“Стоять на своих ногах”. Почему США проиграли Ближний Восток. Казем Джалали
12:25. 6 сентября 2020 84 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Почему американцам нужно больше читать, чтобы иметь хоть какой-то вес в регионе. Каково положение дел на Ближнем Востоке и в Исламской Республике Иран сейчас, как всё изменилось в 2020-м году. Об этом и многом другом в интервью Андрея Фефелова с послом Ирана Каземом Джалали.
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#ДеньТВ #Джалали #Сулеймани #Иран #БлижнийВосток #США #Каспий #геополитика
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