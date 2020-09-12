Военнослужащие Амурской области на учениях с мотострелковыми и танковыми подразделениями применили новейший комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21М». Он создал помехи и подавил сигналы навигации и спутникового ориентирования БПЛА. Как отметили в Минобороны РФ, возможности «Поля-21М» позволяют контролировать воздушное пространство в радиусе более 50 км. Помимо беспилотников, комплекс РЭБ способен бороться с крылатыми ракетами и авиационными бомбами. По словам экспертов, «Поле-21М» представляет собой эффективное средство противодействия дронам и высокоточному оружию противника.

Российские военнослужащие в ходе учения на полигоне «Трёхречье» (Амурская область) применили новейший комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21М», сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО). Система успешно подавила каналы передачи данных от БПЛА условного противника.

«По замыслу мероприятия, условный противник применил несколько беспилотных летательных аппаратов для ведения разведки и координации нанесения артиллерийских ударов по позициям войск. Благодаря возможностям комплекса «Поле-21М», специалисты обнаружили приближающиеся БЛА и дезориентировали их, создав помехи и подавив сигналы навигации и спутникового ориентирования», — говорится на сайте Минобороны РФ.

В учении, помимо специалистов РЭБ, были задействованы мотострелковые и танковые подразделения. В общей сложности на полигоне находились более 500 военнослужащих и около 150 единиц боевой техники.

«В интересах высокоточной разведки»

«Поле-21М» предназначен для защиты стратегически важных объектов от крылатых ракет, управляемых авиабомб и БПЛА посредством радиоподавления аппаратуры привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам. Изделие разработано в московском АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы» (НТЦ РЭБ).

Первая партия «Поля-21М» поступила в Амурское соединение ВВО в минувшем апреле. Помимо дислоцированных на Дальнем Востоке частей, комплекс стоит на вооружении войск Центрального военного округа, расположенных на Урале и в Самарской области. Кроме того, эту систему эксплуатирует 201-я военная база в Таджикистане.

Пульт управления комплексом РЭБ / © Министерство обороны РФ

Как отмечают военные, аппаратура «Поле-21М» позволяет выставлять в зоне прикрытия «до сотни постов радиопомех». Также комплекс РЭБ хорошо адаптирован к разным климатическим условиям и может работать в диапазоне температур от -40 ℃ до +50 ℃.

В материалах Минобороны РФ не приводятся характеристики модернизированной версии системы подавления, однако на сайте АО «НТЦ РЭБ» содержатся сведения о базовом варианте комплекса радиоэлектронной борьбы.

Как отмечает компания, её детище представляет собой унифицированные модули радиопомех «пространственно распределённой системы прикрытия». Воздействие излучения комплекса РЭБ защищает объекты от прицельного применения высокоточного оружия.

«Поле-21» позволяет подавлять сигналы спутниковых систем GPS (США), Beidou (Китай) и Galileo (Евросоюз). Дальность подавления приёмников спутниковых радионавигационных систем составляет 25 км, размеры района радиоподавления — 150 км на 150 км.

На одном посту радиопомех может располагаться от одного до трёх модулей, энергетический потенциал каждого из которых варьируется в диапазоне от 300 до 1000 Вт. Мощность, которую потребляет аппаратура управления постами радиопомех, разработчик оценивает в 600 Вт.

В статье, опубликованной в июльском выпуске журнала «Национальная оборона», генеральный директор НТЦ РЭБ Александр Саркисьян подчеркнул, что в «Поле-21» реализован новый принцип управления постами помех. Надёжность и эффективность комплекса РЭБ также подтверждена результатами опытной войсковой эксплуатации в районах со слаборазвитой системой связи.

«Кроме того, в развитие системы «Поле-21» проводятся результативные экспериментальные исследования в области интеллектуального противодействия глобальным навигационным спутниковым системам, а также ведётся работа по использованию возможностей пространственно-распределённой системы РЭБ в интересах ведения автоматизированной высокоточной разведки мобильных воздушных объектов и их трассового сопровождения», — отметил Саркисьян.

В материале топ-менеджера также говорится, что специалисты НТЦ РЭБ проводят испытания мобильного дистанционно управляемого имитатора средств радиосвязи. Он может использоваться в ходе учений от тактического до оперативно-стратегического уровня, для маскировки в целях создания ложных районов размещения и действий войск, а также для подготовки специалистов связи, разведки и радиоэлектронной борьбы.

Машина РЭБ с модулями комплекса «Поле-21М» / © Министерство обороны РФ

По информации газеты «Известия», «Поле-21» был принят на вооружение в 2016 году. Особенность комплекса заключается в способности создавать непроницаемый купол помех.

В материалах Минобороны РФ также говорится о способности «Поля-21» создавать «непроницаемый купол», противодействующий «средствам наведения и разведки противника, использующим привязку к глобальным радионавигационным и спутниковым системам».

На театре военных действий «Поле-21» может использоваться с другими средствами радиоэлектронной борьбы: «Борисоглебск-2», «Красуха», «Мурманск-БН», «Житель», «Силок». По информации военных, дежурство с применением «Поля-21М» позволяет контролировать воздушное пространство в радиусе более 50 км.

«Высокий уровень компетенций»

Как сообщают «Известия» со ссылкой на материалы сборника «Радиоэлектронная борьба в Вооружённых силах», единственным недостатком новейшего комплекса РЭБ является постановка помех, от которых в том числе могут пострадать отечественные потребители GPS и ГЛОНАСС.

Однако, с точки зрения экспертов, такая проблема актуальна для всех существующих комплексов радиоподавления, поэтому излучение средств радиоэлектронной борьбы применяется только при необходимости отразить атаку заранее обнаруженных в воздушном пространстве объектов.

«Постоянно создавать такие помехи и поддерживать поле невозможно. Комплекс РЭБ или несколько подобных средств включают на определённый период, когда есть понимание неизбежности атаки с воздуха. Это так называемое целевое воздействие», — пояснил RT эксперт рабочей группы национальной технологической инициативы «Аэронет» Эдуард Багдасарян.

В целом, как считает аналитик, применение «Поля-21» и других новейших российских комплексов РЭБ — эффективная мера борьбы с БПЛА и высокоточными средствами поражения, часто использующими сигналы спутниковых систем. Воздушные аппараты, которые оснащены средствами автономной навигации, перехватываются другими системами ПВО, говорит Багдасарян.

«Не стоит забывать, что РЭБ — это лишь один из нескольких способов борьбы с БПЛА и средствами воздушного нападения со своими преимуществами и недостатками. Просто исторически сложилось так, что Россия обладает весьма внушительным научным заделом и высоким уровнем компетенций в сфере радиоэлектронной борьбы. В этом вопросе РФ — один из мировых лидеров. Речь идёт о наземных и бортовых средствах РЭБ», — отметил Багдасарян.

В беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков назвал «Поле-21М» «высокоэффективным средством поставки радиопомех». По мнению аналитика, российская инженерная школа никогда не останавливалась в совершенствовании этих вооружений, осознавая их важность на театре военных действий, особенно в контексте развития БПЛА и высокоточных средств поражения.

«Российская промышленность развивала комплексы радиоэлектронной борьбы ещё с советских времён. И сейчас ушла далеко вперёд от западных конкурентов. На мой взгляд, у стран НАТО нет настолько эффективных систем. «Поле-21М» по праву можно назвать одним из уникальных российских вооружений», — подытожил Леонков.

Обложка: Комплекс РЭБ «Поле-21М» на местности / © Министерство обороны РФ

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Источник: https://nstarikov.ru/nepronicaemyj-kupol-kakimi-preimushhestvami-obladaet-novejshij-rossijskij-kompleks-borby-s-bpla-119182