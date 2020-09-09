8 находок проливающих свет на историю Помпеи
Каким образом археологи поняли, что перед ними именно Помпеи? Как шутливая надпись на стене в ремонтируемом доме помогла изменить датировку извержения Везувия? И почему древние римляне стирали одежду с помощью мочи? Рассказывает Александр Бутягин, автор курса лекций о легендарных Помпеях и их трагической гибели
Раскопки Помпей, погибших во время катастрофического извержения Везувия в 79 году нашей эры, начались еще в 1748 году. За десять лет до этого археологи приступили к раскопкам расположенного неподалеку Геркуланума. Кроме того, были открыты десятки засыпанных пеплом вилл — самые известные из них находятся в Оплонтисе и Стабиях.
Раскопки велись с различной интенсивностью, ненадолго прерывались во время череды войн и политических потрясений, но продолжали приносить новые и новые открытия, которые оказали серьезное влияние не только на изучение античных древностей, но и на всю европейскую культуру.
За это время были обнаружены сотни построек, открыты тысячи квадратных метров росписей и надписей на стенах домов, сделаны сотни тысяч находок. Некоторые из них дали ученым бесценные новые данные, другие позволили по-новому посмотреть на известные факты, третьи привели к многолетним кропотливым исследованиям.
Это интереснейшая история озарений, ошибок и восстановления истины, характерная для любой настоящей науки. Мы выбрали для вас несколько находок, которые помогут ярко осветить некоторые детали этой увлекательной истории.
1. Надпись Тита Сведия Клемента. Помпеи, 69–79 годы нашей эры
Надпись Тита Сведия Клемента. Помпеи, 69–79 годы нашей эры© Livius.org / CC BY-SA 3.0
Трудно сейчас поверить, но исследователи не сразу сообразили, что они копают Помпеи. Поля, дома и виноградники настолько изменили местность в районе холма Чивита, что очертания древнего города совершенно не угадывались.
Раскопки здесь начались потому, что местные жители часто находили древние вещи. Начальник экспедиции, испанский военный инженер Рокко Хоакин де Алькубьерре, не слишком разбирался в древней истории окрестностей Везувия и был уверен, что начал раскопки Стабий — богатых вилл римской аристократии. Не помогли и найденные надписи с названием города: их интерпретировали как связанные с виллой знаменитого союзника, а потом врага Юлия Цезаря — Гнея Помпея.
Через 15 лет после начала раскопок, в 1763 году, возле Геркуланумских ворот была найдена каменная плита с вырезанной на ней красной надписью. Она гласила:
«В силу полномочий, предоставленных ему императором Веспасианом Цезарем Августом, Тит Сведий Клемент, трибун, исследовав обстоятельства и приняв меры, вернул жителям Помпеи общественные места, незаконно присвоенные частными лицами».
Клемент был известным политическим деятелем императорской эпохи: его имя упоминает историк Тацит, также оно встречается в других надписях. Упоминание жителей Помпей однозначно позволило определить открытые развалины как принадлежащие именно этому погибшему городу.
Ученые отказались от мысли, что под холмом лежат развалины Стабий, а древний город вернул себе название, потерянное на тысячелетия. Позже еще три такие надписи были найдены перед другими воротами города, но особое значение для науки имело открытие именно первой из них.
2. Каменные ручные мельницы. Помпеи, I век нашей эры
Каменные ручные мельницы. Помпеи, I век нашей эры© James DeTuerk / CC BY-NC 2.0 / Penn State University Libraries
Журналисты и их аудитория обычно интересуются находкой сокровищ, а настоящих ученых больше всего привлекают предметы, связанные с производством. Нет ничего интереснее, чем узнавать, как и что делали в древности. Довольно хорошо известно, как пекли хлеб — об этом писали древнеримские авторы, — но только Помпеи позволили представить этот процесс от начала до конца. Были найдены помещения пекарен с печами, в одной из которых даже сохранились сгоревшие буханки.
Прямо внутри были расположены одно или несколько необычных устройств из серого прочного камня. Нижняя их часть представляла собой толстую колонну, завершавшуюся сверху конусом, на который ставилась верхняя часть, напоминавшая песочные часы, с отверстием на всю длину.
Еще два квадратных отверстия находились по бокам. Оказалось, что это ручные мельницы. Зерно привозили в мешках прямо в пекарню, а там уже мололи муку, из которой замешивали тесто. Зерно засыпали в верхнюю часть мельницы, как в воронку, а в боковые отверстия вставляли каменные брусья, которые позволяли вращать ее вокруг своей оси.
Для хорошей работы требовалось по работнику с каждой стороны. Уже в XX веке одну из ручных мельниц восстановили, добавив нужные части, после этого она стала исправно молоть зерно, как будто и не прошло 2000 лет. Так ученые узнали точную производительность античных мельниц, а также то, сколько муки помпейские пекари использовали для изготовления хлеба.
3. Надпись углем на стене дома. 79 год нашей эры
Надпись углем на стене дома. 79 год нашей эры© Storie & Archeostorie
Казалось бы, в городе, где найдено множество вещей из драгоценных металлов и бронзы, мраморных статуй и прочих сокровищ античной культуры, открытие сделанной углем маленькой надписи никак не может стать сенсацией, но не в этом случае. В последние годы археологи впервые за несколько десятилетий проводили масштабные раскопки в северной части Помпей. В 2018 году здесь был раскопан Дом с садом.
Извержение вулкана застало его в момент ремонта: в одной из комнат на стену уже успели нанести белую штукатурку, но еще не приступили к росписи красками. Небольшая шутливая надпись содержит дату — шестнадцатый день до ноябрьских календ, что соответствует 17 октября. Согласно письмам свидетеля извержения Везувия Плиния Младшего, считалось, что оно произошло 24 августа 79 года нашей эры.
Однако ученые уже давно заметили, что на жертвах извержения — теплая одежда, а в домах стоят жаровни. Кроме того, во время раскопок были найдены следы гранатов, которые созревают в сентябре. Так как в доме проходил ремонт, а надпись была сделана недолговечным углем, можно предположить, что она не могла появиться за год до извержения или еще раньше.
Значит, оно произошло не раньше второй половины октября, а возможно, даже в ноябре. Всего лишь одна небольшая надпись на стене заставила сдвинуть известную ученым дату извержения на два или три месяца.
4. Скелеты под арками. Геркуланум
Скелеты под арками. Геркуланум© Norbert Nagel / CC BY-SA 3.0
Еще раньше Помпей погиб небольшой приморский город Геркуланум: в начале первой ночи извержения Везувия он был уничтожен газом и пеплом. Городок находился недалеко от уцелевшего Неаполя, и долгое время считалось, что почти все жители успели сбежать. Находки костей погибших людей были столь редки, что один из раскопанных домов, в котором сохранились останки, даже назвали Домом cкелета.
В 1980 году, чтобы отвести от раскопок воду, решили проложить канал и раскопать линию берега к западу от города. Во время этих работ были обнаружены небольшие помещения, которые назвали арками: эти открытые к морю одинаковые комнаты имели сводчатое завершение.
Некоторые из них, возможно, служили лодочными сараями, хотя остатков лодок обнаружить не удалось. Зато в комнатах и рядом на берегу было найдено более 300 скелетов горожан и даже морского офицера. Эти находки позволили узнать множество фактов о жителях Геркуланума, уточнить причины их гибели и скорректировать картину извержения Вулкана.
Кроме того, на берегу нашли лодку с рыбацким снаряжением, деревянные потолки с цветной раскраской и многое другое. Исследования в арках периодически продолжаются, и ученые не устают умножать и уточнять полученные данные.
5. Геркуланумский крест. Геркуланум, I век нашей эры
Геркуланумский крест. Геркуланум, I век нашей эрыМиссионерский отдел Санкт-Петербургской епархии
В январе 1938 года знаменитый археолог Амедео Маюри продолжал раскопки богатого дома, который он назвал Домом двухсотлетия в честь двухвекового юбилея начала раскопок Геркуланума. Нужно сказать, что из-за высокой температуры потока газа и большой толщины пепла, перекрывшего город, органические вещества сохранились здесь лучше, чем в Помпеях и других погибших городах.
На втором этаже здания Маюри удалось открыть небольшую комнату, на стене которой четко выделялось изображение четырехконечного креста. Радости археолога не было предела — он открыл тайную молельню, относящуюся к первому веку развития религии. Таких свидетельств по истории раннего христианства крайне мало, к тому же они невыразительны, а тут — целая комната!
Возле стены были найдены остатки небольшого деревянного шкафчика и глиняная посуда, в том числе амфора для вина. Шкаф, судя по всему, служил алтарем, а амфора и прочая посуда использовались для евхаристии. В католической Италии эта находка была воспринята с небывалым энтузиазмом, а фотографии комнаты широко разошлись по христианскому миру.
До сих пор их можно встретить в различных публикациях религиозных деятелей о ранних последователях Христа. Отсутствие самого креста (от него остался только след на стене) объяснялось тем, что христианин был арестован и наказан, а деревянный крест выломан.
Между тем в 1977 году недалеко от Боскореале была открыта небольшая вилла, получившая название вилла Реджина. В одной из комнат сохранились следы прибитых к стене полок, одна из которых оставила точно такой же крестообразный след. То, что Маюри принял за крест, было всего лишь следом хорошо укрепленной полки. Бывают археологические открытия, а бывают, если так можно сказать, «археологические закрытия», но и они являются результатом многолетнего внимательного труда ученых.
6. Фреска с танцем фуллонов. Фуллоника Луция Верания Гипсея. Помпеи, I век нашей эры
Фреска с танцем фуллонов. Фуллоника Луция Верания Гипсея. Помпеи, I век нашей эры© Museo Archeologico Nazionale di Napoli / Diomedia
Яркие фрески, в изобилии сохранившиеся на стенах домов Помпей, также позволили открыть много секретов античной цивилизации. Сюжеты некоторых изображений совершенно уникальны. В 1820-х годах при раскопках квартала, расположенного в западной части города, была найдена древняя прачечная — фуллоника.
Необходимость в таких предприятиях появилась в последние десятилетия существования Помпей: предприимчивые граждане покупали жилые дома и перестраивали их сообразно производственным нуждам. В перистильном дворе прачечной был обнаружен фонтан, расположенный между двумя столбами — пилонами.
На одном из них сохранилось изображение различных этапов работы фуллоники: отжим белья при помощи пресса, очистка и сушка. Особенно интересна сцена процесса стирки, так называемого «танца фуллонов»: стиркой в римское время занимались исключительно мужчины, так как это требовало серьезной физической силы. В качестве чистящего средства обычно использовалась человеческая моча, которую прямо на улице собирали в амфоры, своеобразные писсуары.
Мочу смешивали с водой, заливали в таз, куда помещалась ткань. После этого фуллон ставил таз между двух невысоких стенок, на которые опирался руками, и начинал ногами взбалтывать жидкость и мять ткань. Вот такая живая стиральная машина. Древние писатели свидетельствуют, что качество стирки было очень высоким.
Конечно, ткань после этого тщательно полоскали и сушили. Впоследствии такие места для стирки были обнаружены в другой фуллонике Помпей, принадлежавшей некоему Стефану: после открытия фресок в прачечной Верания Гипсея ошибиться было невозможно.
7. Скифос с изображением триумфа императора Тиберия. Боскореале, I век нашей эры
Скифос с изображением триумфа императора Тиберия. Боскореале, I век нашей эрыMusée du Louvre
Читатель этого текста может подумать, что археологи не обнаружили при раскопках Помпей ничего ценного или же драгоценные изделия их совершенно не интересовали. Конечно, это не так. Однако в самих Помпеях найдено не так много денег и ценных предметов.
Видимо, часть жители успели унести с собой, а другие достались мародерам, которые копали здания погибшего города сразу после извержения, когда еще можно было сориентироваться, где что находится. Крупнейший клад в истории раскопок вокруг Везувия был обнаружен при открытии виллы Пизанелла, расположенной в районе Боскореале совсем недалеко от вулкана, поэтому он получил название Боскореальский клад.
В 1895 году здесь были найдены остатки сундука, в котором находилось более сотни серебряных ваз, а также остатки мешка с тысячей золотых монет — ауреусов. Большая часть клада была вывезена из Италии и впоследствии попала в собрание парижского Лувра, кое-что оказалось в Британском музее.
Одной из лучших находок была чаша — скифос с изображением триумфального выезда императора Тиберия, правившего в 14–37 годах нашей эры. На кубке видны все детали торжественного события: одежда императора, человек, который держит над ним венок, сопровождающие колесницу солдаты. Эти изображения позволили уточнить особенности проведения римского триумфа.
8. Надписи на стене кубикулы с двойным альковом. Стабии, I век нашей эры
Надписи на стене кубикулы с двойным альковом. Стабии, I век нашей эры© Александр Бутягин
Свой вклад в открытия, связанные с Помпеями и их округой, внесли и российские археологи. В 2010 году небольшая экспедиция Государственного Эрмитажа начала раскопки на вилле Ариадны, входившей в состав шикарных особняков в районе Стабий. Раскопки здесь велись еще в XVIII веке, после чего вся раскопанная территория была засыпана и забыта.
Новые археологические исследования начались в 1950 году и не прекращаются до сих пор. Российские археологи вели раскопки в районе комплекса терм — частных бань виллы. Около них располагался небольшой дворик, в который выходило окно спальни — кубикулы. От других подобных помещений ее отличала богатая, многоцветная роспись и форма, предполагавшая установку здесь сразу двух лож, а не одного, как обычно.
Она уже раскапывалась в XIX веке, когда раскопщики выломали центральную часть мозаики и вырезали самые интересные части фресок. Никаких особых открытий раскопки не предвещали. Однако, когда комнату очистили от пепла, оказалось, что на ее стенах находятся десятки прочерченных надписей на греческом и латыни, а также фигура гладиатора. Среди прочего в надписях была упомянута Поппея Сабина, супруга императора Нерона.
Она была родом из Помпей и славилась своей красотой. Император очень любил ее, но однажды в припадке ярости ударил беременную жену ногой в живот, после чего Поппея умерла. Надпись свидетельствует о том, что вилла Ариадны принадлежала Поппее, а до этого, вероятно, ее семье. Это открытие стало возможно благодаря труду отечественных ученых.
Источники
- Бутягин А. М. Помпеи, Геркуланум, Оплонтис, Стабии. Краткий очерк истории и археологии.
СПб, 2019.
- Бутягин А. М. Работы Стабианской экспедиции в 2015 году (результаты и перспективы).
Археологический сборник Государственного Эрмитажа. СПб, 2017.
- Сергеенко М. Е. Помпеи.
М.; Л., 1949.
- Camardo D. La cosiddetta «Croce d’Ercolano».
La Casa del Bicentenario di Ercolano. La riapertura a ottant’anni dalla scoperta. Napoli, 2019.
- Ferrara A. Pompei, un’iscrizione cambia la data dell’eruzione: avvenne il 24 ottobre del 79 d. C.
La Reppublica. 16 ottobre 2018.
- Guidobaldi M. P., Pesando F. Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae.
Napoli, 2018.
- Varone A. Le iscrizioni graffite di Stabiae alla luce dei nuovi rinvenimenti.
Rendiconti. Serie III. Vol. 86. Vaticano, 2014.
Источник: https://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/8-nahodok-prolivayushchih-svet-na-istoriyu-pompei