика. Испанские женщины, как на фронте, так и в тылу, носили браслеты и медальоны, сделанные из пустых гильз от мексиканских патронов. Солдаты с гордостью демонстрировали свои маузеры мексиканского производства.
Мы думали, что Пасионария продолжит свое выступление словами: «Во-вторых, поблагодарим Мексику, страну Ласаро Карденаса». Но Пасионария продолжала перечислять страны, оказавшие республиканской Испании помощь, но Мексика так и не была названа. Я считал совершенно справедливым возмущение испанских коммунистов действиями правительства Мексики вообще и Ласаро Карденаса в частности, разрешившего Троцкому устроить в нашей стране свою штаб-квартиру и руководить оттуда борьбой против Советского Союза. Эта штаб-квартира, учитывая развитие внутриполитической обстановки в стране, неизбежно превратилась бы в потенциального союзника правительства Соединенных Штатов, даже если бы ее руководители не желали этого.
https://vk.com/wall-156278021_13437 – цинк
Но стоило один раз трахнуть овцу…
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6164435.html