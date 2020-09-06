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“Стоять на своих ногах”. Почему США проиграли Ближний Восток. Казем Джалали

12:25. 6 сентября 2020 84 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Почему американцам нужно больше читать, чтобы иметь хоть какой-то вес в регионе. Каково положение дел на Ближнем Востоке и в Исламской Республике Иран сейчас, как всё изменилось в 2020-м году. Об этом и многом другом в интервью Андрея Фефелова с послом Ирана Каземом Джалали.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Nq-V5PnFenM

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