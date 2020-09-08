Сводки от ополчения Новороссии 08 сентября 2020
- 18:22 Эксклюзив из штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
- 15:41 Взрыв на позициях ВСУ — названы виновные: сводка с Донбасса.
- 05:30 Кровавый провал: Спецгруппа ВСУ понесла потери при вылазке на позиции Армии ЛНР.
Эксклюзив из штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ
“Джокер ДНР” выложил эксклюзив из штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Точные координаты опорных пунктов ВСУ в полосе бригады, схемы огня и ориентиры.
(с) “Джокер ДНР” передает благодарность начальнику разведки 36-й бригады морской пехоты ВСУ за предоставленные документы.
Можно отметить, что 36-я бригада уже не первый месяц информационно протекает, ибо хакеры и донецкие спецслужбы совсем обнаглели, ибо тащат не только документы с компьютеров, но даже фотографируют в штабе бригады. Чем там занимается украинская контрразведка, решительно непонятно.
PS. И еще касательно истории с подрывом наших на минах с неделю назад.
Знакомый из корпуса говорит о 6 200х и 15 300х при двойном подрыве на минах поставленных “Альфой” СБУ. Группа зашла за наш опорник, поставила управляемые мины, сначала одна группа подорвалась, затем вторая. Схожая история была в 2019-м году в районе села Сосновское, когда “Альфа” заходила за опорник ВСН и ставила в тылу радиуправляемые мины, на которых потом происходили подрывы. В декабре 2019 года у них случилась “тимчасова негоразда” под Старой Ласпой, когда на минах погибли 2 полковника “Альфы” СБУ (там же есть видео подрыва солдат ДНР в мае 2019-го года и личные данные участников ДРГ). Так что несмотря на разговоры о перемирии, война, в том числе и минная, вполне себе идет.
PS2. Касательно отвода ВСУ из районов, по которым грозился ударить Пушилин (тут стоит помнить, что Пушилин на деле не имеет никакого отношения к ведению военных операций), то фактических данных свидетельствующих об отводе ВСУ из этого района нет.
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Взрыв на позициях ВСУ — названы виновные: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано пять нарушений дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.
Боевики из 36, 56 и 79-й бригад ВСУ совершили неприцельные огневые провокации с применением АГС и стрелкового оружия в направлении н. п. Саханка, Спартак и поселка шахты «Трудовская».
Выстрелы были неприцельными и не угрожали жизни наших военнослужащих и мирных граждан. В свою очередь, подразделения НМ на данные провокации не поддавались, огонь не открывали, вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня.
Также нашими наблюдателями отмечено проведение инженерных работ боевиками из состава 53-й бригады ВСУ в районах н. п. Богдановка и Новоселовка Вторая.
С начала текущих суток на позиции 1-го батальона 79-й бригады зафиксирован взрыв, предположительно, на минном поле, которое боевики ВСУ установили в районе н. п. Красногоровка.
В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях, украинская сторона в СЦКК была оперативно уведомлена о данных фактах.
В соответствии с перечнем дополнительных мер по установлению и поддержанию режима прекращения огня, украинская сторона обязана применить дисциплинарные меры в отношении командиров 36 обрмп Гнатова, 56 омпбр Иванова, 79 одшбр Луценко и 53 омбр Титенко, после чего уведомить о них координатора Контактной группы.
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Нашей разведкой отмечаются факты размещения подразделениями ВСУ вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории, что является нарушением третьего пункта достигнутых договоренностей и подвергает опасности жизнь и здоровье мирных жителей.
За прошедшие сутки выявлено размещение семи единиц техники из состава 79, 53 и 56-й бригад ВСУ на территории частных домовладений в н. п. Славное, Богдановка, Пески, Чистый Ключ и Карловка.
Кроме того, боевики 53-й бригады оборудовали пять новых позиций районе н. п. Старогнатовка и прокопали 270 метров траншеи в районе н. п. Новогригоровка.
Данные факты также подтверждаются СММ ОБСЕ в официальном отчете от 7.09.2020 года.
По нашим данным, в результате нарушения требований пожарной безопасности на позициях 79, 35 и 54-й бригад ВСУ, приведших к пожарам в районах н. п. Зайцево, Новгородское и Авдеевка, пострадали 12 боевиков.
С целью избежать разглашения данной информации, командование «ООС» запретило сотрудникам медицинских учреждений сообщать диагнозы находящихся на излечении военнослужащих родственникам.
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Кроме того, военной службой правопорядка, которая проводит разбирательства по каждому факту возгорания сухой травы на позициях ВСУ, установлено, что командиры подразделений пытаются осуществить списание недостающего оружия, боеприпасов и военного имущества как уничтоженного в результате пожаров.
В настоящее время в отношении восьми боевиков 35-й и 54-й бригад ВСУ возбуждены уголовные производства по факту умышленного поджога.
Кроме того, нам стало известно, что военнослужащему 54-й бригады Панченко разрывом сигнальной ракеты в руке оторвало кисть. В ходе разбирательства было установлено, что запуском сигнальной ракеты боевик пытался поджечь сухую траву вблизи позиций в районе н. п. Авдеевка.
Кроме пожаров, список небоевых потерь ВСУ продолжают пополнять случаи неуставных взаимоотношений между военнослужащими.
Так, в 36-й бригаде ВСУ разводящий караула Фадеев решил незаметно отобрать автомат у заснувшего на посту часового Ситенко. В процессе изъятия оружия Ситенко проснулся и оказал активное сопротивление, в результате которого произошел выстрел. Ситенко с огнестрельным ранением в ногу и Фадеев с переломом ключицы доставлены в военный госпиталь г. Мариуполя.
Подразделения НМ ДНР продолжают бдительно охранять рубежи нашей Республики, строго соблюдая режим прекращения огня.
От имени Управления Народной милиции ДНР сердечно поздравляю всех жителей с Днем освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков!
Желаем Вам счастья, мирного неба над головой и уверяем, что Народная милиция, как и наши деды в далеком 1943 году, не допустит победы фашизма на Донбассе, во всех его современных проявлениях.
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Кровавый провал: Спецгруппа ВСУ понесла потери при вылазке на позиции Армии ЛНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.
За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Украины не отмечено, при этом зафиксировано два нарушения дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня
В зоне ответственности 1-го батальона 25-й овдбр в районе н. п. Малиновое нашими наблюдателями зафиксирован один взрыв.
От наших источников достоверно известно, что врыв прогремел в момент проведения работ по разбору сгоревшей позиции.
В результате произошедшего инцидента командир взвода старший лейтенант Токарев получил тяжелые осколочные ранения. В настоящее время он в критическом состоянии доставлен в 59-й военный госпиталь г. Северодонецк.
Кроме того, на позициях 8-й роты 3-го батальона 14-й бригады в районе населённого пункта Причепиловка была отмечена перестрелка между военнослужащими бригады.
Поводом для открытия огня по своим побратимам стала пьяная ссора между военнослужащими разведывательной роты и 8-й роты, несущими службу на этом опорном пункте.
По имеющимся у нас сведениям, накануне своего профессионального праздника — Дня военного разведчика — четверо военнослужащих разведроты, отметив свой профессионализм горячительными напитками, решили закрепить успех героизма проведением диверсионной вылазки на позиции НМ ЛНР. Однако наблюдатели из 8-й роты не допустили изрядно выпивших разведчиков через свои позиции.
После словесной перепалки горе-герои с целью запугать сослуживцев открыли огонь из стрелкового оружия над головами сослуживцев.
Военнослужащие 8-й роты 14-й бригады открыли ответный огонь по разведчикам, в результате чего младший сержант Кубийович погиб на месте, второй военнослужащий в тяжелом состоянии доставлен в 65-й военный госпиталь г. Часов Яр.
С целью сокрытия небоевых потерь командир бригады Войченко, по согласованию с командованием ОТГ «Север», принял решение представить убитого военнослужащего как погибшего в результате обстрела со стороны ЛНР, после чего эта же информация была размещена штабом «ООС» в средствах массовой информации.
В свою очередь, наблюдатели СММ ОБСЕ, патрулирующие в данном районе, и представители ЛНР СЦКК факт нарушения режима прекращения огня со стороны наших подразделений не зафиксировали.
Таким образом, командование «ООС» использовало чрезвычайное происшествие в 14-й бригаде с небоевыми потерями для обвинений подразделений НМ в нарушении дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня.
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С начала текущих суток украинские каратели совершили одну огневую провокацию на попаснянском направлении. В 15:30 украинские каратели из состава 2-го батальона 14-й бригады по приказу Войченко с позиций в районе н. п. Новотошковское осуществили три выстрела из крупнокалиберного пулемета в направлении позиций НМ в районе н. п. Голубовское.
Выстрелы были неприцельными и не угрожали жизни наших защитников и мирных граждан.
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Преступное командование продолжает использовать пожары на позициях 25-й бригады для сокрытия фактов самовольного оставления части подчиненными военнослужащими.
Так, по приказу командира 25-й бригады полковника Зенченко в вышестоящий штаб было вновь доложено о якобы пропаже во время тушения пожаров на позициях 1-го батальона в районах н. п. Станица Луганская и Малиновое трех военнослужащих соединения — старших солдат Драка и Муравского, а также солдата Железогло.
При этом, для большего убеждения командования ОТГ «Север» в правдивости своих докладов о пропавших военнослужащих, командование бригады запросило дополнительные расчеты БЛА из состава 132-го отдельного разведывательного батальона, якобы для организации поисковых мероприятий пропавших военнослужащих.
Не исключаем, что командование бригады под прикрытием поисковых работ намерено использовать выделенные расчеты БЛА для ведения разведки позиций Народной милиции.
Напоминаем, что использование любых видов летательных аппаратов является нарушением первого пункта дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня.
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