Трамп в Кеноше

Трамп приехал в Кеношу, где ранее прошли масштабные погромы, с убийствами, мародерством и прочими прелестями США-2020.На фото, Трамп позирует на фоне сожженного магазина фотоаппаратов, который просуществовал около века.Действующий владелец магазина фотографироваться с Трампом на публике отказался, поэтому для парадного фото вытащили предыдущего владельца магазина, которому Трамп и выразил сочувствие.Ну а в целом, Трамп отлично попиарился на фоне руин, обвинив в происходящем демократическую партию и погромщиков. С недавних пор уже и демократы почувствовали, что происходящее начало играть на руку Трампу, так как обыватели откровенно устали от постоянных протестов и погромов, а Трамп раздает обещания, что наведет порядок.Прекрасная Америка будущего.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6138261.html