Страна – она чья?!

А почему вы уверены, господа несостоявшиеся, что ваша оценка жизни – истина в последней инстанции? Почему никому из Дудей не приходит в голову простой вопрос: «а не дурак ли я?».

Почему-то неумные и к делу неспособные люди, вроде Дудя, стали считать, что их «нравится» и «не нравится» – высшая оценка любому явлению, и обжалованию не подлежит. «То мне нравится, это не нравится» – и это возводится во вселенский закон. Как говорится, «космических масштабов и космической же глупости».

С упорством, достойным лучшего употребления, бешено раскручиваемый в сети, на самом деле скучный и неумный Дудь, которого пытаются протолкнуть в образцы для молодёжи (как модель мышления) – стал вдруг рассказывать о своей гомосексуальности . И не то, чтобы его кто-то за язык тянул. И может быть, это и не так, а он просто храбростью бравирует: вот, мол, я какой, ничего не боюсь, ни законов, ни общественного мнения! Бунтарь, одним словом. Раньше бунтари в губернаторов эсеровские бомбы метали, а теперь до мышей свелись: голоштанный бунт! Никчёмность, превращаемая «пиаром» в лидера общественного мнения – яркая иллюстрация такого распространённого сейчас явления, как провозглашение себя эталоном…



Ведь если починку сложного прибора доверить самоуверенному дураку – он не только поломки не починит, но и оставшееся доломает. Охарактеризовав себя вышеуказанным образом – Дудь начал «песнь судьи»:

- Это моя страна, я здесь живу… Здесь всё должно быть мне удобно…

Естественно, речь шла о политике – чем-то ему опять путинская политика не понравилась. Она не червонец, чтобы всем нравится. Мне путинская политика тоже далеко не во всём нравится.

Но даже когда мне что-то не нравится, я понимаю, что выражение «наша страна» нельзя понимать буквально. Потому что на самом деле не страна принадлежит нам, а мы принадлежим стране. Очень простая мысль о том, что она важнее нас, как и всякое целое важнее детали, общее важнее частного – мало кому теперь приходит в голову.

Когда мы повторяем популярную у демократов присказку, о том, что «должно быть удобно жить человеку» – то давайте не забудем себя спросить: КАКОМУ?

Конечно, «всё для блага человека» – но человека обобщённого, идеального, человека, достойного зваться этим именем. Если мы этого не понимаем, если мы сводим всё к удобству любого пьяницы, наркомана или педераста – тогда гуманная идея обращается в свою противоположность.

Жучкам-древоточцам (таким, как Дудь) удобно и вкусно точить корпус корабля. Но если их усилиями корабль, в итоге, превратиться в труху – то погибнут все, включая и жучков. Жучков не жалко, а остальных?

Почему удобство этих короедов и паразитов «креативного класса» должно являться высшим приоритетом? Кто и когда первый такое придумал, и зачем?

Всё для блага человека – наш лозунг, но только если это достойный человек. Сын Отечества – не проедает Родину. А если развернуть всё для блага любого человека, каким бы он ни был – это означает погубить и страну, и людей. Страшный призрак «шахтёров за Ельцина» не оставляет нас много десятилетий.

Требуя удовлетворять свои капризы, даже не задумываясь, откуда эти капризы, кто их внушил и в пустые головы вложил – люди не задумываются о собственном качестве. Уж кто-кто, а они-то эталон! Чего им хочется – то надо немедля на лопате подать в рыло!

Думая над словами Дудя, я пришёл к выводу: не он один, мы все здесь живём, это наша страна и т. д.

Но ведь кроме того, что наша страна для ныне живущих людей, она (страна) такая же родная и для наших отцов, дедов, прадедов, прапрадедов и далее. А также для наших детей, внуков, правнуков, праправнуков и также далее. Если корабль стал принадлежать матросам, то это пиратский бунт и «весёлый Роджер»… Команда захватила судно!

А вообще-то корабль матросам не принадлежит. Это матросы принадлежат кораблю. Право корабля оставаться на плаву выше желания дурака-матроса просверлить дырку в днище! Выше – и точка. Даже если матросу хочется сверлить в трюме дырки до одури и до зуда…

К чему это я? А вот к такой аллегории: представьте себе резиновую одноместную лодку. Сидя в ней, человек может развернуться на 180-360 градусов почти мгновенно. Но взяв лодку побольше, деревянную или ещё какую развернуться (повернуться) гораздо сложнее.

А если в лодке уже несколько гребцов или пусть парус или атомоход ещё дольше и «непроще». То есть, чем больше и длиннее «корабль» (за счёт уже давно умерших и ещё неродившихся людей) маневрировать им сложнее и сложнее, если нет желания или опасности его поломать.

Попробуй АПЛ класса 941 «Акула» разверни в одно мгновение без угрозы поломки? Вот и страна также – не одно измерение. Она – настоящее, но и прошлое, и будущее. Они (прошлое и будущее) присутствуют здесь и сейчас. И если их (эти величины, причём далеко не все) не учитывать при развороте – страна сломается.

Нечто страшное происходит с европейцами. Они в определённый момент посчитали, что им приятнее тусоваться и карьеру делать, чем рожать и воспитывать детей. Они стали вымирать «по собственному желанию», это самоубийство народа – и мне кажется, они уже прошли точку невозврата.

При нынешних демографических процессах растворение французов или испанцев в массе «цветных» мигрантов – вопрос двух поколений. Так было у сербов в Косово: по одному ребёнку в сербской семье, по 8-10 у албанского меньшинства. Два поколения – и албанское меньшинство стало большинством. Что дальше было с сербами – знаете…

А мы? Не прошли ли и мы уже точку необратимости в своих дудеподобных хотелках-одержимостях?

Не принесли ли мы в жертву собственным удовольствиям всё высшее, что есть у человека и в его культуре?

То есть ответственность за страну не предполагает угождение только ныне живущим. Обязательно надо считаться с ушедшим и нерождённым поколениями, учитывать их стремления, желания (про ушедших мы это знаем, про нерождённых можем предположить) и потихоньку двигаться в нужную сторону. А это и институты планирования, истории, демографии и пр., пр., пр…

Услышьте, живые!

Алексей Ситников, Бирск



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