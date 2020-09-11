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Минтранс предлагает сделать бесплатным общественный транспорт в России

11:41. 11 сентября 2020 81 просмотр 2 коммент. Опубликовал:
Минтранс предлагает сделать бесплатным общественный транспорт в России | Русская весна

В Министерстве транспорта России допускают введение бесплатного проезда в общественном транспорте российских городов. В обновлённом проекте транспортной стратегии, подготовленном ведомством, предполагается, что такая возможность появится к 2035 году.

В данный момент документ отправлен для ознакомления в Российский союз промышленников и предпринимателей.

Необходимые условия для отмены платы за проезд

По предложению Минтранса, отмену платы за проезд будет возможно ввести после внедрения для всех категорий автомобилистов механизма «пользователь платит».

В соответствии с этим механизмом с 2025 г. предполагается сделать платным проезд по дорогам регионального значения, и уже к 2035 г. платить будут «все категории пользователей дорог», сюда же будет включена дорожная сеть городских агломераций. Однако будет ли платным проезд на личном транспорте по всем видам дорог, в проекте стратегии не указано.

В документе отмечается, что предлагаемая схема «пользователь платит» будет способствовать тому, что финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать её использование будут как перевозчики, так и население.

Данный механизм также необходим, говорится в документе, и для того, чтобы простимулировать в крупных городах спрос на услуги общественного транспорта при сокращении пользования личным транспортом.

В то же время ведомство предлагает способствовать переходу населения на использование немоторизированных видов транспорта (велосипедов, самокатов) на дорогах населённых пунктов и активному развитию внеулочного (метро, лёгкий рельсовый транспорт) движения там, где располагаются массовые застройки.

В Министерстве транспорта при этом констатируют, что на данный момент у жителей России больше популярен личный транспорт, а не общественный.

В докладе об исполнении принятой в 2013 году и действующей сейчас транспортной стратегии указано, что «несмотря на рост привлекательности систем городского пассажирского и сервисов такси», в 2019 году отток пассажиров с общественного транспорта продолжился. Причиной стало существенно улучшившиеся дорожные условия, особенно в европейской части России, что позволило активно пользоваться личными автомобилями и для деловых поездок и для путешествий.

В столице России сложилась совсем иная ситуация. В министерстве считают, что возвращение части пассажиров в общественную транспортную систему города произошло благодаря удобному общественному транспорту, парковочной политике и другим факторам. В итоге в Москве зафиксировали, что популярность каршеринга (краткосрочного проката машин) выросла вдвое: в этом секторе общее количество перевезённых пассажиров превысило 47 миллионов.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1599812354

Метки: Новости

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