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На броневиках через Керченский пролив. Заплыв на рекорд

14:31. 6 сентября 2020 144 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=20kwyPSXJYE

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