«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.

По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано пять нарушений дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.

Боевики из 36, 56 и 79-й бригад ВСУ совершили неприцельные огневые провокации с применением АГС и стрелкового оружия в направлении н. п. Саханка, Спартак и поселка шахты «Трудовская».

Выстрелы были неприцельными и не угрожали жизни наших военнослужащих и мирных граждан. В свою очередь, подразделения НМ на данные провокации не поддавались, огонь не открывали, вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня.

Также нашими наблюдателями отмечено проведение инженерных работ боевиками из состава 53-й бригады ВСУ в районах н. п. Богдановка и Новоселовка Вторая.

С начала текущих суток на позиции 1-го батальона 79-й бригады зафиксирован взрыв, предположительно, на минном поле, которое боевики ВСУ установили в районе н. п. Красногоровка.

В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях, украинская сторона в СЦКК была оперативно уведомлена о данных фактах.

В соответствии с перечнем дополнительных мер по установлению и поддержанию режима прекращения огня, украинская сторона обязана применить дисциплинарные меры в отношении командиров 36 обрмп Гнатова, 56 омпбр Иванова, 79 одшбр Луценко и 53 омбр Титенко, после чего уведомить о них координатора Контактной группы.

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Нашей разведкой отмечаются факты размещения подразделениями ВСУ вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории, что является нарушением третьего пункта достигнутых договоренностей и подвергает опасности жизнь и здоровье мирных жителей.

За прошедшие сутки выявлено размещение семи единиц техники из состава 79, 53 и 56-й бригад ВСУ на территории частных домовладений в н. п. Славное, Богдановка, Пески, Чистый Ключ и Карловка.

Кроме того, боевики 53-й бригады оборудовали пять новых позиций районе н. п. Старогнатовка и прокопали 270 метров траншеи в районе н. п. Новогригоровка.

Данные факты также подтверждаются СММ ОБСЕ в официальном отчете от 7.09.2020 года.

По нашим данным, в результате нарушения требований пожарной безопасности на позициях 79, 35 и 54-й бригад ВСУ, приведших к пожарам в районах н. п. Зайцево, Новгородское и Авдеевка, пострадали 12 боевиков.

С целью избежать разглашения данной информации, командование «ООС» запретило сотрудникам медицинских учреждений сообщать диагнозы находящихся на излечении военнослужащих родственникам.

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Кроме того, военной службой правопорядка, которая проводит разбирательства по каждому факту возгорания сухой травы на позициях ВСУ, установлено, что командиры подразделений пытаются осуществить списание недостающего оружия, боеприпасов и военного имущества как уничтоженного в результате пожаров.

В настоящее время в отношении восьми боевиков 35-й и 54-й бригад ВСУ возбуждены уголовные производства по факту умышленного поджога.

Кроме того, нам стало известно, что военнослужащему 54-й бригады Панченко разрывом сигнальной ракеты в руке оторвало кисть. В ходе разбирательства было установлено, что запуском сигнальной ракеты боевик пытался поджечь сухую траву вблизи позиций в районе н. п. Авдеевка.

Кроме пожаров, список небоевых потерь ВСУ продолжают пополнять случаи неуставных взаимоотношений между военнослужащими.

Так, в 36-й бригаде ВСУ разводящий караула Фадеев решил незаметно отобрать автомат у заснувшего на посту часового Ситенко. В процессе изъятия оружия Ситенко проснулся и оказал активное сопротивление, в результате которого произошел выстрел. Ситенко с огнестрельным ранением в ногу и Фадеев с переломом ключицы доставлены в военный госпиталь г. Мариуполя.

Подразделения НМ ДНР продолжают бдительно охранять рубежи нашей Республики, строго соблюдая режим прекращения огня.

От имени Управления Народной милиции ДНР сердечно поздравляю всех жителей с Днем освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков!

Желаем Вам счастья, мирного неба над головой и уверяем, что Народная милиция, как и наши деды в далеком 1943 году, не допустит победы фашизма на Донбассе, во всех его современных проявлениях.

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