



В психологии чаще всего используются термины «Жертва и спасатель», но для более лёгкого восприятия психологи ввели термин «человек-паразит». Как уже понятно по смыслу, паразит – это тот, кто питается и существует за чужой счёт, взамен не отдавая ничего.



Люди паразиты живут по схожему принципу – они забирают чужие ресурсы, а сами ничего не предлагают, более того, избегают ситуации, когда нужно чем-то помочь окружающим.



Такие люди выбирают свою жертву, исходя из позиции свой-чужой. Свой – это тот, кто постоянно идёт у него на поводу, тратит на него своё время и ресурсы, тот, кто терпит, это и есть жертва, с которой он будет брать всё, что ему нужно, чужой – тот, кто не поддаётся на манипуляции паразита, его он вычёркивает из свой жизни или старается меньше общаться с ним.



Где мы можем встретить людей-паразитов? Да везде. Например, в семье, когда родственник требует от вас постоянной помощи, поддержки, чтобы вы приезжали по первому звонку, откладывали все свои дела, ездили с ним по магазинам и дачам, а когда вам требуется его помощь, то он «не может» – и уходит от вашей просьбы. На работе, когда ваш коллега просит доделать за него отчёт, потому, что у него возникла очень серьёзная проблема, или просит выйти за него на смену, потому что у него важное безотлагательное дело, но когда вы просите от него ответной помощи, он «сейчас никак», «давай на следующей неделе», «сам понимаешь, не получается», и даже среди друзей, когда, например, вы даёте деньги в долг, а когда просите их назад, товарищ говорит, что «Сейчас никак, я сам на мели» и так и не отдаёт долг, или когда вы целыми днями выслушиваете свою любимую подружку, поддерживаете её, а когда поддержка нужна вам, слышите: «Извини, но я занята, давай на следующей неделе».



Признаки людей-паразитов:



Часто это инфантильные люди, привыкшие, что за них кто-то решает все проблемы

У них нет планов на будущее, живут сегодняшним днём

Постоянно обвиняют во всех бедах родных, близких, власти или страну

Склонны к манипулированию, знают, на какие болевые точки нажимать

Не любят нести ответственности за свои поступки

Постоянно недовольны, часто жалуются, ждут от кого-то помощи и поддержки, энергетические вампиры

Как вы уже догадались, они не могут прожить без тех, с кого они эти ресурсы будут брать. На роль жертвы выбираются обычно такие люди:



Склонные жалеть окружающих, с развитой эмпатией

Часто мучаются чувством вины, если отказывают, не умеют сказать «нет»

Размытые личные границы, не знают, как с ними можно поступать, а как нельзя

Не умеют применять агрессию, избегают конфликтов

Не понимают, чего хотят они сами, размытое «Я»

Что делать, если вы поняли, что стали жертвой паразита? Психологи говорят, что единственный выход из ситуации – это выйти из этих отношений. Сами паразиты редко выходят из привычной роли потребителя, для того, чтобы им осознать свои минусы, нужна помощь квалифицированного психолога, ведь паттерн поведения сформировался ни за один день. В отношениях с паразитом вы всегда будете чувствовать себя уставшим, неполноценным, зависимым и истощённым, ведь паразит забирает не только ресурсы, но и энергию. Нормально общаться с паразитом нельзя – вы либо в позиции жертвы, либо он с вами не общается вовсе.

Как бы ни было неприятно осознавать, очень часто мы становимся для другого человека всего лишь ресурсом, способом достичь желаемого. Какие люди чаще всего используют нас в своих целях, ничего не давая взамен? Давайте разбираться.

Источник: http://nashaplaneta.su/blog/parazity/2020-09-07-11345