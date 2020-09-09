Каким образом археологи поняли, что перед ними именно Помпеи? Как шутливая надпись на стене в ремонтируемом доме помогла изменить датировку извержения Везувия? И почему древние римляне стирали одежду с помощью мочи? Рассказывает Александр Бутягин, автор курса лекций о легендарных Помпеях и их трагической гибели

Раскопки Помпей, погибших во время катастрофического извержения Везувия в 79 году нашей эры, начались еще в 1748 году. За десять лет до этого археологи приступили к раскопкам расположенного неподалеку Геркуланума. Кроме того, были открыты десятки засыпанных пеплом вилл — самые известные из них находятся в Оплонтисе и Стабиях.

Раскопки велись с различной интенсивностью, ненадолго прерывались во время череды войн и политических потрясений, но продолжа­ли приносить новые и новые открытия, которые оказали серьезное влияние не только на изучение античных древностей, но и на всю европейскую культуру.

За это время были обнаружены сотни построек, открыты тысячи квадратных метров росписей и надписей на стенах домов, сделаны сотни тысяч находок. Некоторые из них дали ученым бесценные новые данные, другие позволили по-новому посмотреть на известные факты, третьи привели к многолетним кропотли­вым исследова­ниям.

Это интереснейшая история озарений, ошибок и вос­становления истины, характерная для любой настоящей науки. Мы выбрали для вас несколько находок, которые помогут ярко осветить некоторые детали этой увлекательной истории.

1. Надпись Тита Сведия Клемента. Помпеи, 69–79 годы нашей эры

Надпись Тита Сведия Клемента. Помпеи, 69–79 годы нашей эры© Livius.org / CC BY-SA 3.0

Трудно сейчас поверить, но исследователи не сразу сообразили, что они копают Помпеи. Поля, дома и виноградники настолько изменили местность в районе холма Чивита, что очертания древнего города совершенно не уга­ды­вались.

Раскопки здесь начались потому, что местные жители часто находили древние вещи. Начальник экспедиции, испанский военный инженер Рокко Хоакин де Алькубьерре, не слишком разбирался в древней истории окрест­ностей Везувия и был уверен, что начал раскопки Стабий — богатых вилл римской аристокра­тии. Не помогли и найденные надписи с названием города: их интерпретировали как связанные с виллой знаменитого союзника, а потом врага Юлия Цезаря — Гнея Помпея.

Через 15 лет после начала раскопок, в 1763 году, возле Геркуланумских ворот была найдена каменная плита с вырезанной на ней красной надписью. Она гласила:

«В силу полномочий, предоставленных ему императором Веспасианом Цезарем Августом, Тит Сведий Клемент, трибун, исследовав обстоя­тельства и приняв меры, вернул жителям Помпеи общественные места, незаконно присвоенные частными лицами».

Клемент был известным политическим деятелем императорской эпохи: его имя упоминает историк Тацит, также оно встречается в других надписях. Упо­ми­нание жителей Помпей однозначно позволило опреде­лить откры­тые разва­лины как принадлежащие именно этому погибшему городу.

Ученые отка­зались от мыс­ли, что под холмом лежат разва­лины Стабий, а древний город вернул себе наз­вание, потерянное на тысячелетия. Позже еще три такие надписи были найдены перед другими воротами города, но особое значение для науки имело открытие именно первой из них.

2. Каменные ручные мельницы. Помпеи, I век нашей эры

Каменные ручные мельницы. Помпеи, I век нашей эры© James DeTuerk / CC BY-NC 2.0 / Penn State University Libraries

Журналисты и их аудитория обычно интересуются находкой сокровищ, а нас­то­ящих ученых больше всего привлекают предметы, связанные с произ­вод­ством. Нет ничего интереснее, чем узнавать, как и что делали в древности. Довольно хорошо известно, как пекли хлеб — об этом писали древнеримские авторы, — но только Помпеи позволили представить этот процесс от начала до конца. Были найдены помеще­ния пекарен с печами, в одной из которых даже сохранились сгоревшие буханки.

Прямо внутри были расположены одно или несколько необычных устройств из серого прочного камня. Нижняя их часть пред­ставляла собой толстую колонну, завершав­шуюся сверху конусом, на который ставилась верхняя часть, напоминавшая песочные часы, с отвер­сти­ем на всю длину.

Еще два квадратных отверстия находились по бокам. Оказалось, что это ручные мельницы. Зерно привозили в мешках прямо в пекарню, а там уже мололи муку, из которой замешивали тесто. Зерно засыпали в верхнюю часть мельницы, как в воронку, а в боковые отверстия вставляли каменные брусья, которые позволяли вращать ее вокруг своей оси.

Для хорошей работы требовалось по работнику с каждой стороны. Уже в XX веке одну из ручных мельниц восстановили, добавив нужные части, после этого она стала исправно молоть зерно, как будто и не прошло 2000 лет. Так ученые узнали точную производительность античных мельниц, а также то, сколько муки помпейские пекари использовали для изготовления хлеба.

3. Надпись углем на стене дома. 79 год нашей эры

Надпись углем на стене дома. 79 год нашей эры© Storie & Archeostorie

Казалось бы, в городе, где найдено множество вещей из драгоценных металлов и бронзы, мраморных статуй и прочих сокровищ античной культуры, открытие сделанной углем маленькой надписи никак не может стать сенсацией, но не в этом случае. В по­следние годы археологи впервые за несколько десятилетий проводили мас­штабные раскопки в северной части Помпей. В 2018 году здесь был раскопан Дом с садом.

Извержение вулкана застало его в момент ремонта: в одной из комнат на стену уже успели нанести белую штукатурку, но еще не присту­пили к росписи красками. Небольшая шутливая надпись содер­жит дату — шестнадцатый день до ноябрь­ских календ, что соответству­ет 17 октября. Согласно письмам свидетеля извержения Везувия Плиния Младшего, счита­лось, что оно произошло 24 августа 79 года нашей эры.

Однако ученые уже давно заметили, что на жертвах извержения — теплая одежда, а в домах стоят жаровни. Кроме того, во время раскопок были найдены следы гранатов, кото­рые созревают в сен­тябре. Так как в доме проходил ремонт, а надпись была сделана недолговечным углем, можно предполо­жить, что она не могла появиться за год до извер­жения или еще раньше.

Значит, оно произошло не раньше второй половины октября, а возможно, даже в ноябре. Всего лишь одна небольшая надпись на стене заставила сдвинуть известную ученым дату изверже­ния на два или три месяца.

4. Скелеты под арками. Геркуланум

Скелеты под арками. Геркуланум© Norbert Nagel / CC BY-SA 3.0

Еще раньше Помпей погиб небольшой приморский город Геркуланум: в начале первой ночи извержения Везувия он был уничтожен газом и пеплом. Городок находился недалеко от уцелевшего Неаполя, и долгое время считалось, что почти все жители успели сбежать. Находки костей погибших людей были столь редки, что один из раскопанных домов, в котором сохрани­лись остан­ки, даже назвали Домом cкелета.

В 1980 году, чтобы отвести от раскопок воду, решили проложить канал и раскопать линию берега к западу от города. Во время этих работ были обнаружены небольшие помеще­ния, которые назвали арками: эти открытые к морю одинаковые комнаты имели свод­чатое заверше­ние.

Некоторые из них, возможно, служили лодочными сараями, хотя остатков лодок обнару­жить не удалось. Зато в комнатах и рядом на берегу было найдено более 300 скелетов горожан и даже морского офицера. Эти находки позволили узнать множество фактов о жителях Геркуланума, уточнить причины их гибели и скорректировать картину извержения Вулкана.

Кроме того, на берегу нашли лодку с рыбацким снаряжением, деревянные потолки с цветной раскраской и многое другое. Исследования в арках периодически продолжаются, и ученые не устают умножать и уточнять полученные данные.

5. Геркуланумский крест. Геркуланум, I век нашей эры

Геркуланумский крест. Геркуланум, I век нашей эрыМиссионерский отдел Санкт-Петербургской епархии

В январе 1938 года знаменитый археолог Амедео Маюри продолжал раскопки богатого дома, который он назвал Домом двухсотле­тия в честь двухвекового юбилея начала раскопок Геркуланума. Нужно сказать, что из-за высокой температуры потока газа и большой толщины пепла, перекрывшего город, органические вещества сохранились здесь лучше, чем в Помпе­ях и других погибших городах.

На втором этаже здания Маюри удалось открыть неболь­шую ком­нату, на стене которой четко выделялось изображение четырех­ко­нечного креста. Радости археолога не было предела — он открыл тайную молельню, относящуюся к первому веку развития религии. Таких свидетельств по истории раннего христиан­ства крайне мало, к тому же они невы­рази­тельны, а тут — целая комната!

Возле стены были найдены остатки небольшого дере­вянного шкафчика и глиняная посуда, в том числе амфора для вина. Шкаф, судя по всему, служил алтарем, а амфора и прочая посуда использовались для евхаристии. В католи­ческой Италии эта находка была воспри­нята с небывалым энтузиазмом, а фотогра­фии комнаты широко разошлись по хрис­тиан­скому миру.

До сих пор их можно встретить в различных публикациях религиозных деятелей о ранних последо­вателях Христа. Отсутствие самого креста (от него остался только след на стене) объяснялось тем, что христианин был арестован и наказан, а деревянный крест выломан.

Между тем в 1977 году недалеко от Боскореале была открыта небольшая вилла, получившая название вилла Реджина. В одной из комнат сохранились следы прибитых к стене полок, одна из которых оставила точно такой же крестообразный след. То, что Маюри принял за крест, было всего лишь следом хорошо укрепленной полки. Бывают археологичес­кие открытия, а бывают, если так можно сказать, «археологи­че­ские закрытия», но и они являются результатом многолетнего внимательного труда ученых.

6. Фреска с танцем фуллонов. Фуллоника Луция Верания Гипсея. Помпеи, I век нашей эры

Фреска с танцем фуллонов. Фуллоника Луция Верания Гипсея. Помпеи, I век нашей эры© Museo Archeologico Nazionale di Napoli / Diomedia

Яркие фрески, в изобилии сохранившиеся на стенах домов Помпей, также позволили открыть много секретов античной цивилиза­ции. Сюжеты неко­торых изображений совершенно уникальны. В 1820-х годах при раскопках квартала, расположенного в западной части города, была найдена древняя прачечная — фуллоника.

Необходи­мость в таких предприятиях появилась в последние десятилетия существова­ния Помпей: предприимчивые граждане покупали жилые дома и перестраивали их сообразно производственным нуждам. В перистильном дворе прачечной был обнаружен фонтан, располо­женный между двумя столбами — пилонами.

На одном из них сохранилось изображение различных этапов работы фуллоники: отжим белья при помощи пресса, очистка и сушка. Особенно интересна сцена процесса стирки, так называемого «танца фуллонов»: стиркой в римское время занимались исклю­чительно мужчины, так как это требовало серьезной физической силы. В ка­чес­тве чистящего средства обычно использовалась человечес­кая моча, кото­рую прямо на улице собирали в амфоры, своеобразные писсуары.

Мочу смеши­вали с водой, заливали в таз, куда помещалась ткань. После этого фул­лон ста­вил таз между двух невысоких стенок, на которые опирался руками, и начинал ногами взбалтывать жидкость и мять ткань. Вот такая живая сти­раль­ная ма­ши­на. Древние писатели свидетельствуют, что качество стирки было очень высоким.

Конечно, ткань после этого тщательно полоскали и су­шили. Впослед­ствии такие места для стирки были обнаружены в другой фуллонике Помпей, принадлежавшей некоему Стефану: после открытия фресок в прачечной Верания Гипсея ошибиться было невозможно.

7. Скифос с изображением триумфа императора Тиберия. Боскореале, I век нашей эры

Скифос с изображением триумфа императора Тиберия. Боскореале, I век нашей эрыMusée du Louvre

Читатель этого текста может подумать, что археологи не обнаружили при раскопках Помпей ничего ценного или же драгоценные изделия их совершенно не интересовали. Конечно, это не так. Однако в самих Помпеях найдено не так много денег и ценных пред­ме­тов.

Видимо, часть жители успели унести с собой, а другие достались мародерам, которые копали здания погибшего города сразу после извержения, когда еще можно было сориентироваться, где что находит­ся. Крупнейший клад в истории раскопок вокруг Везувия был обнаружен при открытии виллы Пизанелла, расположенной в районе Боскореале совсем недалеко от вулкана, поэтому он получил название Боскореаль­ский клад.

В 1895 году здесь были найдены остатки сундука, в котором находилось более сотни серебряных ваз, а также остатки мешка с тысячей золотых монет — ауреусов. Боль­шая часть клада была вывезена из Италии и впоследствии попала в собрание париж­ского Лувра, кое-что оказалось в Британ­ском музее.

Одной из лучших находок была чаша — скифос с изображением триумфаль­ного выезда императора Тиберия, правив­шего в 14–37 годах нашей эры. На кубке видны все детали торжественного события: одежда императора, человек, который держит над ним венок, сопровождающие колесницу солдаты. Эти изображения позволили уточнить особенности проведения римского триумфа.

8. Надписи на стене кубикулы с двойным альковом. Стабии, I век нашей эры

Надписи на стене кубикулы с двойным альковом. Стабии, I век нашей эры© Александр Бутягин

Свой вклад в открытия, связанные с Помпеями и их округой, внесли и россий­ские археологи. В 2010 году небольшая экспедиция Государ­ственного Эрми­тажа начала раскопки на вилле Ариадны, входившей в состав шикарных особ­няков в районе Стабий. Раскопки здесь велись еще в XVIII веке, после чего вся раскопанная территория была засыпана и забыта.

Новые археологические исследования начались в 1950 году и не прекращаются до сих пор. Российские археологи вели раскопки в районе комплекса терм — частных бань виллы. Около них располагался небольшой дворик, в который выходило окно спаль­ни — кубикулы. От других подобных помещений ее отличала богатая, много­цветная роспись и форма, предполагавшая установку здесь сразу двух лож, а не одного, как обычно.

Она уже раскапывалась в XIX веке, когда раскопщики выломали центральную часть мозаики и вырезали самые интересные части фресок. Никаких особых открытий раскопки не предвещали. Однако, когда комнату очистили от пепла, оказалось, что на ее стенах находятся десятки прочерченных надписей на греческом и латыни, а также фигура гладиатора. Среди прочего в надписях была упомянута Поппея Сабина, супруга императора Нерона.

Она была родом из Помпей и славилась своей красотой. Император очень любил ее, но однажды в припадке ярости ударил беременную жену ногой в живот, после чего Поппея умерла. Надпись свидетельствует о том, что вилла Ариадны принадлежала Поппее, а до этого, вероятно, ее семье. Это открытие стало возможно благодаря труду отечественных ученых.

Источники